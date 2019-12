Dostálová trvá na tom, že audit není finální. Nevidí důvod, aby se Česko nebránilo ‚do posledního dechu‘

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) trvá na tom, že audit Evropské komise o střetu zájmů není finální. V průvodním dopisu k auditu se podle ní píše, že se má Česko vyjádřit, jestli se závěry zprávy souhlasí. Šéfka resortu novinářům na tiskové konferenci řekla, že Česko proto využije lhůtu 60 dnů, kterou na přezkoumání dokumentu má. Sama text údajně nečetla, zabývat se jím budou úředníci. Praha 11:01 3. 12. 2019 (Aktualizováno: 11:14 3. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: Český rozhlas

„V průvodním dopise se píše, že má být důvěrný režim zachován do doby, než budou dokončeny navazující procedury,“ řekla Dostálová. Doručení českého překladu, od kterého se bude počítat lhůta, očekává tento či příští týden.

Ministryně uvedla, že pokud se úředníci neztotožní s některými závěry, neznamená to, že „šmahem vše odmítnou“. „Ale pokud bychom něco nepřijali, máme možnost vyvolat takzvané slyšení EK. Určitě budeme chtít o některých věcech hovořit tváří v tvář,“ dodala.

Nevidí důvod, aby se Česko nebránilo „do posledního dechu“, nevyloučila ani to, že se obrátí na Soudní dvůr EU.

Obsah je tajný

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl dosud zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na holding Agrofert, i když ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.

Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Babiš střet zájmů odmítá, v pondělí kritizoval i to, že komise hodnotí české předpisy.