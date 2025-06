Kdy se měly rozsvítit červené kontrolky? Byrokratický postup s bitcoiny byl velmi zlehčený, říká Decroix

Právníci ministerstva financí včas varovali, že uzavření darovací smlouvy ministerstva spravedlnosti s odsouzeným obchodníkem s drogami může vyvolat velmi negativní ohlas ve veřejném prostoru, informoval server Seznam Zprávy. „Když se podíváme na časovou osu, tak vidíme, že až do uzavření darovací smlouvy je tam velmi málo úředních listin a je tam mnoho emailové komunikace,“ popisuje pro Radiožurnál ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Rozhovor Praha 20:48 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoinová kauza bude formovat judikaturu, popisuje ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lhůta pro podání nabídek na provedení auditu v objasňování bitcoinové kauzy právě uplynula. Jde o zakázku malého rozsahu. Jak zní zadání auditu? Co přesně by měl ověřit, vyjasnit?

Zadání auditu má dvě stránky. Určitě nebude mít prostor ho celý ocitovat, ale mám-li ho laicky, pochopitelně shrnout, tak se především v první části ptáme na to, jaké procesy mohly selhat v rámci přijímání daru ministerstvem spravedlnosti.

Ve druhé části se následně ptáme, jaká doporučení bychom mohli z takovýchto eventuálních selhání (vyvodit – pozn. red.). A nyní nevíme, jestli budou lidská, jestli budou systémová, jestli se budou týkat pouze jedné instituce nebo nějakého širšího rámce, více institucí, které mezi sebou eventuálně měly komunikovat.

Už máte informaci, jak velký je zájem o provedení auditu, kolik nabídek se sešlo?

Ptáte-li se takto obecně, tak prozatím to vypadá, že není velký zájem. Vzhledem k tomu, jakou má celá kauza mediální pozornost, a vzhledem k tomu, v jakém období se nacházíme, nějakých 100 dní do voleb, tak samozřejmě všechny soukromé firmy jsou velmi opatrné.

Nezaregistrovala jsem odpoledne, když jsem hovořila s kolegy, kteří monitorují nabídky, velký zájem. A upřímně říkám od začátku, že budu velmi ráda vzhledem k velmi krátkému časovému termínu, navíc padajícímu do letních dovolených, navíc vzhledem k určité míře exponovanosti celé kauzy, pokud se nějakou auditorskou firmu podaří nalézt.

A pokud se nám ji navíc podaří nalézt v tom termínu, slíbila jsem červencový termín. Považuju za důležité, abychom o tom diskutovali. Pokud bych takový termín nebyla schopna splnit, tak bych se samozřejmě musela stejné procesy snažit pojmenovat na základě nějakého interního auditu.

Takže zatím nejsem seznámena (s počtem nabídek na vypracování auditu – pozn. red.), neměla jsem na to čas. Termín skončil někdy v šest hodin, takže zatím jsem ještě nekoukala, jestli nějaké nabídky máme. Samozřejmě můžeme případně zvážit prodloužení lhůty, protože nyní na ministerstvu vše děláme ve velmi krátkých lhůtách, což nemusí být úplně jednoduché pro externí partnery.

‚Červené kontrolky‘

Kdy by měl být optimálně znám výsledek auditu, jakou jste měla představu?

Měla jsem představu, abychom minimálně pojmenování toho, na které úrovni – já tomu říkám, kdy se měly rozsvítit červené kontrolky – myslím, že bychom měli být schopni to pojmenovat do konce července.

Doporučení právníků Server Seznam Zprávy v úterý napsal, že ve stanovisku právní sekce ministerstva financí, které bylo zpracováno 13. února, právníci důrazně doporučili, aby stát dar bitcoinů nepřijímal. Nabídkou se zabývali poté, co jim ministerstvo spravedlnosti poslalo podklady k darovací smlouvě. Právníci ve stanovisku podle webu varovali, že odsouzený muž při popisu své kauzy lže a zamlčuje, že bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.

Samozřejmě je to moje zbožné přání, ale považuji to za důležité, třeba i jenom proto, že pokud se nerozsvítily, to znamená ten velmi dlouhý, složitý, byrokratický úřední postup byl v tomto případě velmi zlehčený.

Chtěla bych to mít pojmenované třeba i jenom proto, protože ministerstvo nadále funguje, ostatní ministerstva také nadále fungují, abychom z toho následně třeba i do voleb byli schopni dovodit nějaká doporučení a nastavit třeba už i nyní procesy efektivněji, lépe a především opatrněji.

Nakolik by se audit měl odvíjet od časové osy celého případu, kterou jste představil před několika dny?

Časová osa je především souhrn nějakých faktických údajů v tomto okamžiku a bez uvedení jmen. Uvidíme, jak k tomu následně přistoupí orgány činné v trestním řízeních, jestli toto bude nějakým způsobem doplňováno.

Nicméně si myslím, že časová osa může být pro kohokoliv zvenku, nejenom auditora, zajímavým podkladem pro to, aby viděl, jak jednotlivé listiny, dokumenty, komunikace probíhaly v návaznosti za sebou.

Když se na tu časovou osu podíváme, tak vidíme, že až do uzavření darovací smlouvy je tam velmi málo úředních listin a je tam mnoho emailové komunikace, na což jsem narážela právě v tom, že byrokratický proces byl poměrně zlehčený, byl takový „light“ na to, o jakou záležitost se jednalo.

Tři advokátní kanceláře

Kvůli bitcoinové aféře si ministerstvo spravedlnosti najalo tři advokátní kanceláře, aby se vyjasnilo, jestli si stát má kryptoměnu nechat, anebo ji může legálně prodat. Proč potřebujete externí znalce? Rezort nemá dost vlastních odborníků?

Nemá. Může se nám to líbit nebo nemusí, ale opravdu zde na ministerstvu nemáme lidi, o kterých bych mohla říci: „Ano, toto jsou lidé, kteří znají kryptoměnový trh“. A považovala bych to v tomto stadiu i za velmi neodpovědné.

Jenom připomenu, že se bavíme o miliardě. Rozumím, že ve veřejném prostoru v okamžiku, kdy se zmíní nějaká hodinová sazba advokáta nebo celkové náklady, tak to budí zdvižené obočí a zase to bude něco stát.

Ale pokud nyní nezvládneme správně a odborně odpovědět na to, jakým způsobem stát s tou miliardou – a možná ani ne s celou miliardou, ale především s těmi transakcemi, které jsou takzvaně otevřené a nedokončené. Pokud si na to stát nebude umět odpovědět, tak by tam také mohly následovat nějaké jiné škody.

A myslím, že celá kauza už vzbudila určitý druh nedůvěry společnosti v to, jak stát funguje. Myslím si, že postupovat na základě expertních stanovisek kanceláří, které dané problematice rozumí...

Já také nejsem bitcoinový odborník. Všichni se s tím seznamujeme postupně. Ale je pro mě opravdu důležité, pokud hovoříme o vrácení nějaké důvěryhodnosti, že tady nebudeme dělat nějaké ukvapené kroky, protože aktuálně nevíme, jaký je původ bitcoinů, jestli jsou legální, nelegální, jsou to výnosy.

To samozřejmě může mít zcela zásadní dopady na následné transakce. Stále se bavíme o částkách, které jsou v řádech stovek milionů. Tam se potom ale domnívám, že se prostě máme chovat odpovědně a máme k tomu přizvat i externí experty.

A proč jsem pracovala s třemi kancelářemi? Protože nechci, abychom následně diskutovali: „Ale to se tady jedna advokátní kancelář spletla.“ Jenom podotknu, že i z hlediska nás právníků je to kauza, která bude formovat judikaturu.

Neřešili jsme nikdy nic podobného v minulosti. Není to rozhodně tak jednoduché, jako to může vypadat zvenku. Velmi aktivně o tom jednáme a snažíme se to řešit odpovědně.

Pokud by se ukázalo, že prodej v tomto případě není legální, jak byste se vypořádali s kupujícími, kteří v dobré víře bitcoiny od státu koupili a teď je mají zablokované.

Předně musím poděkovat. Prozatím s kupujícími, minimálně s těmi největšími, proběhlo několik jednání. Chci jim poděkovat za opravdu konstruktivní přístup k celé kauze, i s ohledem na okolnosti. To, jakým způsobem bychom se s tím vypořádali, asi nebudu kupujícím vzkazovat přes média.

My se o tom bavíme velmi aktivně. Poslední schůzka proběhla dnes (v úterý). Hledáme řešení, která mají respektovat na jedné straně nutnou povinnost státu jednat s péčí řádného hospodáře, jedná se o majetek státu. Máme k tomu odpovědnost, i já mám osobní odpovědnost.

Ale na druhé straně, co je potřeba v tom jednání zohlednit – ano, samozřejmě kupující v tom mají nějaký respekt k vlastnickému právu a jsou součástí nějaké transakce. Tohle všechno v tom zohledňujeme. Pevně věřím, že dospějeme k nějakému řešení, které bude oboustranně výhodné a bude právně v pořádku.

Rozhovor s ministryní spravedlnosti Evou Decroix (ODS) si můžete poslechnout i ze záznamu v úvodu článku.