Nešťastná chronologie, vysvětluje svou kauzu Dostálová. Ve vedení Sněmovny chce obrušovat hrany

Vy jste ve středu po svém zvolení místopředsedkyní sněmovny napsala na sociální sítě, na Facebook i na Twitter, že své kolegy v té funkci nezklamete. V čem by mohl místopředseda sněmovny zklamat?

Já jsem to myslela tak, že jsem skutečně týmový hráč a že jako místopředsedkyně budu dbát toho, aby se kultura i dění v Poslanecké sněmovna skutečně odvíjela od toho, co tomu přísluší.

To znamená, že se budu snažit obrušovat hrany, na druhou stranu jsem pořád samozřejmě zástupce za opozici, takže určitě budu svého přednostního práva využívat, ale ne nadužívat. Takto jsem to shrnula do toho jednoho slova nezklamu.

Říkala jste, že byste chtěla obrušovat hrany. Je to tedy ten hlavní cíl, ta hlavní ambice, se kterou do vedení Poslanecké sněmovny nastupujete?

Tak to je role každého místopředsedy, nehledě jestli je to opozice nebo koalice. Všichni místopředsedové se samozřejmě snaží vytvořit dobré klima v rámci jednání schůze.

Při tom řízení je potřeba určité spravedlnosti, je potřeba, aby se opravdu ke všem poslancům přistupovalo stejně, a to je role vedení Poslanecké sněmovny.

Takže obrušovat hrany jednoznačně v tom, že prostě budu neustále vyzývat všechny poslance, kteří jsou zastoupeny za koaliční strany, abychom spolu jednali.

Samozřejmě každý můžeme mít jiný názor, ale musíme spolu umět mluvit, protože je vidět, že když se věci předjednávají – koneckonců to vidíme na posledních schůzích – tak to skutečně je cesta k lepšímu.

Nešťastné auto

Byla tam nějaká zákulisní dohoda s koalicí, že vás zvolili za něco?

Ne, žádná taková dohoda nebyla. Koaliční strany ode mě chtěli vysvětlení té věci kolem toho nešťastného auta.

Já jsem byla za to moc ráda, protože jsem každému nabídla, že kdo má zájem se mnou o tom mluvit, tak jsem připravená, protože jsem si ten spis vyžádala podle 106 u NCOZ, takže jsem konečně měla v ruce skutečně to, o co tam šlo.

Všichni, kdo chtěli, se s tím mohli seznámit, a dočetli se tam ten závěr, že se skutečně nestal ani trestný čin, ale ani žádný podvod, že opravdu k ničemu nedošlo.

Kolik poslanců toto s vámi chtělo probírat, když jste nabídla všem, že jim to osobně vysvětlíte.

Oslovila jsem já osobně paní předsedkyni, protože to považuji za správné. Je to předsedkyně Poslanecké sněmovny a já opravdu nemám ráda vzkazovat si cokoliv přes média, takže sama jsem ji požádala o schůzku.

A pak asi dva koaliční poslanci této možnosti využili, abych je s tím seznámila.

Pro naše posluchače připomeňme, možná to nikdo nezaregistroval, že server Seznam zprávy přišel s informací, že jste ze státních peněz určených pro odměnu vašich asistentů financovala nákup auta, dodávky z karavanovou úpravou, pro firmu vašeho tatínka, ve které pracuje váš manžel.

V tom článku byly informace z policejního spisu, vyšetřovatelé podle těch informací vycházeli z vašich odposlechů a z nich usoudili, že to auto bylo de facto dárkem pro vašeho muže k padesátinám a že jste ho tedy financovala z poslaneckých náhrad.

To policejní stíhání bylo zastaveno, protože ty odposlechy nebylo z formálních důvodů možné v tomto případě využít. Přesto, je ideální, když je místopředsedkyní Sněmovny poslankyně, která figuruje v takovém příběhu?

Já vám do toho rovnou vstoupím, protože to, co vy jste teď tady odcitoval, tak v tom spise vůbec není.

Tam není ani čárka o tom, že by nemohli nějaké odposlechy použít, naopak, v tom spise je ten jeden odposlech, ta jedna whatsappová zpráva týkající se toho dárku.

Já jsem se to snažila vysvětlit všude, skutečně mi otec tehdy psal, že koupil nové auto do firmy. Je potřeba posluchačům říct, že měli 19 let staré auto, které věčně opravovali, zůstalo na cestách, až to bylo neopravitelné.

A já jsem reagovala tu zprávu od otce, že koupil nové auto do firmy: ‚No to bude ten můj mít radost, to bude další dárek k narozeninám.‘

Což bylo shodou okolností těsně před tím, než váš manžel měl 50. narozeniny.

Ano, ale to byla opravdu shoda náhod. Proto jsem asi použila ten obrat, že to bude další dárek k narozeninám, ale myšleno tak, že bude mít samozřejmě radost, že bude mít ve firmě funkční vozidlo. Takto jsem to vysvětlila i policii.

A to, že následně vaše asistentka začala brát o 15 tisíc korun měsíčně víc a že následně vaše asistentka začala posílat 15 tisíc korun na bankovní účet vašeho tatínka, to byly také náhody?

To je právě to, že byly vytrženy věci z kontextu, z toho spisu, protože já jsem Poslanecké sněmovně účtovala za poslaneckou kancelář jednu korunu.

To si samozřejmě všichni mohli ověřit, také si to ověřili a přišli mi říct, že to je pravda, že jsem skutečně platila jenom korunu.

Co se týká mé paní asistentky, tak tam došlo zase k nepochopení pojmů. Předložila jsem důkazní materiály, na základě kterých policie potom samozřejmě všechno odložila, že se skutečně nic nestalo.

Policii bylo podezřelé, že tam byla zkratka – a oni si mysleli, že to je zkratka KL, ale byla to zkratka KI. My jsme k tomu doložili bankovní zkratky, že to s námi nemělo vůbec nic společného, že to vůbec nebyly přesuny peněz z jednoho účtu na druhý.

Paní asistentka si v ten moment pronajala 80 metrů čtverečních ve firmě, kde má účetní firmu od roku 2006 a prostě kdo se nepodívá do toho spisu, aby si to chronologicky přiřadil k těm důkazům, které byly předloženy, pak to může samozřejmě vést k těmto zavádějícím informacím.

Skutečně bych ale chtěla všechny posluchače ujistit o tom, že se nikdy nic takového nestalo.

To znamená, že vaše asistentka si něco pronajala a to byl ten nájem?

Ano.

Kdybyste to teď poslouchala jako někdo z našich posluchačů, přišlo by vám, že těch náhod v tom příběhu je až moc?

Je, ale zároveň kdyby posluchači k tomu pak viděli všechny ty dokumenty, které k tomu máme, tak by sami pochopili, že se to skutečně odvíjelo v čase tak, jak to bylo.

Prostě jsem zvedla své asistentce plat, ona si následně pronajala 80 metrů čtverečních, protože sklady pro svoji účetní firmu měla doma u manžela v garáži, který z toho byl chudák celý nešťastný, protože to je mnoho šanonů. Kdo dělá účetnictví, tak si to dovede představit.

Takže ona si pronajala nové prostory, jakoby sklady, a do toho přišla ta nešťastná zpráva, protože se skutečně kupovala dodávka do té firmy.

Takže ano, musím uznat, že když se to takhle říká, tak se nad tím člověk asi pozastaví, ale když by pak každý posluchač viděl všechny ty dokumenty a doklady, tak by pochopil, že to je asi opravdu jako spíš ta nešťastná chronologie událostí za sebou.

