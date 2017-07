Klausovo video kritizující EU zablokovalo Německo, tvrdí institut. Zákon ale ještě neplatí

Na facebookovém účtu Institutu Václava Klause se objevila informace, že jedním z prvních příspěvků, kterých se dotkl nový německý zákon proti šíření nenávisti na internetu a sociálních sítích, bylo video českého exprezidenta Václava Klause. Zmiňovaný zákon ale začne v Německu platit až 1. října. Praha 17:26 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident Václav Klaus na recepci pořádané ruskou ambasádou | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Německý Bundestag před několika týdny schválil zákon proti šíření nenávisti na internetu a sociálních sítích. Jedním z prvních příspěvků, který byl administrátory zablokován, bylo video, v němž se český exprezident Václav Klaus ohradil proti rozhodnutí Evropské komise zahájit s ČR řízení kvůli tzv. nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót,“ zveřejnil Institut Václava Klause na svém facebookovém účtu.

Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil také mluvčí institutu Petr Macinka. „Byli jsme upozorněni našimi německými přáteli. Vím, že pravděpodobně v Německu toto video opatřil někdo německými titulky a dal to taky na YouTube, stejně jako my to máme na YouTube, a potom nám psali, že toto video bylo zablokováno. Pro nás je to úsměvná věc. Ať si každý udělá obrázek, co je šíření nenávistných projevů a co ne,“ řekl Macinka.

Zmiňovaný zákon, který schválil jak Spolkový sněm, tak Spolková rada, ale vstoupí v platnost až 1. října 2017. Proto na jeho základě nemohl být smazán žádný příspěvek.

Video je stále dostupné na jiných účtech a to jak jeho původní česká verze, tak otitulkovaná německá verze. Pustit si je může každý nejen v České republice, ale také v Německu, jak potvrdil zpravodaj Českého rozhlasu ve Spolkové republice Německo Jan Polák.

Pravděpodobně bylo tedy video zablokováno samotným serverem YouTube. Alžběta Houzarová, česká mluvčí společnosti Google, které YouTube patří, se domnívá, že video musela porušit některé z Pravidel pro tvůrce na YouTubu. Ta jsou stejná pro celý svět.

„Jestli někdo to video nahlásil do toho rozsahu, že jsme ho sundali, tak to video muselo porušovat některé z pravidel. Nesmí tam být hatespeech (nenávistné projevy – pozn. redakce), nesmí tam být násilí. Nejspíš něco z toho to video porušilo. To, že jsme to sundali, je už velký zásah. Nebývá to časté,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Houzarová.

Podle ní není snadné žádné video smazat, přestože server „každý den neustále roste tempem 400 hodin videoobsahu za minutu". „Částečně je to strojové určení, částečně lidský faktor. Probíhá to tak, že když to hodně lidí nahlásí, nebo takzvaný trusted flaggers, to jsou lidé, o kterých víme, že dlouhodobě nahlašují skutečně závadný obsah, nahlásí video a skutečně porušuje některé z těch Pravidel tvůrců na YouTubu, tak to sundáme,“ vysvětlila.