Kdy, kde a jak hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu? K urnám se půjde už na začátku června

Už na začátku června Češi rozhodnou o tom, které kandidáty vyšlou do Evropského parlamentu. Po pěti letech tak v Bruselu a ve Štasburku zasedne 720 nově zvolených europoslanců, 21 z toho z Česka. Kdy a jak volit popisuje přehledně server iROZHLAS.cz.

Termín

Ve všech členských zemích se volby budou konat mezi 6. a 9. červnem, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června 2024. V pátek budou volební místnosti tradičně otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Mezi unijními státy je Česko výjimečné dvoudenními volbami. Ostatní členské státy volí pouze jeden den, nejčastěji v neděli. V Česku mají volební právo všichni občané, kteří dosáhnou 18 let alespoň ve druhý den voleb. Některé evropské země ale dovolují hlasovat již sedmnácti- či osmnáctiletým.

Výsledky nelze zveřejnit dříve, než se zavře poslední volební místnost v poslední členské zemi.

Česko v europarlamentu

Češi si zvolí 21 europoslanců, celkem jich v europarlamentu aktuálně zasedá 705. Své první zástupce jsme vyslali v roce 2004, tehdy jich ovšem bylo 24. Nejvíce zástupců aktuálně mají v parlamentu Německo (96), Francie (79) a Itálie (76).

Počet europoslanců se po letošních volbách zvýší na celkových 720, Brusel tak zohledňuje demografické změny v EU od posledních voleb v roce 2019. O jednoho europoslance si „polepší“ třeba Slovensko, o dva pak například Francie. Česku zůstane 21 zástupců, žádná země o svého europoslance nepřijde.

O počtu křesel v jednotlivých zemích se rozhoduje před každými volbami do Evropského parlamentu. Rozdělení zohledňuje počet obyvatel členských států, ale i potřebu minimálního zastoupení evropských občanů z menších zemí při rozhodování na unijní úrovni.

Volební systém

Mandáty se rozdělují poměrným systémem, stejně jako u sněmovních voleb strany musí pro vstup do europarlamentu přesáhnout pětiprocentní hranici.

Každý volič může udělit také dva preferenční hlasy. Ve své vybrané kandidátce tak může podpořit konkrétní osobnost zakroužkováním konkrétního čísla. Na rozdíl od jiných voleb má ale každý ze subjektů jen jednu, národní, kandidátku – neliší se tedy podle krajů.

Jak volit

Při evropských volbách je možné využít volebního průkazu, ovšem pouze na území České republiky. Nelze v nich volit například na českých ambasádách v zahraničí.

Pokud by Čech chtěl volit v jiné unijní zemi, musí tam mít přechodný či trvalý pobyt. Hlasovat by pak mohl pro tamní kandidáty do europarlamentu. Stejně tak cizinci, kteří žijí u nás a chtějí volit, budou svůj hlas dávat některé z českých koalic, stran či hnutí. Je jen potřeba, aby před volbami požádali o zápis do voličského seznamu v místě svého bydliště.

Kdo kandiduje

Do Evropské parlamentu chce letos kandidovat třicet uskupení z Česka. Kandidujících koalic stran a hnutí je o deset méně než před pěti lety, počet koalic se zvýšil o téměř polovinu. Kandidátům musí být alespoň 21 let.

O tom, která volební seskupení splnila všechny zákonem požadované náležitosti a budou tak k volbám připuštěna, rozhodne ministerstvo vnitra do 20. dubna.