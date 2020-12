Zastupitelstvo v Kladně znovu povolilo hazard. Fungovat bude 12 heren a kasin na přesných adresách

Hazard je v Kladně znovu legální. Novou vyhlášku schválili dopoledne zastupitelé. Ve městě tak bude nadále fungovat dvanáct heren a kasin. Prolomení zákazu kritizovala opozice. Podle některých povolení může vést ke gamblingu a postrádají sociální plán, který by závislosti řešil. Praha 15:46 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní Volba pro Kladno v čele s Volfem chce prolomila plošný zákaz. Zákaz podpořila třeba poslankyně Kovářová nebo senátorka Šípová. | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas

Prolomení zákazu hazardu v Kladně povolí přesně 12 kasin a heren. Vyhláška bude specifikovat konkrétní adresy.

Podle posledních dat ministerstva financí je ve městě přes 460 herních automatů a přes 50 živých her, jako je třeba ruleta.

Debata o vyhlášce trvala asi hodinu a půl a byla bouřlivá. Opozici podpořily pirátská senátorka Adéla Šípová nebo poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN.

Obce hledají nové způsoby financování rozpočtu. Zastupitelé Chomutova schválili návrat kasin Číst článek

Opozice upozorňovala hlavně na negativní jevy, které jsou spojené s gamblingem, jako třeba na kriminalitu nebo zadlužení.

Zákaz byl schválen před dvěma lety, primátorem byl tehdy Dan Jiránek z ODS. Podle něj je problém i to, že vyhláška nereguluje třeba počet automatů na adresách. Opoziční zastupitel Petr Soudek z TOP 09 pak navrhnul i vypsání referenda, které by hazard zakázalo. I to ale zastupitelé odmítli.

Podle Volby pro Kladno, které je ve vedení města, je lepší regulace a státní dohled dostatečný. Plošný zákaz totiž podle nich může vést ke vzniku tajných heren. Městu navíc z hazardu plyne ročně asi 80 milionů korun. Primátor Volf pro Český rozhlas uvedl, že v době pandemie by to byl citelný výpadek.

Zavalen živými vstupy jsem neměl čas twítovat. Každopádně vyhláška prošla. Kladno tak bude mít příští rok desítky milionů z gamblingu. Povolená bude i tento podnik - teď prázdný - hned vedle supermarketu. Uvnitř 30 matů a kolo štěstí. Asi 50 metrů od místa, kde bylo zastupko. pic.twitter.com/a6zXaG3sXm — Jaroslav Hroch (@jarohroch) December 14, 2020

Vedení města také zmiňovalo, že kamenné herny jsou lepší než ty na internetu. Samospráva má lepší dohled a může tak závislé lépe chránit. Radní Jiří Chvojka ale doplnil, že na vyhlášku není vázán na žádný sociální plán, jak závislosti řešit.

Zákaz hazardu platí například v nedalekém Rakovníku i v Kolíně. V té době tam starostoval Vít Rakušan z hnutí STAN a dříve uvedl, že díky zákazu poklesl hazard.

Od ledna bude v Praze platit vyhláška zakazující herní automaty. V Chomutově povolili hazard v listopadu po pěti letech, ale před týdnem se po kritice zastupitelé opět rozhodli hazard zakázat. Regulace je naopak třeba v Mladé Boleslavi nebo v Nymburce.