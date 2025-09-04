Když udělá hasič chybu tady, můžeme mu to vysvětlit. U požáru bude sám, říká šéf hasičů u nového polygonu
Profesionální a dobrovolní hasiči mají v Olomouckém kraji k dispozici pro výcvik zásahů v zakouřených prostorách nový multifunkční polygon. Za osm a půl milionu korun ho nechala ve výcvikovém středisku v Hamrech na Prostějovsku postavit samospráva kraje. Hasiči tak díky němu mohou bezpečně trénovat taktiku zásahu, ale taky orientaci v neznámém prostředí při požárech v uzavřených místech.
S Ivo Jáhnem, velitelem prostějovských hasičů, vcházíme do velké zakouřené místnosti, kde v zásahových oblecích s dýchacím přístrojem na zádech a maskou na obličeji dvojice hasičů prolézá soustavou tunelů. Překonávají různé překážky a kvůli snížené viditelnosti se pohybují téměř jen po hmatu.
„Hasiči se pohybují ve skupině, která je nedělitelná. Vždycky jsou dva hasiči, protože kdyby se jednomu něco stalo, tak si můžou vzájemně pomoct a třeba se zachránit,“ říká Jáhn pro Český rozhlas Olomouc.
„Cílem je získat dovednost pohybu hasiče v neznámém prostředí a schopnost se protáhnout i užšími prostory a zvyknout si na takové složité situace, aby potom u požáru neudělal chybu. Když udělá hasič chybu tady, tak ho můžeme zastavit, vysvětlit mu to, můžeme ho z toho dostat, ale u požáru s ním nikdo nebude a je to jenom na něm,“ pokračuje.
Uvědomuje si to i Radim Hiršek. „Myslím si, že je to dobrý trénink pro hasiče. Je to bezpečné, máme tady dozor, jsou tady kamery. Jsou tu lidi, kteří ví, co dělají. Už jsem to zažil i v reálu.“
‚Může sloužit všem‘
Ve velírně sedí v křesle u monitoru Kateřina Dostálová, která vidí všechno, co se děje. „Uvidíme přesně, co se děje v polygonu. Jsou tady dva druhy kamer, jednak klasická kamera a potom kamera s termovizí. I když je prostor zakouřený, můžeme příslušníky, kteří prochází výcvikem, vidět,“ vysvětluje.
Atmosféru požáru navozují i nejrůznější zvuky: sirény, pláč dítěte nebo štěkot psa. Tento polygon je podle Petra Ošlejška, náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, vůbec nejmodernější, jaký mají k dispozici. Kompletní náklady na jeho výstavbu – osm a půl milionu korun – zaplatil Olomoucký kraj.
„Jsme rádi, že kraje vnímají potřebu podílet se na zajištění bezpečnosti. Toto si myslím, že je příklad toho, kdy to zařízení může sloužit všem, ať už profesionálním, tak dobrovolným hasičům, i těm ostatním složkám,“ je přesvědčený Ošlejšek.
Letos olomoucké hejtmanství své profesionální hasiče podpořilo částkou 17 a půl milionu korun. Je to o 12 milionů méně než v předcházejícím roce. Díky těmto příspěvkům hasiči letos mohou využívat třeba multifunkční hřiště a cvičnou věž v Jeseníku. V září otevřou nové garáže a sklady v Olomouci a také mohou začít stavět novou stanici ve Šternberku.