Kdyby chtěl Babiš naše veřejnoprávní média ‚znásilnit‘, lidé půjdou do ulic, myslí si novinář Dolejší

Jakou cestou by se mohl Andrej Babiš (ANO) vydat, kdyby se mu podařilo vyhrát parlamentní volby? „Když se Babišovi podaří dostat do funkce premiéra, bude mu 71 let. Je ale inspirován Robertem Ficem a Viktorem Orbánem, kteří také nejdřív skončili v opozici. Oba se pak docela výrazně změnili," připomíná v rozhovoru pro Český rozhlas Plus politický reportér webu Seznam Zprávy Václav Dolejší. Osobnost plus Praha 11:50 14. března 2024

„A když si budu klást otázku, jestli Babiš projde tou samou proměnou, tak asi ano. Vidíme, že se trochu radikalizuje, ale kterým půjde směrem? Zatím se zdá, že spíš tou cestou Orbána,“ přemýšlí novinář v Osobnosti Plus.

„Orbán i Fico ale přitvrdili ještě předtím, než se vrátili – a právě proto se vrátili. Orbán, dřív pomalu disident, přitvrdil v momentě, kdy si chtěl se svým Hnutím za lepší Maďarsko (Jobbik) sáhnout na hlasy radikálních voličů. Pak se už k původnímu směru nevrátil,“ popisuje Dolejší.

„Podobný případ je slovenský premiér Robert Fico – byť jeho vláda padla po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Fico je ale zaslepený pomstychtivostí. Chce všechno zbořit a nebere ohledy vůbec na nic – a to podle mne Orbán přece jen nedělá,“ myslí si novinář Seznam Zpráv.

Babiše vlastně neznáme

Když pak dál přemýšlí o možné budoucí „proměně“ současného lídra opozice Babiše, tvrdí Dolejší, že dohromady toho o jeho plánech moc nevíme.

„Dlouhé roky totiž nebyl na žádném kritickém rozhovoru. Vlastně mu ani nikdo nemůže položit pořádnou otázku – a když ji dostane, tak na ni neodpovídá. Má jen ten svůj typický vodopád slov. Babišovy pohnutky tak doopravdy neznáme,“ připomíná.

To, že je stejně jako Fico pomstychtivý, ale novinář připouští. „Babiš to určitě chce pětikoalici ,nandat‘ a za všechny křivdy, když mu něco dodanili, vzali nějakou tu dotaci apod., jim to chce vrátit a pěkně zatopit.“

„Na druhou stranu šéf ANO má hodně svého byznysu na Západě – v Německu, Rakousku, ve Francii –, je hodně závislý na evropských dotacích, ale i na jednotném trhu, kam vyváží a ze kterého těží. Proto si nejsem jistý, zda by to všechno byl ochoten kvůli nějaké pomstě hodit za hlavu. O tom pochybuji,“ uvažuje dále Dolejší.

Zrušení RTVS?

Slovenský premiér se chce pustit do zrušení RTVS, tedy veřejnoprávního rozhlasu a televize Slovenska. RTVS podle Fica nenaplňuje veřejnoprávní poslání a nároky na objektivní zpravodajství.

Předložený návrh zákona počítá se vznikem nové instituce i možností snadno odvolat současného generálního ředitele Ľuboše Machaje.

Andrej Babiš by podle novináře ale měl v Česku při stejném pokusu daleko složitější pozici, přestože má na veřejnoprávní média také vztek.

„Vztek má a měl ho už v době, kdy byl premiérem. A bylo to v době, kdy byl prezidentem Miloš Zeman – a ten měl taky vztek na veřejnoprávní média. Přesto se to těmto dvěma ,vládcům‘, kteří nemuseli brát na nic ohledy, úplně nepodařilo otočit. Byť do veřejnoprávních rad dosadili pár svých lidí, nezlomilo se to,“ připomíná novinář.

„Je to u nás proti Slovensku něco jiného. V Česku – a možná jsem naivní – jsou lidé přece jen stále připraveni vyjít do ulic, kdyby měla být veřejnoprávní média nějak znásilněna. Stejně jako v roce 2000 nebo stejně, když to později iniciovali i lidé z Milionu chvilek pro demokracii. Myslím, že veřejnost by se tvrdě postavila proti,“ uzavírá Václav Dolejší.

