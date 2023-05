OBRAZEM: Kino v Říčanech u Prahy půjde k zemi. Promítalo se tam 70 let, první byla Anna proletářka

Říčany u Prahy přichází o kus své historie. Začala tam demolice kina na Komenského náměstí. Kvůli nízké návštěvnosti bylo několik let zavřené a architekti nedoporučili jeho rekonstrukci. Promítat začalo před 70 lety. V budoucnu by na jeho místě mohla stát nová budova základní umělecké školy. Říčany 12:47 6. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pamětník zahájení provozu říčanského kina na Komenského náměstí vchází naposledy do jeho atria. V roce 1953 tam Jiří Černohorský vstoupil jako dvanáctiletý kluk poprvé.

„Když jsem sem vkročil na Annu proletářku, to byla první premiéra v tomto kině, tak ta dispozice byla úplně jiná. Po stěnách byly vstaveny obrazy našich čelních filmových herců a vzadu byla kuřárna. To je něco, co tenkrát bylo nebývalé, noblesní,“ říká při pohledu na zbylé plakáty na zdech a červenobílé pásky se zákazem vstupu Jiří Černohorský.

Bývalá šatna, pokladna i chodby jsou prázdné. V kinosále, kam se vešlo až 200 diváků, už nefungují ani světla. Lidé tam v hledišti neseděli už od roku 2006, kdy se skupina nadšenců snažila naposledy kino oživit a zachránit.

Kino v Říčanech na Komenského náměstí | Zdroj: Městský úřad Říčany

„Jmenovalo se to Filmové lázně, sám jsem tady chodil,“ říká starosta Říčan David Michalička (Klidné město).

„Byl to opravdu úctyhodný pokus s tímto objektem něco udělat. Bohužel to ale zemřelo na úbytě, lidi nechodili,“ doplňuje ho pamětník Jiří Černohorský.

Místo kina bude zatím park

O definitivním konci říčanského kina rozhodla až architektonická soutěž na využití objektu v roce 2016, kterou vypsalo město. Architekti při ní doporučili stávají budovu zbourat a postavit místo ní novou.

„Jednak ten technický stav už je špatný, a navíc by nebylo možné tam vybudovat podzemní parkoviště, s kterým nový projekt počítá. Za třetí je problém to železobetonové hlediště s elevací, které je těžko využitelné pro jakýkoliv další provoz,“ popisuje starosta Michalička.

Demolice starého kina by měla trvat asi měsíc. Poté budou dělníci ještě plochu zarovnávat a dočasně tam vznikne park. Místo něj by chtělo město v budoucnu postavit novou budovu základní umělecké školy. Kdy to bude, zatím není jasné.