Dostálová: fond na podporu investic má mít 10 miliard ročně, částečně i z daně, která teď jde obcím

Státní fond podpory investic (SFPI) by do budoucna neměl být financován jen ze státní rozpočtu, ale měl by získat i trvalý zdroj příjmů. Ideálně by měly být příjmy fondu 10 miliard korun ročně, uvedla v neděli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) v České televizi. Zdrojem peněz do fondu by podle ní mohlo být například určité procento z příjmů z daně z nemovitých věcí. Příjmy z této daně jsou v současnosti stoprocentním příjmem obcí. Praha 14:21 10. února 2019

Státní fond podpory investic by měl vzniknout ze Státního fondu rozvoje bydlení. Tento týden to v rámci novely zákona schválila vláda. Fond by se měl vedle podpory bydlení zaměřit také na regionální rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a stavební řád.

„Zatím je fond financován z rozpočtu, ale měli bychom hledat stálý zdroj. Mně by se líbilo zhruba 10 miliard ročně, které by měl fond mít,“ uvedla v televizi Dostálová.

Ministryně dále uvedla, že v současnosti vede diskuzi o tom, že zdrojem peněz do fondu by mohlo být mimo jiné určité procento daně z nemovitých věcí. „Nemluvíme o zvyšování této daně, spíše jaké procento by šlo z těch daní. Byl by to přitom fond pro rozvoj obcí,“ dodala.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 10,83 miliardy korun, předloni to bylo 10,76 miliardy.

S návrhem využít daň z nemovitých věcí nesouhlasil první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Nadšení jako lokální politici z toho mít nemůžeme. Nejefektivněji se rozhoduje odspoda," uvedl.

Nahrazení peněz od EU

Dostálová dále v souvislosti s novým fondem uvedla, že by měl do budoucna nahradit zdroj peněz poté, co Česko přestane čerpat peníze z fondů Evropské unie. Upozornila, že pro období 2021 až 2027 budou dotace do Česka z evropských fondů zhruba o 100 miliard korun menší než v současném období. Ve stávajícím finančním období 2014 až 2020 je pro Česko vyčleněno bezmála 24 miliard eur.

Čerpání peněz z evropských fondů by letos podle Dostálové mělo i pomoci výsledkům státního rozpočtu. Ten by se totiž mohl potýkat s nižšími příjmy kvůli nově očekávanému zpomalení růstu ekonomiky.

„Máme něco kolem 50 až 60 miliard ročně, které bychom měli v rámci pravidel vyčerpat a my je už budeme mít vyčerpány zhruba v květnu. To znamená, že budeme přeplňovat, takže očekávám daleko větší příjem do státního rozpočtu,“ uvedla. Zároveň dodala, že Česko nejvíce peněz vyčerpá v rámci fondů z Evropské unie právě v letech 2019 a 2020.