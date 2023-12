V Klánovicích nadále hlídkují policisté. Zastupitelství kvůli svědkům a důkazům nezveřejňuje informace

Dvoudenní bezpečnostně pátrací akce v Klánovickém lese skončila. Nenašli jsme v něm nikoho, kdo by se tam skrýval, byl nebezpečný a ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko. Zvýšený výkon služby bude v oblasti dál pokračovat. #policiepha https://t.co/33WGrOG4nj