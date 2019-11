O rezignaci neuvažuji, svědomí mám čisté, říká ke kauze CzechTourism ministryně Dostálová

Přesně před rokem vtrhli detektivové protimafiánské centrály do budovy ministerstva pro místní rozvoj i agentury CzechTourism. Důvod? Podezření na korupci a zmanipulované zakázky za miliony.

Kriminalisté mezitím obvinili deset lidí včetně tehdejšího manažera a blízkého spolupracovníka nynější šéfky resortu Kláry Dostálové (za ANO). I ta je teď v hledáčku policie.

Že by na svůj vládní post kvůli problematickým tendrům rezignovala, ovšem Dostálová nepřipouští, jak říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

V něm kromě korupční aféry mluví i o chystaném stavebním zákoně, nových dotačních pravidlech či auditním šetření k údajnému střetu zájmů českého premiéra. Rozhovor Praha 7:01 8. listopadu 2019

Do poloviny listopadu má být hotové paragrafové znění stavebního zákona. To je ani ne za dva týdny. Původní termín byl přitom konec října. Stíháte to?

Stíháme to. Minulý týden proběhly finální schůzky. Všechno chceme mít pohromadě do 25. listopadu. To je naše interní datum. Potom paragrafové znění pošleme do meziresortního řízení, které poběží do 23. prosince. Po Božím hodu se začne se spořádáváním připomínek. Na vládu to máme dát do 31. ledna 2020.

K věcnému záměru se sešlo obrovské množství připomínek, konkrétně přes 1200. Podle kritiků zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci. Podařilo se je všechny zapracovat?

To množství mi nepřišlo tak hrozné. Je to úplně nový zákon, takže je to přirozené. Nejvíce připomínek bylo k institucionálním změnám. Sešli jsme se ale na jednání a vyříkali jsme si to.

Vládní legislativci měli vůči věcnému záměru zákona také zásadní výhrady. Obě expertní skupiny, které se návrhem zabývaly, doporučily jeho projednání přerušit a přepracovat. Připomínky měla i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která stojí v čele této rady. Vyříkaly jste si to spolu?

Sepsala nejpodstatnější připomínky s tím, že dává souhlas k věcnému záměru. My jsme jako předkladatel garantovali, že se jimi budeme zabývat v paragrafovém znění. Byly to mnohdy i detaily, které není možné ve věcném záměru obsáhnout. Bude proto velmi důležité, jak to bude napsáno v paragrafech.

Proč se na stavební zákon teď tak spěchá?

To je jednoduché. Situace je čím dál tím horší. Pan premiér proto řekl dost. Řekl, že nebude čekat několik let, že si to Česká republika ani nemůže dovolit, a termíny nám velmi zkrátil. Všechny týmy tak pracují na plné obrátky, je to velmi intenzivní práce. Nejsme na to ale sami, všechny resorty si jsou vědomy situace. Tudíž když přijde něco ke stavebnímu zákonu, má to absolutní prioritu.

Neodrazí se pak zkrácené termíny na kvalitě zákona?

Doufám, že ne. Proto jsem ráda, že to neděláme sami jako úředníci, ale že máme k dispozici Hospodářskou komoru a i jiné komory, jako je třeba Česká komora architektů. Máme tak okamžitě zpětnou vazbu z praxe i od úředníků, s čím se potýkají na stavebním úřadu. Mám i velké kolegium, kam jsem pozvala zástupce všech politických klubů. Opravdu: kam mě pozvou, tam přijedu. Velmi otevřeně se o tom bavíme. Proto jsem ráda, že i ve sněmovně jde jeden hlas, že se to musí zrychlit.

Není to také o tom, že to chcete stihnout do příštích voleb, abyste se v kampani mohlo hnutí ANO na stavební zákon odkazovat?

Má to tyto konsekvence, ale my se na to tak nedíváme. Volební cyklus je čtyři roky a na takto zásadní, strategický zákon je to strašně krátká doba. Začali jsme přitom hned po volbách v roce 2017. Náš systém je ale nastaven tak, že když to ve sněmovně neprojednáme, spadne to pod stůl a musí se pak začít od začátku. To nezrychlíte nikdy.

Starosti s CzechTourismem

Policie aktuálně řeší údajně zmanipulované zakázky agentury CzechTourism, ve které čelí obvinění i bývalý manažer Aleš Pangrác. Ještě jako náměstkyně jste agenturu měla v rámci resortu na starosti. Pangrác byl váš blízký spolupracovník?

CzechTourism je příspěvková organizace ministerstva, pan Pangrác tak nebyl nikdy můj zaměstnanec. Já jsem komunikovala s vedením CzechTourismu, tehdy s paní ředitelkou Palatkovou, která mi ho určila jako kontaktní osobu. Mám to dokonce písemně. Kdežto dnes z pozice ministryně komunikuji pouze s panem ředitelem Hergetem.

Podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) není její rezignace kvůli kauze CzechTourism zatím na pořadu dne | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aleš Pangrác měl podle policejních vyšetřovatelů přihrávat zakázky CzechTourismu společnosti Clever Ads, kterou skrytě vlastnil. Znáte tuto společnost? Měla jste nějaké podezření?

Bohužel neměla. Znám to jen z médií, se mnou vůbec nikdo nekomunikuje. Jsem tím sama zaskočena, žádné signály jsem neměla. I když je pravda, že v posledním roce jsem měla starosti s tím, že se nenaplňovaly závazky CzechTourismu. Obracelo se na mě strašně moc lidí, že včas neplatí. Domluvily jsme se s paní ředitelkou, že je potřeba ten tým posílit. Nechala také udělat audit, ze kterého vyplynuly ne úplně dobré věci (prověrka odhalila 48 problematických – pozn. red.). Paní ředitelka mi pak jenom oznámila, že končí pracovní poměr s panem Pangrácem.

Po zátahu policie jste loni na podzim nařídila veřejnosprávní kontrolu agentury. Ta už je hotová?

Ano, ta je už hotová. Kontrolovaný subjekt má teď možnost se ke kontrole vyjádřit a vznášet podněty i námitky. Definitivně tak bude hotová, až se toto vypořádá.

Nakonec v čele agentury skončila také tehdejší ředitelka Monika Palatková. Ministerstvo důvod neuvedlo. Odešla také kvůli problematickým zakázkám?

Po všech událostech jsme se dohodli, že ji nebudeme odvolávat. Nevěděla jsem, kde je pravda. Udělali jsme ale nové výběrové řízení na místo ředitele. Paní Palatková se, tuším, také přihlásila, ale komise vybrala nového pana ředitele (Jan Herget – pozn. red.).

Policejní razie Policie v budově ministerstva na pražském Staroměstském náměstí a v centrále CzechTourismu na Vinohradech dělala v listopadu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Podle mluvčího zasahovala i na dalších místech. Důkazy z těchto prohlídek pak podle mluvčího vedly k nynějším obviněním.

Policisté kvůli údajně zmanipulovaným zakázkách obvinili letos v září deset lidí včetně bývalého manažera agentury CzechTourism Aleše Pangráce. Ten čelí podezření, že vzal úplatky v celkové výši 3,5 milionu korun. K případu se nyní nechce vyjadřovat.

Policie nadále prověřuje i vaši roli v celé věci. Kontaktovala vás od loňského zásahu?

Ne. Pouze mi vrátila počítač. Nebyla jsem ani podat vysvětlení.

Obáváte se, že by stíhání mohlo dopadnout i na vás? Máte nějaké indicie?

To si nedokážu vůbec představit. Nic jsem neprovedla. Je to pro mě hrozně nepříjemná situace.

Uvažovala jste o tom, jak byste se k tomu případně postavila?

Neuvažovala. Mám absolutně čisté svědomí. Nebyla jsem Pangrácův zaměstnavatel ani jsem žádné smlouvy nepodepisovala.

Zeptám se přímo: pokud by vás policie obvinila, rezignovala byste na post ministryně?

Vůbec nebudu takto uvažovat. Nemají mě na základě čeho obvinit. Nic jsem neudělala, tak nebudu vůbec uvažovat o své rezignaci.

Zadržované miliardy

Chystají se nová pravidla pro vyplácení evropských dotací v příštích letech. Spor se vedl především o projekty financované z Evropského sociálního fondu, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chtěla zrušit vyplácení podpory na základě zálohových faktur. Proti byly resorty práce i školství. Jak se k tomu stavíte vy?

U neziskového sektoru má ex-ante financování (financování předem – pozn. red.) své opodstatnění. Nemají z čeho brát. Na druhé straně jsou vysoké školy, které mají velké rozpočty. Nechápu, proč by zrovna ony měly mít ex-ante financování, když všichni ostatní mají ex-post financování (financování zpětně – pozn. red.). V tomto naprosto rozumím paní ministryni Schillerové. Máme strašně moc příjemců v ex-ante platbách, je u nich 50 miliard korun. Kdyby tady ty peníze byly a nebyly v ex-ante platbách, žádný deficit státního rozpočtu vůbec neexistuje.

Evropská komise ale posílá na tyto platby zálohy, navíc peníze se do rozpočtu vrací.

To je všechno pravda. Zálohy se ale posílají jen na první dva roky. V mnoha případech ale uměle zadržujeme zdroje místo toho, abychom měli příjem ve státním rozpočtu.

Tudíž byste možnost zálohových faktur u vysokých škol zrušila?

Ano. Žádosti o platbu je možné předkládat klidně každý měsíc. Jde nám o to celý systém zpružnit, aby třeba i obec daný projekt mohla financovat ze svých provozních nákladů a nemusela si brát úvěr. Dnes se často děje, že si příjemci berou úvěr a k nám to profinancují až po třech letech. Mohou si přitom nastavit průběžné financování. Mnozí žadatelé to umí, někteří samozřejmě bojují s administrativními kapacitami. Já to chápu, ale já tady musím hájit státní rozpočet. Kord do budoucna. Dnes máme spolufinancování 85 procent na 15 procent, nově to bude 70 na 30 (70 procent dá v rámci dotačního programu Evropská unie, zbytek doplácí český stát nebo příjemci – pozn. red.).

Jelikož Senát přehlasoval pozici vlády, tak nově budeme mít i tři kategorie regionů, tedy méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté. Přechodové regiony dostanou podporu z Evropské unie maximálně 55 procent a zbytek musí kofinancovat. Do této kategorie spadla celá Vysočina. Tady je tak logické, že obce budou mít zájem na tom, aby jim státní rozpočet pomohl. Proto musíme nastavit průběžnější financování plateb a už si nemůžeme dovolit pozdržovat někde 50 miliard.

Nedůvěra v Brusel

Evropská komise se zabývá také možným střetem zájmů českého premiéra. Vytěžili jste závěry bruselských auditorů pro vlastní potřebu? Třeba podobně, jako to udělalo ministerstvo práce a sociálních věcí, které podalo trestní oznámení na společnost Synthesia?

My jsme národní orgán pro koordinaci. Nebyli jsme vůbec auditovaným subjektem. Pouze jsme to kompletovali.

Máte od jednotlivých resortů alespoň informaci, že by se některými zjištěními dále zabývaly?

Jenom to, co říkali kolegové ministři v médiích, že byli některými závěry velmi dotčeni. My jsme se o tom spolu nikdy nebavili. Když tu byl auditní tým, dávali jim spoustu podkladů. Podle nich to vypadalo, jak kdyby se uprostřed vyměnili, museli totiž znovu dodávat všechny materiály. To mám ale skutečně zprostředkovaně.

Odpověď pro Brusel v rámci vašeho resortu koordinovala náměstkyně Olga Nebeská, která ve funkci skončila. Jak vám to zdůvodnila?

Paní náměstkyně byla v dlouhodobé nemoci, bojovala s ne úplně dobrou diagnózou. Byla od loňského listopadu do července ve stavu nemocných. V červenci nastoupila jen proto, aby mi dala výpověď. A k poslednímu září skončila. Rozešli jsme se po vzájemné dohodě, chtěla si od všeho odpočinout.

Pro média ale uvedla, že jí vadila prohlášení některých politiků k tomu, jak odpověď pro Evropskou komisi připravovala.

Protože se jí to dotklo. Vůbec nebyla v práci a najednou se její jméno začalo spojovat s tímto. Na odpovědi pro Evropskou komisi se vůbec nepodílela. Dokonce se mě Pirátská strana ptala, jakou dostala odměnu za první pololetí roku 2019. Odpověď byla samozřejmě nula, protože nebyla v práci. To považuji za vrchol hyenismu. Já jsem si to s nimi na půdě sněmovny vyříkala, ale tohle se prostě nedělá. Myslím, že by se jí měl někdo omluvit.

Mimochodem: předpokládám, že odpověď ohledně auditního šetření z Bruselu ještě nedorazila?

Na to je ještě brzy.

Vy jste sama v rozhovoru pro Deník N uvedla, že jste v reakci pro Evropskou komisi „rozporovali každou větu“.

Kolegové se skutečně zabývali každou větou, byli z toho vážně nešťastní. Z jejich úhlu pohledu se tam nezakládá na pravdě nic.

Až dostanete do ruky finální zprávu, budete mít opět možnost ji rozporovat nebo zahájit s komisí jednání, pokud by s ní české úřady nesouhlasily?

Funguje to tak vždy. Když dáme nějaké připomínky, Evropská komise je zpracuje a připraví další verzi. Znovu tak začne připomínkování daného členského státu. Vyzvou nás k takzvanému slyšení, kde se budou znovu obhajovat argumenty a dokládat to, co bude potřeba. Teprve na základě těchto podaných námitek Evropská komise vydá finální zprávu a pak už se proti tomu můžeme bránit soudně.

Pokud byste s finálními závěry nesouhlasili, je tedy soudní pře u Evropského soudního dvora možnost, do které byste šli?

Nevíme, co tam bude. Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi ano. Proč bychom si to měli nechat líbit, když bychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není. My jsme ale o tom teď nemluvili. Očekáváme, že spousta připomínek bude zapracována. Kolegové říkali, že doložili úplně všechno.

Někteří vaši kolegové z vlády audity velmi rozporovali, říkali, že v nich bylo spoustu chyb a nejasností. Jakou autoritou jsou pro vás bruselští auditoři? Věříte, že problematiku střetu zájmů posoudí skutečně objektivně?

Na to je těžké odpovědět. Nemám problém s autoritou a ráda bych vám s klidným svědomím řekla, že ano. Ale vzhledem k tomu, co se kolem toho mediálně děje, tak o tom vnitřně úplně přesvědčená nejsem.