Kladno už není bezdoplatkovou zónou. Krajský úřad opatření zrušil, odporovalo zákonu

Kladno už nemůže být bezdoplatkovou zónou. Opatření z roku 2017 mělo omezit zneužívání dávek. Podle středočeského krajského úřadu zákon nedovoluje vyhlásit bezdoplatkovou zónu na celém území města, opatření magistrátu proto zrušil. Vedení města teď bude muset řešit, jak vymezit místa, kde už nově příchozí obyvatelé nebudou mít nárok na dávku na bydlení. Zákon o hmotné nouzi nyní řeší i Ústavní soud, na který se obrátila skupina senátorů. Kladno 16:42 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít kladenské věžáky | Foto: Jana Káninská

Podle krajského úřadu nelze plochu území, kde opatření platí, vymezit obecně katastrálními územími, ale musí být jasně identifikována konkrétní místa se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Noví obyvatelé Ústí a Trmic nedostanou doplatek na bydlení. Města chtějí zamezit obchodu s chudobou Číst článek

V opatření také podle úřadu není splněna zákonná podmínka odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů na konkrétních místech. „Magistrát pominul celkový pokles trestné činnosti zejména v roce 2017,“ píše krajský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí. Kladenský úřad podle něj také pochybil, když veřejnost nevyzval k podání připomínek k opatření.

„Jediné, co můžeme udělat, je, že budeme lokalizovat. A takhle je zákon od začátku zamýšlený, že jsou místa, kde koncentrace osob, které působí negativně, je příliš vysoká. Tam by se jejich koncentrace neměla zvyšovat, a proto tam stát bude vyplácet doplatky na bydlení jenom osobám, které tam už dnes žijí, ale nebude to doplácet dalším,“ popsal pro Radiožurnál primátor Kladna Dan Jiránek z ODS.

Ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček zrušení bezdoplatkové zóny v celé městě vítá: „Vyhlašování opatření obecné povahy bude muset být mnohem lépe zdůvodněno, než to bylo doposud, kdy jsme sledovali vyhlašování de facto preventivně.“

Takzvané bezdoplatkové zóny vyhlásilo ke konci minulého roku 88 obcí a měst. Začátkem března ji pak na celém svém území zavedlo pro nové obyvatele Ústí nad Labem a sousední Trmice.