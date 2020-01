Předsedou KDU-ČSL by měl být někdo z poslaneckého klubu, strana nemůže být bez hlavy, říká Mihola

Novým předsedou KDU-ČSL by měl být z praktických důvodů někdo z poslaneckého klubu strany, řekl v pondělí novinářům poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL). Strana bude mít sjezd 25. ledna v Praze. Kandidaturu zatím oznámili poslanec Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský. Předseda Marek Výborný skončí z rodinných důvodů. Brno 13:54 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze sjezdu KDU-ČSL | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

KDU-ČSL má ve Sněmovně deset poslanců. Podle Miholy musí být připravený kandidovat na předsedu každý poslanec. „Každý má povinnost se nad tím zamyslet, protože ta strana nemůže být bez hlavy. Stalo se něco, co bylo neočekávané,“ uvedl Mihola, který zatím nikoho z oznámených kandidátů neupřednostnil.

Kandidaturu oznámili Bartošek a Zdechovský, naopak ji vyloučila místopředsedkyně strany a senátorka Šárka Jelínková.

„Z praktických důvodů by to měl být člověk z poslaneckého klubu. Pokud by mě někdo navrhl, sám bych to musel zvážit,“ odpověděl Mihola na dotaz, zda bude kandidovat na předsedu. Je ale připravený kandidovat do vedení strany, aby se věnoval školství a zahraničním věcem.

„Rodič je víc než politik“

Současné vedení KDU-ČSL vzešlo z loňského březnového sjezdu. Výborný v boji o post předsedy zvítězil nad Marianem Jurečkou i Janem Bartoškem. Vystřídal Pavla Bělobrádka, který lidovce vedl více než osm let. Výborný se rozhodl skončit z rodinných důvodů, protože mu v září náhle zemřela manželka na srdeční selhání. Má tři děti a v minulosti zdůraznil, že rodič je víc než politik.

Na mimořádném sjezdu požádají současní místopředsedové strany o potvrzení svých mandátů, které získali na řádném březnovém sjezdu. Jsou jimi kromě Jelínkové a Bartoška také Bohuslav Niemiec, Štěpán Matek a Petr Hladík, který už dříve kandidaturu na předsedu taktéž vyloučil. Naopak exministr zemědělství Jurečka zatím konečné slovo neřekl.