Kempy v Česku zdražují. Důvodem je růst cen energií i meziroční pokles zákazníků

Kvůli růstu cen energií zdražují i tuzemské kempy. Potvrzuje to jejich profesní asociace. Za přespání ve stanu nebo karavanu si lidé připlatí o 10 procent víc než loni, za nocleh v chatkách i 15 procent. Například v kempu Dolina ve Vrbně pod Pradědem namontovali na chatky elektroměry a za spotřebu platí turisté zvlášť. Taky si připlatí za povlečení, nebo si můžou přivézt vlastní a ušetřit. Vrbno pod Pradědem 13. července 2022

Telefony na recepci v autokempu Dolina vyzvánějí, ale podle provozovatelky Ludmily Knápkové návštěvnost oproti minulým rokům je výrazně slabší. Lidé spíše preferují moře a tady se ubytovávají na kratší pobyty.

„Všichni utekli k moři letos. Dovolenou si vybírají někde u vody či u moře, sem spíš budou jezdit na prodloužené víkendy,“ říká Knápková.

Jsme u jedné z chatek a tady na zdi je zvenčí namontovaná krabička - elektroměr.

„Namontovali jsme je nově, nezdražovali jsme základní ceny pobytu, ale lidé dodatečně doplácí spotřebu elektřiny podle skutečného stavu,“ popisuje provozovatelka.

„Museli jsme nějaká opatření udělat. Uvidíme, co nás čeká, protože se stále zdražuje. Nějakým způsobem nás zachránily ty elektroměry - je to položka, která je dohledatelná, čitelná. Když znám sazbu energií, tak to můžu po lidech chtít,“ upřesňuje Knápková.

Manželé Petr a Andrea Kašparovi jezdí do kempu pravidelně. Skutečnost, že jsou zde namontované elektroměry, jim vůbec nevadí.

„Když si to tak vezmete, tak elektřina se zdražuje všude. Když odjíždíme, tak si to paní opíše a jen zaplatíme to, co jsme spotřebovali,“ říká smířlivě pan Petr Kašpar.

Asociace kempů potvrzuje, že kromě zdražování energií ovlivňuje letos jejich podnikání i nutné zvýšení mezd a nedostatek sezónních pracovníků.