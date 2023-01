Zemanovo odmítnutí jmenovat Hladíka ministrem je protiústavní, říká Jurečka. Udělá z něj náměstka

Lidovci dál podporují nominaci Petra Hladíka (KDU-ČSL) do čela ministerstva životního prostředí. Odmítnutí prezidenta Miloše Zemana Hladíka jmenovat označili v pátek v usnesení svého širšího vedení za protiústavní. Hladík se v pondělí stane na ministerstvu náměstkem, aby se zapojil do jeho řízení. Novinářům to v pátek řekl předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který nyní dočasně ministerstvo vede.

