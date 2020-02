Keltská hlava se vrací z Olomouce zpět do Terezína. Převoz doprovázela přísná bezpečnostní opatření

Originál opukové keltské hlavy, jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů na území České republiky, si za dva týdny přišlo do prostor Vlastivědného muzea v Olomouci prohlédnout zhruba 10 tisíc návštěvníků. S návštěvností je ředitel muzea Břetislav Holásek spokojený, artefakt přilákal turisty z celého světa. „Přijeli i z Austrálie, hlavně z Vídně tu bylo mnoho návštěvníků,“ řekl Holásek pro Český rozhlas Olomouc.

Zájem o Kelta byl podle Holáska i v posledních dnech výstavy, především o víkendu. Podepsala se na tom i další úspěšná expozice v muzeu s názvem Největší záhady a tajemství světa, řada lidí tak zhlédla obě výstavy. „Jen za sobotu zamířilo na Kelta zhruba 1500 lidí, za celý víkend to bylo až 3000 lidí,“ doplnil Holásek. Poslední zájemci si podle něj exponát prohlédli ještě v pondělí ráno.

Bezpečnostní opatření

Převoz hlavy do Olomouce i zpět se uskutečnil za přísných bezpečnostních opatření pod policejní ochranou. Z depozitáře Národního muzea v Terezíně na Litoměřicku přivezli cenný artefakt 10. února policisté se samopaly. Podobně to vypadalo i v pondělí. V muzeu byl exponát uložen v neprůstřelné bezpečnostní skříňce. „Kurátor z Národního muzea ji bude mít zabalenou ve speciálních skříních. S nimi nasedne do helikoptéry a za doprovodu policisty ji bude odvážet,“ uvedl Holásek.

Olomouc zažila podobné manévry za poslední necelé tři měsíce podruhé. Na konci listopadu sem byla pod dohledem policistů přivezena Věstonická venuše. Za 12 dnů si ji do Vlastivědného muzea přišlo prohlédnout odhadem 20 tisíc lidí. Na veřejnosti se soška ukázala po pěti letech. Cenný artefakt starý téměř 30 tisíc let se pak vrátil do depozitářů Moravského zemského muzea v Brně, jeho zástupci již avizovali, že několik let opět vystavena nebude.

Velkou návštěvnost očekává Vlastivědné muzeum v Olomouci ještě na podzim, kdy připravuje výstavu kopií korunovačních klenotů. Obdobnou výstavu před šesti lety si podle Holáska nenechalo ujít téměř 30 tisíc lidí. „Tentokrát kopie doplníme také o kopii Pražského Jezulátka,“ dodal.