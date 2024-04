Když chce vláda prosadit změny silou, schůzky nemají smysl, říká Havlíček. Téma chce zpět ve Sněmovně

Hnutí ANO se odmítlo nadále účastnit nadstranických diskusí o penzijní reformě. Má vlastní recept na důchodovou reformu? Proč ho chce prozradit, teprve až bude ve vládě? A proč už o tomto celospolečensky významném tématu odmítá jednat s prezidentem a současnou vládní koalicí? Vladimír Kroc se v dvaceti minutách Radiožurnálu zeptal prvního místopředsedy hnutí ANO a místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:16 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stínový premiér a 1. místopředseda ANO Karel Havlíček | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

v pondělí se na Pražském hradě jednalo o důchodech, mimo jiné o předčasných odchodech do penze u náročných profesí. Nemrzí vás přece jen, že jste toho z vlastního rozhodnutí nebyli? Že jste nemohli ovlivnit diskusi?

My jsme tam byli dvakrát. Chovali jsme se korektně, dokonce jsme i předkládali naše návrhy. Jestliže ale nejvyšší vládní politici, v tomto případě pan premiér a ministr financí, deklarují, že si prohlasují změny v důchodovém systému navzdory tomu, co tvrdí opozice, že to udělají silou, potom korektně říkám, že jako nejsilnější politická strana v zemi nechceme a nebudeme vládě dělat křoví.

Na předchozí schůzce 28. března jste se ale shodli na nutnosti v budoucnu zvyšovat věk odchodu do důchodu. To jste potom zpětně popřeli. Jak mohlo dojít k takovému nedorozumění?

Nevím, z čeho se vychází, že jsme se shodli?

O shodě svědčí zápis z jednání...

Zápis z jednání jako takový jsme ale neodsouhlasili. Náš postoj je stále stejný. Předtím jsme mnohokrát deklarovali, že zvýšení věku odchodu do důchodu pro nás není cesta, že to nepřipadá v úvahu. Na jednání na Hradě jsme byli korektní, zdvořilí. Jestliže ale paní Schillerová na tiskové konferenci na dotaz novinářů, jak je to tedy s věkem odchodu do důchodu, že bychom rádi šli jinou cestou, připustila debatu, tak si myslím, že to není potvrzení toho, že jsme s něčím souhlasili.

Přání otcem myšlenky

Prezident i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka vaše stanovisko nepochopili správně, anebo ho podle vás záměrně nesprávně interpretovali?

Z mého pohledu je to spíše přání otcem myšlenky. Jestliže ale řekneme, že to pro nás není cesta a že chceme další podklady, nelze to přece interpretovat tak, že někdo s něčím souhlasí.

Pravděpodobně to ale muselo působit tak, že jste přinejmenším ochotni o tom jednat...

My jsme řekli, že chceme další podklady, ale že to není pro nás cesta. To je, myslím, dostatečně jasné. Pokud si ale někdo nebyl jistý, měli jsme si před koncem jednání sednout a říct si, co kdo řekne na tiskové konferenci. A logicky, kdyby tam byly nesrovnalosti, vyjasnili bychom si je.

Anebo se tedy vychází ze zápisu, kde jsme my toto negovali. A zápis je přece od toho, že se na něm musejí shodnout všechny strany, které za stolem sedí. Když jsme se k tomu jasně vymezili, nikdo ale zápis nezměnil, tak se pak nedivte, že jednání považujeme za nesmírně komplikovaná.

Ve stanovisku prezidentské kanceláře se ale píše, že jste si vyžádali dodatečné údaje, sami jste ale slíbené vlastní materiály nezaslali. Proč jste materiály nedodali?

Protože jsme viděli, že jednání začínají ztrácet smysl. Ale není to tak, že bychom nedodali materiály. Panu prezidentovi jsme zaslali poměrně podrobný dopis, kde jsme se vyjádřili jak k odchodu věku do důchodu, tak k profesím, zároveň jsme se vyjádřili i k tomu, co po nás chtěl, tedy alespoň částečně specifikovat tzv. další investiční pilíř. To jsme mu zaslali s tím, že pochopitelně vláda s tím může nakládat, a pokud třeba využije naše návrhy k pilíři, který by byl garantovaný státem, budeme jedině rádi a budeme ochotni o tom diskutovat.

Možný smír?

Takže byste se případně i ke schůzkám s prezidentem vrátili?

Domnívám se, že v tuto chvíli takové schůzky ztrácejí smysl. Možná to pan prezident nemyslel úplně zle, ale já si vzpomínám, že když jsme se začínali setkávat, tak pan ministr Jurečka řekl, abychom toto řešili v Poslanecké sněmovně. A zpětně mám pocit, že to asi byla rozumná myšlenka.

Bylo totiž idylické se domnívat, že se na něčem politicky dokážeme shodnout. Přece není normální, když vám v průběhu jednání nejvyšší vládní činitelé řeknou, že se stejně rozhodnou tak, jak si oni usmyslí. Proč se tedy potom setkáváme?

Stínový ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka řekl výslovně ČRo, že bude rád, když bude prezident Pavel moderovat diskusi o změnách v důchodovém systému. Změnili jste jako hnutí ANO názor, anebo vás k tomu přiměl Andrej Babiš, který se jednání vůbec nezúčastnil?

Ne, Andrej Babiš v tom roli nesehrál, my jsme to negovali okamžitě po setkání s panem prezidentem. Domnívám se, že bylo možná příliš naivní si myslet, že pan prezident by byl schopen toto dát s aktéry politického klání dohromady. Naše názory se opravdu zásadně liší. Vláda má ale samozřejmě pravdu v tom, že si to stejně může rozhodnout sama nehledě na to, jaký na to budeme mít názor my. Poté to ale řešme v Poslanecké sněmovně, kde se k tomu budeme moct vymezit, dáme nějaké návrhy, a vláda se pak rozhodne.

A proč Andrej Babiš na jednání na Hrad nešel? Jde o klíčový nadstranický problém...

Nechalo se to na mě. Byl jsem osloven jakožto předseda stínové vlády s tím, abych si nominoval tým. Rozhodl jsem se logicky pro paní Schillerovou ve smyslu financí a pro Aleše Juchelku, který je stínovým ministrem práce a sociálních věcí...

