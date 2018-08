Podvodníci rozesílají seniorům klamavé SMS zprávy, vyzývají je k převzetí neobjednaného zboží

Podvodníci ve zprávách nabádají k zaplacení zboží, které si zákazníci údajně objednali u polské firmy.

Zprávu obdržel i pan Tomáš Říčný. „Ta SMS nás prostě vyzvala k převzetí zásilky za 1880 korun. Přišlo to pod kódem InfoSMS. Když jsme na to chtěli napsat zpátky, tak to napsalo, že je adresa nezjistitelná,“ vysvětlil Radiožurnálu.

Podvodné zprávy přišly lidem, kteří si v minulosti objednali od společnosti zdravotnické výrobky. Takových případů proto můžou být tisíce.

„Pokud by spotřebitelé převzali zásilku, zaplatili ji a měli problém s vrácením té zásilky, tak se na nás samozřejmě můžou obrátit. My se jim vynasnažíme pomoci mimosoudní cestou problém vyřešit,“ říká mluvčí Evropského centra při obchodní inspekci Ondřej Tichota.

Podle Tichoty by lidé neměli zásilku přebírat ani platit.