V Kladně zrušili oslavy Vánoc. ‚Stihnout se to dá, záleží na novém vedení,‘ říká končící primátor

Radnice po celé republice začínají připravovat vánoční výzdobu a adventní program. V Kladně ale podle všeho letošní Vánoce zrušili. Stávající vedení města v čele s primátorem Milanem Volfem z Volby pro Kladno totiž na poslední chvíli zrušilo soutěže na jednotlivé části vánočních oslav. Už teď je přitom jasné, že Volf půjde se svým týmem po komunálních volbách do opozice. Kladno 21:37 18. října 2018

K Vánocům v Kladně každoročně patří velký strom a další výzdoba na centrálním náměstí, trhy, různé koncerty a od loňska taky kluziště pro bruslaře. Letos o vánoční oslavy ale místní zřejmě přijdou.

Tým končícího primátora Milana Volfa z Volby pro Kladno totiž udělal na úplném konci volebního období nečekaný krok - podle zápisu z jednání zrušila rada celkem pět výběrových řízení na jednotlivé části vánočních oslav.

Přitom už je skoro 14 dní v podstatě jasné, že současné vedení na magistrátu končí a půjde do opozice. A to přesto, že Volba pro Kladno získala ve městě nejvíc hlasů. Na koalici se ale dohodla ODS s dalšími stranami.

Volf: Nejde o odplatu

Volf odmítá, že by to byla odplata za dojednání koalice bez něj. Tvrdí, že jde o praktický krok. Jako dosluhující vedení města prý radní nechtějí zadávat výběrové řízení, když vědí, že by třeba nebyli u podepisování smluv. „My jsme jenom naprosto zastavili všechno, co nebudeme ovládat, protože to není z naší strany seriózní,“ řekl Radiožurnálu.

Podle Volfových slov se tak nemůžou zaručit za to, jak by celá akce dopadla. Program vánočních oslav by to ale podle končícího primátora ovlivnit nemělo. „To se dá stihnout, ty Vánoce, to je otázka nějaký krátký doby. Takže to v podstatě záleží na tom, v jaké míře se to chce dělat a v jaké míře to bude dělat další vedení,“ doplnil.

Ze zápisů z jednání vedení města v loňském roce vyplývá, že radní 9. října 2017 vyhlašovali výběrová řízení a o dva týdny později už schvalovali smlouvy s dodavateli.

‚Máme svázané ruce‘

Postup končícího vedení Kladna kritizuje třeba lídr ODS Dan Jiránek, který by mohl nově usednout do primátorského křesla. Kvůli zrušeným výběrovým řízením se chce se současným vedením města spojit.

„Opravdu tomu nerozumíme. My teď nic nemůžeme dělat. Jsme sice zvolení zastupitelé, ale v podstatě své pravomoci můžeme vykonávat až v okamžiku, kdy stávající primátor svolá ustavující jednání zastupitelstva. V podstatě máme svázané ruce,“ popsal.



Volf podle svých slov nikoho z budoucí koalice kvůli zrušení výběrových řízení nekontaktoval - ozvat se prý měli zástupci nového vedení sami. Zatím ani není jasné, kdy by se mohla konat ustavující schůze zastupitelstva. Volf přesný termín zatím neurčil. Počká prý, jestli na výsledky voleb nepřijdou k soudu nějaké stížnosti a pak má zhruba dva týdny na to, aby datum oznámil.

Součástí zrušených výběrových řízení byl třeba pronájem pódia a osvětlení na koncerty, celé technické zázemí, samotná organizace koncertů a nasmlouvání umělců, obsazení trhů prodejci nebo provoz kluziště.

Vedle toho se ale stopla i soutěž na elektroinstalaci a další věci spojené s rozsvěcením vánočního stromu, a to ačkoliv současný primátor Volf tvrdí, že slavnostního rozsvěcení se jejich rozhodnutí netýká. Podle něj se totiž rada zaobírala hlavně těmi finančně nejnáročnějšími body vánočních oslav.