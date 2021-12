Prádelnu v Kladně zachvátil požár. Pět lidí je zraněných, z toho dva vážně

Při požáru prádelny v Kladně se v pondělí dopoledne zranilo pět lidí, z toho dva vážně. Hasiči už oheň zlikvidovali. Na místě zasahoval vrtulník záchranářů, jednu ženu přepravil do pražské vinohradské nemocnice, řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová. Příčina vzniku ohně ani výše škody zatím nejsou známé, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Kladno 13:30 6. 12. 2021 (Aktualizováno: 14:22 6. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při požáru prádelny v Kladně se zranilo pět lidí | Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

„Na místě jsme ošetřili pět osob. Žena s inhalačním traumatem, zajištěnými dýchacími cestami letecky transportována do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Muž taktéž s inhalačním traumatem na umělé plicní ventilaci transport pozemní cestou do FN Motol. Další muž s popáleninami při vědomí transportován do nemocnice Kladno,“ uvedli záchranáři na twitteru. Dva lidé zůstali po ošetření na místě.

Mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková řekla, že muž je nyní stabilizovaný, ale ve vážném stavu. Stav ženy, která byla převezena na Vinohrady, nechtěla mluvčí nemocnice Tereza Romanová s odkazem na nutný souhlas pacientky nebo rodiny komentovat.

K nahlášenému ohni hasiči vyjížděli v Kladně po 11.00, přibližně po čtvrt hodině jej měli pod kontrolou a kolem 11.30 už byl zcela zlikvidovaný. Hasiči budou příčinu požáru zjišťovat ve spolupráci s policií, uvedla Fliegerová.