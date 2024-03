Kdyby mě chtěl někdo svrhnout, musel bych mít protikandidáta, myslí si šéf odborů Středula

Josef Středula je od pondělí znovu v čele nejsilnějších odborů v Česku. O tuto funkci fakticky přišel na konci loňského roku, protože pět měsíců neplatil členské příspěvky, čímž mu zaniklo členství v odborech a automaticky i funkce předsedy. „Událostí proběhlo opravdu hodně a z mnoha úst zaznívala na jedné straně kritika, na straně druhé otázka nebyla položena tak, že by chtěl někdo někoho svrhnout,“ popisuje Středula v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:08 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco před dvěma lety, při poslední řádné volbě, jste dostal 88 procent hlasů delegátů, v pondělí to bylo jenom 57 procent. Přitom jste neměl protikandidáta. Už v pondělí od některých odborových šéfů, i třeba od vašeho předchůdce Jaroslava Zavadila, zaznělo, že to je slabý mandát. Nečekal jste větší podporu?

Když člověk udělá chybu, jakou jsem udělal já, a já jsem se k ní také přihlásil, tak samozřejmě to má nějaký svůj důsledek. Rozhodně tím prvním byla ztráta funkce předsedy ČMKOS a to se zcela logicky promítlo i ve výsledku voleb.

Ale z tohoto pohledu to vnímám jako zcela oprávněný pohlavek ze strany kolegů, kteří u volby byli. Co se týká samotných následných jednání, to znamená s vládou a podobně, to je o síle argumentů, nikoliv o síle mandátu. Zvolen jsem byl řádně a ve volbách, které byly tajné.

Z tohoto pohledu si myslím, že to žádnou sílu v očích partnerů, se kterými jednáme, rozhodně nesnižuje. Například zítra (ve středu) máme jednání, které se týká cizinců v rámci pracovního týdnu tripartity pro cizince. Tam budeme vystupovat už standardně s kolegou, který byl také zvolen, panem místopředsedou (Jiřím) Vaňáskem.

Na druhé straně, váš nový místopředseda měl protikandidáta, dostal 79 procent. Vy jste neměl protikandidáta a měl jste 57 procent. Není přece jenom váš mandát slabý?

Já si to opravdu nemyslím, protože znovu říkám, byla to „odměna“ za mou chybu. Bylo to zcela oprávněné. Kritická vyjádření, které kolegové řekli, jsou o nápravě těchto chyb.

A není to pouze na jedné osobě, to by bylo opravdu zjednodušení. Máme spoustu věcí, které musíme zlepšit a změnit. Už dnes (v úterý) ráno jsme začali hned na první poradě řešit otázku zlepšení informačního toku.

Požádal jsem předsedy a předsedkyně odborových svazů, že bych se s nimi chtěl se všemi postupně sejít a říct si, co oni vidí, že by se mělo zlepšit, co sami jsou připraveni zlepšit.

Také bychom rádi vyrazili i do jednotlivých odborových organizací, protože si myslím, že jedna z důležitých věcí je právě komunikovat přímo s členskou základnou našich členských odborových svazů, což si myslím, že se povede.

Když jste před třemi týdny rezignoval, od vašich kolegů zaznívalo, že to je jenom vaše opomenutí, že to rozhodně není snaha, že by vás někdo chtěl svrhnout. Získával jste nominace na předsedu, neobjevil se žádný protikandidát a nakonec jste dostal 57 procent. Opravdu to nebyl nějaký pokus o vaši náhradu v čele odborové centrály?

To by samozřejmě v tom případě musela být náhrada. Tady v této chvíli nebyla, takže bylo to referendum o tom, jestli mohu pokračovat dál, nebo ne.

Nevnímal jste to v předešlých týdnech tak, že to byl nějaký pokus vás svrhnout?

Člověk může mít subjektivní dojem o spoustě věcech, ale je to jen subjektivní dojem. V tomto případě, kdyby mě někdo chtěl svrhnout, tak by existoval protikandidát a v tom případě by to bylo tak, jak říkáte.

Pardon, vy říkáte, že subjektivní pocit člověk může mít. Měl jste ho? Měl jste v nějaký moment, v posledních měsících, pocit, že nějaká část odborářů vás chce svrhnout?

Je to určitě dobrá otázka. Nevím, jestli mám na to absolutní odpověď, že mám nebo nemám. Evokuje to k tomu, ale událostí proběhlo opravdu hodně a z mnoha úst zaznívala na jedné straně kritika, na straně druhé otázka nebyla položena tak, že by chtěl někdo někoho svrhnout, ale já na to opravdu nemám žádnou stoprocentní odpověď a ani si netroufám spekulovat.

Vyjádření Ďurča

Vy už jste mluvil o své chybě, kdy jste pět měsíců neplatil členské příspěvky, tím jste přišel o členství a o funkci předsedy. V téhle souvislosti jste si už před třemi týdny sypal obrazně řečeno popel na hlavu, mluvil jste o lajdáctví. To vás nikdo během těch pěti měsíců neupozornil?

Ne, nedošlo k tomu. Ale říkám, to je moje chyba. Není povinnost nikoho mě na to upozorňovat, ale nestalo se to.

Na druhé straně, předseda svazu KOVO Roman Ďurčo v našem vysílání na přímý dotaz, jestli vám to neformálně řekl předtím, než došlo k vyloučení, odpověděl, že vám to řekl.

Vím, co říká, a vím, co bylo.

Takže pan předseda Ďurčo lže?

Já si myslím, že někdy si některé věci už umíte vsugerovat za nějakou dobu, že se něco odehrálo, ono se to neodehrálo. Toto bych si opravdu velmi dobře pamatoval, protože takovéto upozornění bych samozřejmě okamžitě následoval.

Ale to v žádném případě nepřenáším cokoliv na pana předsedu Ďurča, přestože byl v té době předsedou této odborové organizace a zároveň předsedou OS KOVO, ale to nějak nelze oddiskutovat mou vlastní chybu, kterou jsem udělal.

Chápu dobře vaše slova, že pan Ďurčo neříká pravdu?

Myslím si, že některé věci se neodehrály tak, jak jsou někdy formulované, ale my jsme si to řekli, vysvětlili, udělali jsme za celou etapou tlustou čáru, včetně včerejšího dne (pondělí) kdy jsme se o tom opět bavili a domluvili jsme si, že se sejdeme a od čistého stolu začneme znovu, abychom toto všechno mohli napravit.

Pro mě je to věc ukončená, uzavřená. I s panem předsedou Ďurčou jsme se opravdu velmi férově domluvili a musím i tady prostřednictvím tohoto rozhovoru poděkovat odborovému svazu KOVO, jakým způsobem se při jednání včera zachoval a oceňuji to. Jako můj domovský odborový svaz se postavil velmi fér a velmi dobře při všech včerejších (pondělních) jednáních.

Tvrdší protesty?

Vedení konfederace dostalo v pondělí za úkol připravit návrh protestních akcí proti záměrům vlády. Do kdy máte návrh kolegům předložit?

My budeme mít jednání rady ČMKOS v dubnu, takže určitě toto je termín, do kdy se k tomu musíme vyjádřit. My se samozřejmě budeme inspirovat například tou aktivitou, která byla 27. listopadu, protože to bylo jedno z největších zapojení se vůbec do protestu proti přístupu vlády. Byl to skoro jeden milion lidí.

Ale tady nezáleží jenom na tom, co řekne vedení konfederace. Musí být zájem a já jsem včera (v pondělí) požádal i odborové svazy, aby i oni přišli s náměty, do jakých typů protestních akcí by se chtěli zapojit, případně jaké jsou pro ně hlavní důvody, protože mohou být třeba některé, které se týkají sektorů, jako je třeba zdravotnictví, školství, veřejná zpráva, nebo průmysl.

Tam samozřejmě mohou být důvody jiné, takže kolegové mají úkol zamyslet se nad tím, jaký je pro ně hlavní důvod, abychom to potom mohli dát vše dohromady. Ale pro nás je velkou inspirací právě 27. listopad loňského roku a společná akce, která proběhla.

Cítíte poptávku po tvrdších protestech, po něčem, co třeba vidíme ve Francii?

Nemyslím si, že zrovna Francie je tím příkladem. Asi si nemůžeme představit, že by někde v ulicích hořela auta nebo něco podobného. To není náš modus operandi, nikdy nebyl a nejsme ani ochotní jít takovouto radikální cestou tohoto charakteru.

Co se týká toho, že členská základna je stejně tak radikální, jako umírněná, taková je realita. Pochopitelně věřím, že i jednotlivé sektory a odborové svazy přijdou s náměty, které budou šity na míru jednotlivým svazům, to je důležité.

Opravdu je jiná situace u zaměstnanců v kultuře a ochotě pro protestní akce a jiná situace bude v průmyslu a úplně jiná bude třeba v sektoru služeb. Nebo v sektorech, kde třeba dohody jsou a jsou spokojení s tím, jak vypadají třeba kvalitní smlouvy a nárosty mezd.

Nevyčerpal se už Josef Středula po deseti letech ve funkci šéfa odborů? Stojí za ním předsedové jednotlivých svazů? A na jaká témata budou upozorňovat plánové protesty?