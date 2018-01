Lidovci se chtějí sejít s ODS, Piráty, ČSSD, TOP 09 a STAN a vyjasnit si pozice před jednáním o vládě

Lidovci se chtějí před druhým kolem jednání o vládě sejít na dvoustranných jednáních se zástupci ODS, Pirátů, ČSSD, TOP 09 a hnutí STAN. S pěticí sněmovních stran si chtějí vzájemně vyjasnit nynější postoje. Shodlo se na tom v úterý večer širší vedení KDU-ČSL. Kabinet, který by získal důvěru poslanců, se znovu snaží sestavit šéf ANO Andrej Babiš. Jeho nynější ministerský tým ve sněmovně nezískal podporu žádné jiné strany kromě ANO. Praha 19:55 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Celostátní výbor KDU-ČSL ukládá vedení strany vyzvat k dvoustranným jednáním zástupce ODS, České pirátské strany, ČSSD, TOP 09 a hnutí STAN. Cílem těchto jednání bude vyjasnění aktuálních pozic jednotlivých stran před druhým kolem jednání o vládě," zní usnesení výboru.

'Musím o tom s panem ministrem mluvit.' Babiš kritizuje Hünera za dodatek k memorandu o lithiu Číst článek

O současné zablokované situaci kolem vlády v úterý jednal i celostátní výbor STAN. Vyjednávání o novém vládním uspořádání by podle Starostů odblokovalo, kdyby Babiš netrval na funkci premiéra. Z nedávných schůzek podle lídra STAN Petra Gazdíka vyplynulo, že demokratické strany by byly schopné najít řešení, avšak špuntem jakýchkoliv jednání je to, že Babiš, stíhaný kvůli údajnému podvodu v případu farmy Čapí hnízdo, trvá na funkci premiéra.

Strany však vládní angažmá stíhaného politika odmítají. „Nemůže tu vzniknout vláda bez ANO, ale může vzniknout vláda ANO a demokratických stran, to je, myslím, řešení této situace," prohlásil Gazdík.

Faltýnkův syn se stal zastupitelem Brna, na postu vystřídal ministra školství Plagu Číst článek

Jednobarevná menšinová vláda ANO nezískala v polovině ledna důvěru a podala demisi. Prezident Miloš Zeman ale už předem oznámil, že Babišovi svěří i druhý pokus o sestavení vlády. Před jeho jmenováním bude ale tentokrát chtít garanci, že má kabinet ve dvousetčlenné sněmovně většinu minimálně 101 hlasů, dá mu více času než při prvním pokusu.

ANO zahájilo jednání s ČSSD, SPD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Občanští demokraté spolupráci s ANO odmítli, lidovci a sociální demokraté ji podmínili mimo jiné tím, že ve vládě nebude nikdo trestně stíhaný. ANO potřebuje získat podporu nejméně 23 dalších poslanců.

Babiš chce s vyjednáváním s ČSSD počkat na výsledky jejího únorového sjezdu a na nové vedení. Sociální demokraté také dosud odmítali být ve vládě, jejímž členem by byl někdo trestně stíhaný. Babiš už dříve zopakoval, že nechce být ve vládě s SPD a KSČM. Jedná s nimi ale o programu, protože vidí možnost prosadit některé body, které podporuje i ANO.