Strýc vůdce Severní Koreje má opustit velvyslanecký post v Česku. Ministerstvo to nechce komentovat

Strýc severokorejského diktátora Kim Čong-una, který od roku 2015 působí jako velvyslanec KLDR v Česku, bude brzy ve funkci vystřídán. Informaci o výměně Kim Pchjong-ila přinesl v pátek americký server NK News, který se specializuje na zpravodajství o Severní Koreji, s odkazem na dva nejmenované zdroje. České ministerstvo zahraničí nechtělo informace komentovat. Praha/Pchjongjang 16:54 27. září 2019

Severokorejský velvyslanec v Česku Kim Pchjong-il, syn bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena | Zdroj: František Vlček / MAFRA / Profimedia

„S ohledem na diplomatické zvyklosti ministerstvo zahraničních věcí nekomentuje žádné personální změny na velvyslaneckých postech, a to do doby, než je uděleno dotyčnému kandidátovi tzv. agrément,“ řekl mluvčí ministerstva Robert Řehák.

Kim Pchjong-il se podle serveru NK News letos v létě přechodně vrátil do vlasti. Jeden ze zdrojů řekl serveru, že Kim se domů do Severní Koreje vydal ze zdravotních důvodů. Jiný diplomatický zdroj prohlásil, že byl Kim Pchjong-il koncem května nebo v červnu povolán do Pchjongjangu, protože má opustit funkci a na jeho místo má být brzy jmenován jiný ambasador.

„Vrátil se v létě, pravděpodobně v červnu nebo v červenci, na pravidelnou konferenci velvyslanců a podle všeho také ze zdravotních důvodů. Bylo nám řečeno, že je mimo Pchjongjang, v lázních nebo na nějakém takovém místě,“ řekl další zdroj. Severokorejské velvyslanectví v Praze na opakované dotazy NK News nereagovalo.

Ve své pátečním článku server NK News píše, že Kim Čong-unův strýc je nyní opět zpátky v Praze před chystanou výměnou severokorejského velvyslance v Česku.

Nepříliš známý velvyslanec

Pětašedesátiletý Kim Pchjong-il je podle jihokorejského tisku synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena. Od nástupu do funkce velvyslance v Česku v roce 2015 se údajně příliš na veřejnosti nevyskytuje a jen málokterý jiný šéf diplomatické mise v Praze se s ním setkal.

Kim Pchjong-il byl od konce 70. let v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR, tvrdí jihokorejský tisk. U svého otce, který v KLDR vládl od čtyřicátých let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Předloni se v jihokorejských médiích objevily informace, že poté, co byl v únoru 2017 v Malajsii otráven Kim Čong-nam, bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una, může být velvyslanec Kim Pchjong-il dalším vražedným cílem. Praha údajně kvůli obavě z atentátu velvyslanci Kimovi pak věnovala zvýšenou pozornost.

Příběh Kim Pchjong-ila

Kim Pchjong-il dnes sice žije v Praze, kde od roku 2015 vykonává funkci severokorejského velvyslance. Kdyby však historie rozhodla jinak, mohl místo toho stát v čele KLDR. Charismatický Pchjong-il absolvoval studia v zahraničí i armádní výcvik a rychle stoupal na mocenském žebříčku.



Jeho pozici a kontaktům ještě napomohla klíčová funkce, z níž řídil Kim Ir-senovu tělesnou stráž. Kim Pchjong-ilův vliv rostl společně s ambicemi jeho matky Song-e: tehdejší první dáma KLDR chtěla mít ze syna dědice manželovy moci. Jenže na tu už měl dávno zálusk Pchjong-ilův starší, nevlastní bratr.

Kim Čong-il nechal bratra sledovat a rychle se tak dozvěděl o extravagantních večírcích, na kterých Pchjong-il mj. rozdával hostům zlaté hodinky s vyrytým jménem vůdce.

Pchjong-ilovo charisma, štědrost a privilegované postavení mu spletly síť stoupenců, kteří mu lichotili provoláváním „Nechť dlouho žije Kim Pchjong-il!“

Jenže něco takového se v KLDR mohlo říkat jen o Kim Ir-senovi – a Kim Čong-il se postaral, aby se otci zprávy o „rouhání“ začerstva donesly.



I díky tomu nakonec Kim Čong-il mocenskou válku s „vedlejší větví“ rodiny vyhrál. Song-e skončila v domácím vězení a její děti byly bezpečně odklizeny daleko od centra moci. Z Kim Pchjong-ila se stal kariérní diplomat. V osmdesátých letech byl vojenským atašé při severokorejské ambasádě v Jugoslávii a v Evropě působí dodnes: po Maďarsku, Bulharsku, Finsku či Polsku ho jako velvyslance KLDR v Praze přijal český prezident Miloš Zeman.



Kim Pchjong-il je ženatý a má dvě děti. Obě vyrostly a studovaly v Evropě, na univerzitu chodily v Polsku.