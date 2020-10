ONLINE: V Česku se otevřely volební místnosti. Lidé rozhodnou o krajských zastupitelích a třetině Senátu

V Česku čtrnáctou hodinou začaly volby. Lidé si vybírají politiky do krajských zastupitelstev, v nichž vítězství obhajuje vládní hnutí ANO, a třetiny Senátu, kde nejvíce křesel obhajuje sociální demokracie. Senátní volby jsou na rozdíl od těch krajských dvojkolové. Voliči tak přijdou i 9. a 10. října. Sledujeme online Praha 13:51 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve čtvrtek a pátek obcházeli členové volební komise domovy pro seniory a jiná pečovatelská zařízení v karanténě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letošní volby do Senátu a zastupitelstva probíhají od 2. do 3. října. Volební místnosti jsou otevřené v pátek od 14.00 do 22.00, v sobotu od 8.00 do 14.00. Lidé, kteří byli v karanténě, hlasovali již ve středu 30. září od 7.00 do 15.00, a to přímo ze svých aut ve volebním drive-in. Ve čtvrtek a pátek také obcházeli členové volební komise domovy pro seniory a jiná pečovatelská zařízení v karanténě.

Ve volebních místnostech je nutné dodržovat základní hygienická opatření. Voliči musí mít nasazenou roušku, při vstupu do místnosti si vydezinfikovat ruce a udržovat dvoumetrové rozestupy. Ve volebních místnostech budou také k dispozici roušky zdarma. Lidé také k volbě potřebují pas či občanský průkaz k ověření totožnosti.

