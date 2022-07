Pražští lidovci v neděli hlasovali o svém obviněném lídrovi do voleb Wolfovi. Umožní mu kandidaturu

Pražský komunální politik Jan Wolf (KDU-ČSL) může kandidovat v podzimních komunálních volbách, v neděli to schválil výbor pražské organizace KDU-ČSL. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil jak přímo komunální politik, tak i předseda organizace Tomáš Kaplan. K hlasování mělo dojít na popud některých členů výboru, kteří se obávají, že by obžaloba politika mohla stranu ve volbách poškodit. Pro jeho odstoupení ale hlasovali nakonec pouze jednotlivci. Praha 16:56 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr lidovecké kandidátky v Praze Jan Wolf může v podzimních volbách kandidovat, schválil to v neděli krajský výbor strany | Zdroj: Profimedia

„Je pravdou, že pražský městský výbor KDU-ČSL včera (v neděli, pozn. red) debatoval mediálně probuzenou kauzu podání obžaloby na Jana Wolfa v souvislosti s přidělováním dotací před několika lety. A je pravdou, že se to včera projednávalo jako jediný bod,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz předseda lidovecké krajské organizace Praha Tomáš Kaplan.

Podle něj hlasování vyvolalo několik členů výboru. Ti měli Jana Wolfa vyzvat, aby jako lídr zvolený v primárkách před asi dvěma měsíci kvůli podané obžalobě z kandidatury ve volbách odstoupil.

„Ta věc byla debatována asi dvě a půl hodiny a byly akcentovány různé pohledy. Samotný akt podání žaloby je jistě něco, co v mediálním prostoru KDU-ČSL nebo kandidátce SPOLU nebude příliš pomáhat. Na druhou stranu bylo zmiňováno i to, že Jan Wolf zvítězil v primárních volbách při znalosti této věci, se kterou on před zhruba dvěma roky poměrně detailně seznámil pražský výbor. A kdo chtěl, tak si tu obžalobu mohl prostudovat,“ popisuje průběh schůze Kaplan s tím, že se na ní komunální politik opět i sám hájil.

Když pak došlo na hlasování, pro jeho odvolání z kandidátky byla ze zhruba tří desítek členů výboru jen šestina. Zbytek byl buď proti, nebo se hlasování zdržel. „Pro jeho rezignaci byla významně menšinová část,“ komentoval výsledek Kaplan s tím, že se mělo ve dvou hlasováních jednat asi o 5 nebo 6 členů.

Wolf tedy i nadále zůstává na společné pražské kandidátce koalice SPOLU do podzimních komunálních voleb, kde obsadí čtvrté místo. Na spolupráci se pražská KDU-ČSL dohodla s tamními organizacemi ODS a TOP 09 už v lednu. Lidovci na kandidátce obsadí čtvrté, patnácté a třicáté první místo.

‚Ve špatný čas na špatném místě‘

Jan Wolf je s výsledkem hlasování ve výboru spokojený. Podle vyjádření pro server iROZHLAS.cz se dal podobný výsledek předpokládat.

„Bylo to celkem jasný. Protože všichni, kdo ten spis četli – včetně vás, novinářů – tak ví, že jsme tam dva nebo tři lidé, kteří byli ve špatnou chvíli na špatném místě a hlasovali jsme. Dva lidé, kteří ten den nemohli být přítomni, tak nehlasovali a proto nejsou obžalováni. Je to tedy politická záležitost. Kdyby to byl úmyslný trestný čin, tak to chápu. Ale tady nic takového nebylo,“ popisuje Wolf, proč si před rozhodnutím výboru věřil.

Jak redakci vysvětlil, v kauze se cítí nevinný, protože hlasoval v dobré víře v to, že podklady k projednávaným dotacím byly připraveny dobře. „Podobných grantů probíhaly desítky. Spoléháte na to, co vám předkládají úředníci. Pokud tedy dojde k nějaké manipulaci za vašimi zády, tak na to nikdy nemůžete přijít,“ vysvětluje s tím, že se to může stát každému člověku v politice a že takové hlasování nesmí být kriminalizováno.

„V tuto chvíli mám podporu strany, vážím si jí. Rozumím tomu, že si určitě někdo myslí, že by bylo lepší, abych nekandidoval. To víte, že jsem na to myslel, uvažoval jsem nad tím. Ale když bych teď uhnul, tak by se to příště mohlo stát komukoliv, pro koho bude někdo nepohodlný. To prostě nejde,“ dodává s tím, že vychází i ze silného mandátu členské základny.

Dotace

Státní zástupce podal obžalobu na devět bývalých politiků a úředníků po více než dvou a půl letech vyšetřování. V kauze jde o ovlivňování sportovních dotací na pražském magistrátu.

Podle vyšetřovatelů obžalovaní dělali kroky k tomu, aby upřednostňovali v přidělování grantů vybrané projekty. Jak popsal server Seznam Zprávy, celkem bylo ovlivněno podle obžaloby pět dotací. Tři dotace směřovaly podle textu obžaloby mezi lety 2018 a 2019 do spolku TJ ABS Braník, další pak do SK Ďáblice a poslední z nich do SK RSF Praha.

Jeden z úředníků pražského magistrátu měl navíc policistům popsat, že exitoval seznam preferovaných klubů a svazů, které měly dotace dostat podle předem domluvených dohod pražských politiků.