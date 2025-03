Kdybychom chtěli koalici, uděláme ji. Kandidaturu zastřeší SPD, je to běžný model, vysvětluje Okamura

Na kandidátkách hnutí SPD budou ve sněmovních volbách i představitelé Svobodných, Trikolory a strany PRO. Co si od toho hnutí slibuje? Neobchází tím volební zákon? Jak se SPD staví k debatám o posílení obranyschopnosti Česka? A podpoří vládní návrh na zpřísnění azylových a migračních pravidel? Odpovídal předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí SPD Tomio Okamura (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před minulými sněmovními volbami jste stejně jako třeba bývalý prezident Miloš Zeman kritizoval předvolební koalice. Teď dodejme, že to, co jste uzavřeli, není koalice, ale je to nějaká předvolební spolupráce. Ještě v dubnu loňského roku v televizi CNN Prima News jste říkal, že je podle vás špatně, když takové koalice vznikají, každopádně jste tehdy dodal, že do Sněmovny bude SPD kandidovat samostatně. Kdy jste změnil názor?

Názor jsme nezměnili. Od začátku jsem říkal, že takové slepence, koalice, že to není dobře. Podívejme se na koalici Spolu, oni nemají ani společný program, protože někdo říká, že euro ano, někdo říká euro ne. Někdo říká Green Dealu méně, někdo říká Green Dealu více. Tam je to opravdu nesourodý prvek a doslova slepenec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se SPD podělí o místa na kandidátce? Nespokojenost neregistruji. Hlavní trenér staví hráče na základě výkonnosti a obliby, nastiňuje Okamura

U nás je to přece jinak. My máme kandidátní listinu SPD, SPD kandiduje samostatně. A stejně jako to 30 let dělaly všechny parlamentní strany, umístíme na kandidátní listinu SPD i osobnosti, které nejsou členy SPD.

Dám příklad, hnutí ANO v minulých a předminulých volbách: paní Dostálová, dnes europoslankyně, pan Nacher nejsou členy hnutí ANO a přesto kandidují.

Na druhé straně nejsou to členové jiných politických stran a hnutí.

Pozor, takových kandidátů je u všech stran opravdu hodně, z různých sdružení i z jiných politických stran. Bylo to i u ODS a STAN.

Omlouvám se, že vám do toho skáču, na druhé straně si nepamatuji, snad s výjimkou TOP 09 a Starostů, že by takovou spolupráci prezentovali tak, že se sejdou na střeše hotelu čtyři předsedové stran a podepíší memorandum.

Myslím, že ta prezentace může být skutečně různá. V našem případě to je tak, že na kandidátní listinu SPD umístíme i nečleny SPD – když máme v některých krajích osobnosti, které názorově souzní, ať je to člen nebo nečlen. Chceme kandidátku maximálně posílit.

5:57 SPD spojuje síly se Svobodnými, Trikolorou a PRO. ‚Vetší problém to může být pro ANO,‘ říká Charvát Číst článek

U nás o koalici nejde. Kdybychom chtěli udělat koalici, tak ji uděláme. Tady jde o to, že SPD je přece jen stranou, která má jako jediná hodně přes pět procent – na TV Prima nám dali až devět procent, agentura STEM 8,9 procenta. Takže to má i logiku, na rozdíl od koalice Spolu, kde jsou to všechno parlamentní strany, byť lidovci mají dvě procenta, TOP 09 tři procenta a už by se samy nedostaly.

U nás jsme to zastřešili SPD a spíš jednotlivé kandidáty stran dáme na kandidátní listinu. Drtivá většina kandidátů bude, předpokládám, asi z SPD, ale to je ještě otázka domluvy.

Před chvílí jste říkal, že kdybyste chtěli udělat koalici, tak ji uděláte. Na druhé straně, kdybyste udělali koalici, tak byste potřebovali ke vstupu do Sněmovny minimálně 11 procent hlasů. Takto vám stačí pět procent. Je to fér přístup? Není to obcházení volebního zákona?

Je to naopak přesné dodržování volebního zákona. Varianty jsou tam v podstatě dvě. My jsme využili jednu z nich přesně v souladu s volebním zákonem. Po koalici ani nebyla poptávka u ostatních partnerů. Musíte mít další partnery, abyste mohli dělat koalici. Já jsem poptávku ze strany Svobodných, Trikolory nebo PRO nezaznamenal, takže to ani nemohlo být v diskusi, protože koalice nemůžete dělat sám.

Je to v souladu se zákonem a znovu říkám: za posledních 30 let všechny parlamentní strany, na různých úrovních od sněmovních voleb umisťovaly na své kandidátní listiny i nečleny strany. Takže je to úplně běžný model.

‚Chceme spojovat.‘ SPD bude ve sněmovních volbách spolupracovat se Svobodnými, Trikolorou a PRO Číst článek

Naopak to, co je neobvyklý model, je ten slepenec koalice Spolu. To byla úplná novinka a byl to neobvyklý model, jestli jste si všiml. Proto to bylo kritizováno, jde o názorově i protikladné strany.

Jste s ostatními stranami domluveni na finanční stránce věci? Protože v tom modelu, jak to máte nastavené, to formálně bude kandidátka SPD. Znamená to, že peníze za volby, případně za mandáty bude dostávat jenom SPD. Máte vyřešeno, jak to bude fungovat pak?

Musím říct, že jsme se o tom vůbec nebavili. Nás zajímal program, nás zajímalo, abychom byli co nejsilnější ve volbách. Naším cílem je, a to nás zajímá ze všeho nejvíce, abychom mohli prosadit náš společný politický program, který máme z 90 procent, možná úplně společný. To znamená, abychom mohli být součástí vlády – jen tak můžeme prosadit program, jen tak můžeme prosadit změny. Já už jsem to trošku nakousl: dále je to dostupné zdravotnictví, chceme mír, nechceme, aby Česká republika byla zatahována do války. Chceme důstojné důchody, podporu zdravotně postižených...

Jak si spolupracující strany rozdělí místa na kandidátkách? A naváže společná předvolební kampaň na plakát, kvůli kterému čelí předseda SPD trestnímu stíhání? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu v audiozáznamu výše.