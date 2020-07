Jestli Češi nechtějí vejce z klecí, měli by je přestat kupovat, říká ministr zemědělství Toman

78 procent Čechů podle průzkumů volá po zákazu klecového chovu slepic. Návrh zákona proti týrání zvířat ale minulý týden ve sněmovně neprošel. „Jsem proti takto striktnímu zákazu. Spotřebitel by si měl sám vybrat, jaké chce kupovat zboží. A pokud by měl přijít zákaz, tak v celé Evropské unii, ať jsou všude rovné podmínky,“ shrnuje Miroslav Toman, ministr zemědělství za ČSSD. 20 minut radiožurnálu Praha 20:25 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bojím se, aby po zákazu u nás nedošlo k dovozu klecových vajec ze třetích zemí, tím bychom znevýhodnili naše zemědělce,“ vysvětluje. „Proto říkám: pojďme udělat to, že klecové chovy zakážeme na území celé EU.“

Z téměř pěti milionů slepic v Česku se jich v současnosti 83 procent chová v klecích. Většina velkých obchodních řetězců přitom prohlásila, že nejpozději do roku 2025 přestanou prodávat vejce z klecových chovů. „Budeme se zemědělci komunikovat. Máme připravenou podporu přechodu na takzvané voliérové chovy,“ říká k tomu ministr zemědělství.

Na argument, že po zákazu klecového chovu volá velká část společnosti, reaguje se slovy, že by volba neměla být na obchodních řetězcích, ale na samotných zákaznících. „Podívejte se, kolik vajec se prodá – kolik se prodá bio vajec, kolik vajec z volného chovu, kolik z voliérového chovu a kolik z klecí. Pokud to lidé chtějí zakázat, měli by už nyní přestat kupovat vejce z klecových chovů.“

Je na pultech obchodů dostatečná nabídka bio vajec? Můžeme být potravinově soběstační? A pokud ano, je nutné něco takového vynucovat zákonem? Poslechněte si celý rozhovor.