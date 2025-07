Když nedodáme ověřené informace, budou lidé hledat alternativní zdroje, říká odborník ministerstva

Česko v nedávné době zasáhl blackout, v minulosti se potýkalo například s pandemií. To jsou chvíle, kdy stát potřebuje s občany rychle a pravdivě komunikovat. Na resortu vnitra se o to stará vedoucí krizového informačního týmu ministerstva Jan Paťawa. „Vždycky je prostor být rychlejší nebo srozumitelnější. Zároveň si ale myslím, že i u blackoutu jsme prokázali schopnost dostatečně rychle zareagovat,“ tvrdí v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 23:07 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Komunikace během covidu nastavila laťku, která bohužel nebyla příliš vysoko,“ uznává pro Český rozhlas Plus Paťawa. „My se to snažíme postupně měnit a zlepšovat naší prací, kterou na ministerstvu vnitra děláme – ať už to byly povodně, bombové hrozby na školách nebo střelba na filozofické fakultě.“

Poukazuje rovněž na to, jak rychle začaly úřady krizově komunikovat v okamžiku blackoutu. „Bylo to do půl hodiny od výpadku proudu,“ zdůrazňuje a oceňuje i to, jak rychle se podařilo svolat jednání ústředního krizového štábu.

„Ve chvíli blackoutu nemáme všechny informace. Ty se postupně vyšetřují, dohledávají, interpretují a my vždycky taháme za kratší konec,“ připouští šéf krizového informačního týmu a doplňuje:

„Není ideální představovat si, že stát přijde po dvou hodinách a řekne přesně od A do Z, jak se to stalo.“

Rychlost doručení informací

Při krizi je podle Paťawy rozhodující rychlost, s jakou se do veřejného prostoru dostanou pravdivé informace. „Taky to záleží na veřejnoprávních médiích, která informují obyvatele,“ připomíná.

„Instituce mají snahu informace poskytovat okamžitě a co nejrychleji. Důležité je také, aby byly ověřené. Protože informační prostor má nepříjemnou vlastnost, že vždycky bude něčím zaplněn bez ohledu na to čím,“ zdůrazňuje Paťawa.

„V krizi je totiž jednou z těch tří potřeb právě mít informace. A pokud my nebudeme schopni naplnit tento prostor ověřenými informacemi, lidé je budou hledat v alternativních zdrojích.“

Paťawa pracuje mimo jiné na nové komnunikační strategii státu, některé postupy si jeho tým už vyzkoušel na loňských povodních. „Lidé zavnímali hrozbu a zachovali se podle toho,“ těší ho a zdůrazňuje, že stát může být dobrým partnerem pro starosty, kteří v případě povodní třeba rozhodují o evakuaci obce.

Nedůvěra institucí

Vedoucí krizového informačního týmu ministerstva vnitra také přiznává, že důvěra úřadů v občany není kdovíjak velká. „Ale zároveň si myslím, že jsme ve spoustě příkladů dokázali projevit velkou houževnatost, připravenost a také ochotu pomáhat,“ podotýká a vysvětluje:

„To znamená, že je spíš na naší straně, abychom jako instituce posilovali důvěru k občanům. A není úplně ideální říkat, že jsme (jako národ, pozn. red.) úplně bezbranní a že jsme úplně náchylní k dezinformacím.“

Na 78 procent Čechů má podle průzkumu agentury STEM z letošního května obavy z volebních podvodů a z toho, že hlasování negativně ovlivní sociální sítě, na kterých se můžou šířit lži a manipulace.

„To je důsledkem spíš nedůvěry, která pramení možná z nedostatečné komunikace, z nedostatečného vysvětlování věcí, z nedostatečného rozkrývání toho, jak systém vlastně funguje. Protože kde nejsou informace, kde občan nemá jasný přehled o tom, jak věci budou nastavené, tam potom vznikají nedůvěra a obavy,“ uzavírá Paťawa.

Na jaké zdroje informací se občané mohou v krizových situacích spolehnout? Jak se zlomí odpor Čechů k systému připravenosti? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus z audia v úvodu článku.