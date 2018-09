Dozorce z Valdic dostal kázeňský trest kvůli sebevraždě Dahlgrena. Věznice tají jaký

Dozorce věznice ve Valdicích dostal kvůli sebevraždě Kevina Dahlgrena kázeňský trest. Ve služebním poměru ale zůstane. Informovala o tom ve středu Česká televize s odvoláním na mluvčí věznice Evu Francovou. Trest zatím není pravomocný. Dahlgren před pěti lety zavraždil v Brně všechny čtyři členy rodiny, u které bydlel. Soud ho za to potrestal doživotím. Později se ve valdické věznici oběsil. Valdice 12:27 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin Dahlgren u soudu | Foto: Martin Přibyl/CNC | Zdroj: Profimedia

„30. srpna ředitel věznice Valdice uzavřel kázeňské řízení ve věci eventuálního porušení služební povinnosti. Příslušníkovi byl uložen trest podle paragrafu 51 zákona o služebním poměru. Příslušník zůstává ve služebním poměru ve věznici Valdice,“ sdělila pro Českou televizi mluvčí věznice Eva Francová.

Jaký kázeňský trest dozorce dostal, odmítlo ředitelství valdické věznice upřesnit. Podle Francové by ale mělo jít o jeden z mírnějších trestů - například písemné napomenutí, dočasné snížení platu nebo odebrání služební medaile. Rozhodnutí zatím není pravomocné, dozorce se může odvolat.

Případem se dříve zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů. V červnu ho uzavřela s tím, že se dozorce nedopustil trestného činu. Nevyloučila ale porušení interních předpisů.

Dahlgrenův případ

Američan Kevin Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u které dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý.

Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do Spojených států. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány.

Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do Česka, kde byl v březnu 2017 pravomocně odsouzen za čtyřnásobnou vraždu na doživotí. Následně ho převezli do valdické věznice, kde spáchal v lednu následujícího roku sebevraždu. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice.