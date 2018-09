Lidovci neodevzdali dohledovému úřadu účetnictví o květnových doplňovacích volbách do Senátu, hrozí jim sankce

KDU-ČSL nedodala Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí účetnictví související s květnovými doplňujícími volbami do Senátu v obvodu číslo 78 Zlín. Česká Suverenita neodevzdala účetnictví ani zprávu o financování kampaně. Vyplývá to z informací o zprávách a účetnictvích, které úřad zveřejnil na webu. Člen vedení úřadu Jan Outlý v pondělí řekl, že subjektům hrozí sankce od 10 tisíc do 100 tisíc korun. Brno 17:23 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Volby se uskutečnily v květnu kvůli rezignaci senátora Františka Čuby. Z devíti kandidátů postoupili do druhého kola daňový poradce Tomáš Goláň (Senátor 21) a krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL). Senátorem se stal Goláň, který získal ve druhém kole 53,78 procenta hlasů, Blahová 46,21 procenta.

Česká Suverenita nedodala ani zprávu, ani účetnictví, lidovci sice zprávu odevzdali, ale chybí jim účetnictví. Senátor 21 odevzdal zprávu i účetnictví, ale je neúplné.

Outlý pochybení u konkrétních stran neřekl, vyplývá to ale ze zpráv na webu úřadu. „Obsahovou kontrolu jsme zatím neprováděli, pouze jsme zveřejnili zprávy o financování kampaně a volební účetnictví od subjektů, které nám je dodaly. Jedno uskupení nedodalo úřadu ani zprávu z kampaně, ani volební účetnictví. Jedna strana zaslala pouze zprávu, účetnictví nepřipojila. A jeden subjekt sice doručil zprávu o financování kampaně i účetnictví, to však není úplné a úřad bude žádat jeho doplnění,“ řekl ČTK Outlý.

Za přestupek pokuta

Pokud se podle něj potvrdí podezření na přestupek, hrozí subjektům pokuta. „Pokud jde o obsah kontroly, metodiku ještě dokončujeme, ale jistě nás bude zajímat splnění všech povinností od uvádění informací o dárcích přes zahrnutí veškerých nákladů do účetnictví kampaně až po správné nakládání s finančními prostředky po ukončení voleb,“ uvedl Outlý.

Goláň bude senátorem do roku 2020, kdy by uplynul mandát dřívějšímu senátorovi Františku Čubovi. Doplňující volby se uskutečnily v květnu poté, co Čuba letos v únoru rezignoval po výzvách jiných politiků. V Senátu se totiž ze zdravotních důvodů zhruba rok a půl neukázal.