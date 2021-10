Modernizace trati Praha-Kladno má začít příští rok. Podívejte se, jak budou nové stanice vypadat

„Stavba zcela změní podobu železnice na území Kladna. Její součástí je i rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno, která dostane důstojnější podobu,“ popsal v tiskové zprávě generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Z Kladna a okolí do Prahy denně dojíždí přes 16 tisíc lidí. Zmodernizovaná trať tak má pro cestující představovat ekologickou alternativu k individuální automobilové dopravě, díky které by z ulic na Praze 6 mělo ubýt až 2,5 tisíce aut denně.

Díky zvýšení rychlosti na trati by se navíc čas cesty měl zkrátit ze současných 40 minut na méně než půl hodiny, uvedla Správa železnic. K plynulejší dopravě by mělo přispět také vytvoření mimoúrovňových přejezdů, které nahradí ty dosavadní, křižující trať.

Modernizaci tak nyní čeká 5,3 kilometru trati. Součástí je také oprava budovy na městské zástávce a v Ostrovci.

Proměny stanic

U samotné stanice Kladno vznikne záchytné parkoviště P+R pro téměř 300 aut. Dojde také k nasazení moderních souprav a vystavění protihlukových opatření, které by měly vést k celkovému snížení hluku v okolí a zvýšení komfortu cestujících.

Kromě nových nástupišť a bezbariérového podchodu se proměny dočká i interiér stanice, kde by se měl rozšířit prostor pro obchody i cestující. Modernizace navíc slibuje prostřednictvím nového přestupního uzlu zajistit lepší napojení na městskou hromadnou dopravu.

Stavba počítá i s přesunem zastávky Kladno město blíž k centru a částečné přestavbě stanice Kladno-Ostrovec, což by mělo být dokončené v roce 2024. Celková částka by podle Správy železnic neměla přesáhnout 4,02 miliardy korun.

Modernizace trati je součástí plánovaného projektu železnice Praha – Kladno – Letiště Václava Havla, který je rozdělený do více úseků. Mezi lety 2022 a 2025 by tak měl následovat úsek z pražské Ruzyně do Kladna a poté i stavba nové stanice Praha-Veleslavín, která se má stát vysoce kapacitním dopravním uzlem propojujícím metro, vlak i pražskou hromadnou dopravu.

Finální částí projektu bude výstavba železnice mezi Prahou a Letištěm Václava Havla, kde vznikne nová podzemní stanice s přístupem k oběma terminálům. Veškeré práce by měly skončit v roce 2029.