Na prohlídkách Klementina vydělává soukromá firma. Národní knihovna jí chce dát po letech výpověď

Soukromá firma Dreyer provozuje prohlídky barokního knižního sálu a Astronomické věže třináct let. Od prosince 2006 má totiž s Národní knihovnou podepsanou smlouvu, která se ale několikrát změnila.

„Z nějakého důvodu byla s touto společností uzavřena smlouva, která jí dává exkluzivitu na provádění prohlídek. Je to situace, se kterou nejsem spokojený. Národní knihovna se pokusila smlouvu vypovědět, bohužel jsme zatím nebyli úspěšní,“ uvedl pro Deník N ředitel knihovny Martin Kocanda, který stojí v čele knihovny dva a půl roku.

Majitel společnosti Dreyer Pavel Janda k tomu dodává: „Výběrová komise Národní knihovny vyhodnotila nabídku naší společnosti jako nejlepší, základním kritériem byla nabízená cena.“

Podle Kocandy je ale smlouva finančně nevýhodná a navíc ztěžuje badatelskou práci. „Jsou tam uloženy naše historické fondy, mnoho svazků používáme při své práci. Když chceme s těmito svazky pracovat, můžeme tam jen v určitou hodinu,“ vysvětluje ředitel.

Společnost Dreyer ale tyto stížnosti odmítá. „O negativním ovlivňování vědecké a badatelské činnosti nemůže být řeč, protože pravidla si určila sama Národní knihovna,“ napsal deníku Janda.

Výhled z Astronomické věže na Týnský chrám, který stojí na Staroměstském náměstí | Zdroj: Profimedia

Národní knihovna celou smlouvu, která nyní platí do roku 2023, zveřejnila na svém webu. A chce se proti ní bránit u soudu. Původní smlouvu v roce 2006 podepsal tehdejší šéf knihovny Vlastimil Ježek, který je nyní ředitelem pražského Obecního domu.

„Když jsme s tím začínali, klementinské baroko nebylo známé, o krásném výhledu z Astronomické věže nikdo nevěděl. Byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali říct, že to tady je, a otevřít to trochu veřejnosti. Hledali jsme provozovatele, který si zaplatí marketing. Dneska už by si to knihovna určitě mohla dělat sama,“ řekl Ježek.

Nyní platnou verzi smlouvy v roce 2014 podepsal tehdejší ředitel Tomáš Böhm, který na dotazy deníku nereagoval.