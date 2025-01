Když v Mynářově kauze nepadne odvolání, mohl by se do ní vložit Stříž. ‚Nevylučuji to,‘ řekl šéfžalobce

Bývalý kancléř Vratislav Mynář si tento týden vyslechl zprošťující verdikt v dotační kauze kolem penzionu v Osvětimanech. Rozhodnutí není pravomocné, Mynář i dozorující státní zástupce Martin Malůš se mohou ještě odvolat. Pokud by k tomu nedošlo, mohl by do kauzy zasáhnout nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, jak řekl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Ten se přitom v případu už jednou angažoval, v roce 2021 podal v Mynářův neprospěch správní žalobu. Původní zpráva Praha 5:00 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Tvrdím to šest let. Mé jméno je očištěno,“ prohlásil Vratislav Mynář po vyhlášení rozsudku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to názor prvostupňového soudu, je na státním zástupci, jestli si podá odvolání v neprospěch obviněného. Já ale nevylučuji, že v této věci mohu být činný ještě jako nejvyšší státní zástupce,“ prohlásil pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál nejvyšší státní zástupce Igor Stříž s tím, že by mohl v dotační kauze případně podat dovolání pro nesprávnost rozhodnutí soudu.

Stříž tak reagoval na dotaz, jak osvobozující verdikt hodnotí. Šéfžalobce se totiž v případu kolem bývalého kancléře už jednou angažoval. Před třemi lety ve věci podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Chtěl tím zvrátit rozhodnutí ministerstva financí, podle něhož nechyboval Mynář, ale úředníci.

Rozjel se tak soudní ping pong. Ostravský krajský soud totiž nejdříve konstatoval, že Mynářova firma Clever Management získala dotaci „v rozporu se zásadou poctivosti“. Peníze proto měla „ve veřejném zájmu“ vrátit.

Nejvyšší správní soud ale posléze uvedl, že pochybení nebylo tak závažné a dotace se vracet nemusí. To nakonec potvrdil i ostravský krajský soud. O tyto verdikty se nyní opřel ve svém odůvodnění trestní senát vedený soudcem Pavlem Dvorským, který Mynáře nepravomocně zprostil obvinění z dotačního podvodu.

Odlišný právní názor

Bylo tak ze strany Stříže podání správní žaloby špatným úsudkem, nebo je oblast dotačních podvodů stále nedostatečně probádaná oblast? „Neřekl bych, že šlo o špatný úsudek, spíše o odlišný právní názor,“ reagoval nejvyšší státní zástupce s tím, že právní názor správních soudů nakonec „do jisté míry podmínil výsledek trestního řízení“.

V době, kdy správní žalobu v neprospěch Mynáře podal, navíc podle Stříže panovala hysterie především kolem toho, zda je vůbec důvodná. „Vycházel jsem z analýzy, kterou mi připravil náš odbor veřejné žaloby v netrestních věcech, nebylo to nic osobního,“ poznamenal. I kdyby se tedy žádná ze stran neodvolala, případ ještě nemusí skončit.

Mynářův penzion v Osvětimanech | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně zprostil Vratislava Mynáře, hradního kancléře během prezidentského období Miloše Zemana, obžaloby v kauze dotací na jeho osvětimanský penzion Malovaný tento týden ve středu.

Navzdory tomu, že v kauze jde tak už o druhý verdikt v Mynářův prospěch – první padl loni na podzim, když Mynář uspěl ve správní větvi kauzy před kasačním soudem –, dozorující státní zástupce Martin Malůš nevyloučil, že podá v osmidenní lhůtě odvolání. Možnost odvolání si zatím ponechal i Mynář.

„Rozhodnutí soudu je v podstatě takové, že soud zprostil obžalovaného z důvodu, že se sice stal skutek, pro který byla podána obžaloba, nicméně soud neshledal, že by tento skutek měl znaky trestného činu. Ponechal jsem si lhůtu pro zvážení podání opravného prostředku,“ uvedl po rozhodnutí soudu Malůš. Na aktuální dotazy, zda už o odvolání rozhodl, žalobce nereagoval.

Dvě dotace

V případu jde o šestimilionovou evropskou dotaci na dostavbu Mynářova penzionu v Osvětimanech, kterou exkancléř získal přes svou firmu Clever Management v roce 2011.

Podle obžaloby k tomu ale došlo v rozporu s dotačními pravidly, protože na stejnou stavbu již dříve čerpal dotaci z ministerstva školství pro spolek Chřibák, v němž byl hospodářem. Tuto skutečnost však podle žalobce Malůše ve své žádosti o druhou dotaci zatajil.

Soudce Pavel Dvorský ze zlínské pobočky Krajského soudu v Brně ale v odůvodnění vysvětlil, že v žádosti neuvedené informace nebyly pro poskytnutí dotace klíčové. Žalobci Malůšovi se navíc podle soudu nepodařilo z předložených důkazů prokázat, že by exkancléř tyto informace zatajil úmyslně s cílem dotační podmínky obejít.

Bývalý kancléř Vratislav Mynář u soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mynář svou vinu od počátku odmítá. „Tvrdím to šest let. Přesto mě média a různé neziskové organizace celou tu dobu dehonestují, že jsem porušil zákon, poškodil Evropskou unii, dopustil se dotačního podvodu... Jsem velmi rád, že mi dal za pravdu nejen správní, ale i trestní soud. Beru to jako očištění svého jména,“ řekl novinářům po vynesení verdiktu.



Odmítl ale odpovědět na otázku serveru iROZHLAS.cz, proč tedy dotaci v dubnu 2023 jeho firma zničehonic vrátila. A zda to souviselo s žádostí o abolici, která měla jeho trestní stíhání v této kauze zastavit.

Časová osa listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci

ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci prosinec 2021: nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě

nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě leden 2023: firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky

firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky únor 2023: Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit konec února 2023: opětovná žádost o součinnost

opětovná žádost o součinnost 7. března 2023: vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu

vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu začátek března 2023: podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud

podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud 3. dubna 2023: Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek

Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek duben 2024: v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi

v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi srpen 2024: Nejvyšší správní soud ruší předchozí verdikty správních soudů nižší instance. Podle jeho verdiktu Mynářova firma Clever Management při žádosti o dotaci zákon neporušila.

15. ledna 2025: první nepravomocný verdikt v trestní větvi kauzy – Vratislav Mynář je zproštěn obžaloby. Podle soudce Pavla Dvorského nešlo o trestný čin.