Kladno o krok blíž obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic začne s výkupy pozemků, stavět chce v roce 2027
Ředitelství silnic a dálnic začne v říjnu s výkupy pozemků pro obchvat Kladna, tah I/61. Povede mezi mimoúrovňovou křižovatkou u Unhoště a kruhovým objezdem u kladenské části Dříň. Podnik chce zahájit stavbu v roce 2027. Hotovo by mělo být o dva roky později, informoval ve středu Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.
„V průběhu měsíce října a v následujících měsících budou vlastníkům dotčených pozemků rozeslány návrhy kupních smluv spolu se znaleckými posudky,“ uvedl Veselý.
S postupem projekčních prací také Ředitelství silnic a dálnic rozešle nájemní smlouvy, které se budou týkat pozemků, jež budou silničáři využívat třeba u stavby mostů, ale po dokončení stavby je vyklidí a vrátí vlastníkům.
Nový tah uleví od dopravy nejen Kladnu, ale také Velkému a Malému Přítočnu. Zároveň vytvoří propojení mezi dálnicemi D6 a D7. Bude přes pět kilometrů dlouhý a bude stát zhruba 1,3 miliardy korun bez DPH. Územní rozhodnutí je vydané, získání stavebního povolení Ředitelství silnic a dálnic předpokládá v příštím roce.