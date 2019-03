Víkendový přehled: Klaus mladší už není v ODS, Slováci v prvním kole volili prezidenta a Samková slaví

Zuzana Čaputová se stala jednoznačnou vítězkou prvního kola prezidentských voleb na Slovensku. Podle slovenského statistického úřadu získala 40,57 % hlasů. Druhému postupujícímu - eurokomisaři Maroši Šefčovičovi - dalo hlas 18,66 % voličů. Hlasování se účastnilo 48,74 procent oprávněných.

V prvním duelu po oznámení výsledků Zuzana Čaputová přiznala, že ji překvapila „míra nenávisti některých lidí“. Maroš Šefčovič si postěžoval, že některá média neudržela před volbami objektivitu.

Vyloučení Klause mladšího z ODS

V Česku se v sobotu sešli občanští demokraté na programové konferenci. Více se ale mluvilo o rozhodnutí výkonného výboru, který ze strany vyloučil Václava Klause mladšího. „Důvod je jasný. Dlouhodobě poškozuje dobré jméno Občanské demokratické strany. A dělá to i přes to, že byl několikrát varován a dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ řekl šéf strany Petr Fiala.

ODS také zrušila zvolení bývalého ministra vnitra Ivana Langera do regionální rady strany v Olomouckém kraji. Důvodem bylo formální pochybení. Langer už oznámil, že se o post ve vedení bude znovu ucházet.

To ministr vnitra Jan Hamáček zareagoval na teroristický útok v Christchurchi, tedy spíše na ohlasy, které se objevily na sociálních sítích. Oznámil, že vyzval policii, aby sledovala nenávistné komentáře a zajistila všechny důkazy pro případné trestní stíhání.

Christchurch pak oslavuje prvního hrdinu. Je jím muž původem z Afghánistánu, který od druhé mešity zahnal střelce, přitom měl v ruce jen platební terminál. Později sebral vybitou pušku, kterou útočník zahodil.

Samková má křišťálový glóbus

Sportovní hrdinkou je pak Eva Samková, která zakončila sezónu, ve které vybojovala titul mistryně světa, také ziskem křišťálového glóbu. „Byla to životní sezona. I když nebyla olympiáda, tak ji trochu nahradilo mistrovství světa,“ uvedla v rozhovoru po závodě.

Zimní sporty pomalu střídají ty letní. První velkou cenu Formule 1 v Melbourne ovládl Valtteri Bottas před Lewisem Hamiltonem. Nejen o závodění pak mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher.

A na závěr, pokud jste ještě nebyli na filmu Skleněný pokoj, tak si nezapomeňte přečíst recenzi Kristiny Roháčkové s názvem: Láska, sex a trápení ve funkcionalistické vile. Skleněný pokoj je krásný, emočně prázdný snímek.