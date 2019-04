Klaus mladší obhájil post předsedy školského výboru. ‚Prolomení zvyklostí,‘ zlobí se šéf ODS Fiala

Poslanec Václav Klaus mladší (nezařazený) obhájil ve středu post předsedy sněmovního školského výboru. Jeho členové nového kandidáta Martina Baxu z ODS nezvolili, v tajné volbě dostal šest z 21 hlasů. Vedení ODS ze strany Klause mladšího v polovině března vyloučilo, požadovalo proto výměnu i v čele výboru. Místo předsedy podle povolebních dohod připadlo právě ODS. Aktualizujeme Praha 11:13 3. 4. 2019 (Aktualizováno: 11:29 3. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší (nezr.) během jednání Poslanecké sněmovny | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profimedia

Někteří poslanci se v debatě stavěli kriticky k tomu, že Baxa je i plzeňským primátorem a krajským zastupitelem. „Je to jakési hromadění funkcí, a to je problém,“ řekl Karel Rais (ANO).

Také Pirát Lukáš Bartoň a Tereza Hyťhová z SPD zapochybovali o tom, zda by Baxa vykonávání funkcí stíhal. Klause někteří členové výboru, například Miroslav Grebeníček (KSČM), za řízení výboru chválili.

Baxa tvrdil, že by funkci předsedy školského výboru zvládl, jinak by do ní nekandidoval. Uvedl, že pokud by byl zvolen a posléze potvrzen sněmovnou, ukončil by členství ve výboru pro veřejnou správu a v několika podvýborech, které se týkají veřejné správy. Odstoupil by také z čela podvýboru pro kulturu.

Fiala: Je to porušení pravidel

Na výsledek hlasování na twitteru reagoval šéf ODS Petr Fiala. Označil to za prolomení dosavadních zvyklostí, strana podle něj bude na tento „mocenský krok dalších parlamentních stran“ adekvátně reagovat.

Svým rozhodnutím zavedli členové školského výboru nové zvyky v PS: kádrování kandidátů jiných stran a nerespektování pravidel. Je to prolomení dosavadních zvyklostí v PS i porušení pravidla poměrného rozdělení míst v čele výborů. — Petr Fiala (@P_Fiala) 3. dubna 2019

ODS Klause ze strany vyloučila v polovině března. Podle Fialy svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS a nebyl ke straně loajální. Občanští demokraté mu vyčítali například to, že loni podpořil v senátních volbách kandidáta SPD Ladislava Jakla nebo to, že je pro vystoupení České republiky z Evropské unie.

Nelíbilo se jim ani Klausovo zpochybňování účasti českých vojáků ve vojenských misích. Pomyslnou „poslední kapkou“ bylo to, když Klaus přirovnal schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.

Václav Klaus mladší ale od začátku neviděl důvod k tomu, aby na křeslo předsedy školského výboru rezignoval. Už dřív řekl, že svou funkci zastává dobře. Nyní na žádost o vyjádření zatím nereagoval.