Kladno o krok blíž obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic začne s výkupy pozemků, stavět chce v roce 2027

Ředitelství silnic a dálnic začne v říjnu s výkupy pozemků pro obchvat Kladna, tah I/61. Povede mezi mimoúrovňovou křižovatkou u Unhoště a kruhovým objezdem u kladenské části Dříň. Podnik chce zahájit stavbu v roce 2027. Hotovo by mělo být o dva roky později, informoval ve středu Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.

Kladno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nový tah uleví od dopravy nejen Kladnu, ale také Velkému a Malému Přítočnu

Kladno čeká na obchvat. V říjnu začnou výkupy pozemků, hotovo by mělo být v roce 2029 | Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

„V průběhu měsíce října a v následujících měsících budou vlastníkům dotčených pozemků rozeslány návrhy kupních smluv spolu se znaleckými posudky,“ uvedl Veselý.

V Kladně začala stavba prvního českého nádraží v podobě dřevostavby. Otevře se příští rok na podzim

Číst článek

S postupem projekčních prací také Ředitelství silnic a dálnic rozešle nájemní smlouvy, které se budou týkat pozemků, jež budou silničáři využívat třeba u stavby mostů, ale po dokončení stavby je vyklidí a vrátí vlastníkům.

Nový tah uleví od dopravy nejen Kladnu, ale také Velkému a Malému Přítočnu. Zároveň vytvoří propojení mezi dálnicemi D6 a D7. Bude přes pět kilometrů dlouhý a bude stát zhruba 1,3 miliardy korun bez DPH. Územní rozhodnutí je vydané, získání stavebního povolení Ředitelství silnic a dálnic předpokládá v příštím roce.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme