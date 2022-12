Českokrumlovské kláštery mají víc sázet na komerci. Nové vedení radnice chce snížit provozní náklady

Kláštery v Českém Krumlově jsou dlouhodobě ztrátové. Nové vedení radnice chce proto změnit zaměření tohoto areálu obnoveného z evropských dotací za téměř 330 milionů korun. Radní chtějí víc využít komerční prostory a pořádat výstavy zaměřené na rodiny s dětmi. Český Krumlov 17:28 7. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál českokrumlovských klášterů | Foto: David Peltán | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„My bychom chtěli, aby tam děti a rodiče opravdu chodili, aby to nebylo jenom na tu výstavu, která tam teď je, ale právě třeba pro komerční věci, jako bude výstava Maxipsa Fíka, Krtečka, a měli tam nějakou možnost prostě si hrát, zabavit se,“ představuje nové směřování českokrumlovských klášterů místostarosta Dalibor Uhlíř.

Nové vedení radnice chce také efektivněji využít tamní komerční prostory. „Je tam kavárna a ubytování, to znamená, že v této první fázi půjde o pronajmutí kavárny a ubytování a samozřejmě zatraktivnění 3+ galerie,“ vysvětluje Dalibor Uhlíř.

Cílem podle něj je snížení provozních nákladů. „Roční ztráta je deklarována mezi osmi a deseti miliony, ale pokud se sečtou všechny náklady, mzdové, provozní a další, kláštery dotujeme částkou kolem dvaceti milionů korun. Prostor je tam opravdu hodně, je třeba s nimi pracovat tak, aby negenerovaly ztrátu, ale naopak přinášely výnos. Bude to prostě na optimalizaci celkového chodu,“ připomíná.

Kláštery v současnosti provozuje městské divadlo. Nově se ale od této instituce oddělí a budou mít vlastní vedení.

To vítá i ředitel divadla Jan Vozábal. „My jsme navrhli, aby se kláštery osamostatnily, aby vznikla nová organizace. Nechali jsme na to udělat právní rozbor, který určil, že nejoptimálnější by byla příspěvková organizace. Ta by měla převzít stávající provoz a správu areálu. Potřebujeme cílit trochu dál než jen do našeho regionu, nové vedení čeká spousta práce na mezinárodním poli,“ říká.

Další návštěvníky má do klášterů přilákat nové muzeum zaměřené na život duchovních ve středověku. Zastupitelé proto na posledním jednání schválili mimořádnou dotaci ve výši dvou milionů korun. „Nyní jsme tam měli takovou subexpozici, kterou chceme nahradit barokní obrazárnou, lapidáriem a udělat tam klidová místa pro návštěvníka, který může spočinout v ambitu nebo na rajském dvoře,“ popisuje Jan Vozábal.

Na jaře město poprvé vystavilo část ze sbírky ilustrací, kterou koupilo od sběratele Otakara Božejovského za jeden milion eur. V současnosti je v tamní 3+ galerii k vidění také výstava světoznámého ilustrátora Štěpána Zavřela.

Obnovený komplex zničených klášterů minoritů a klarisek začal fungovat na konci roku 2015. Areál prošel díky Evropské unii obnovou za téměř 330 milionů korun. Letošní návštěvnost klášterů je třicet tisíc lidí, před pandemií koronaviru to bylo dvakrát tolik.