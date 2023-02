Na klenoty po zavírací době. Hradní pozvání využili i ministr Blažek a primátorka Vaňková

Reportéři Radiožurnálu zjistili, že Hrad opět rozdával čestné vstupenky na výstavu korunovačních klenotů, hosty zval po zavíracích hodinách.

Pracovníci Kanceláře prezidenta republiky nevysvětlili, koho a za jakých okolností pozvali. Šéf Správy Pražského hradu Jan Novák odkázal s dotazy na mluvčího Víta Nováka. Ten napsal, že k tomu „nemá žádnou informaci“.

Mimo otevírací dobu se do katedrály sv. Víta dostali 18. ledna třeba i ministr spravedlnosti Pavel Blažek a brněnská primátorka Markéta Vaňková (oba ODS).

Shodují se, že jim pozvánka přišla do kanceláře. Nepamatují si ale, kdy a od koho. Podle Blažka se i „po zavíračce“ v katedrále tvořila fronta, kde čekaly i jiné osobnosti z kulturního a společenského života. Jména ale uvést nechtěl.

Radiožurnál proto oslovil další ministry a primátory. Nikomu z nich ale podobná pozvánka nepřišla.

Během největšího zájmu navštívilo lednovou výstavu korunovačních klenotů okolo 4500 lidí denně, ve frontě stáli i několik hodin. Tři hodiny čekal před katedrálou i expremiér a tehdejší prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO). Organizátoři vždy v brzkých odpoledních hodinách oznámili lidem ve frontě, že se ten den na ně již nedostane řada. Zavíralo se totiž v 17.00.

Výstava se ale dala zvládnout i „po zavíračce“. A mnohem rychleji. Stačilo mít čestnou vstupenku. Kdo ji obdržel, Hrad tají.

‚Rovnější než rovni‘ O tom, že politici nemuseli stát dlouhé fronty na klenoty, informovala média například v souvislosti s výstavou v dubnu 2008, během druhého funkčního období prezidenta Václava Klause. Tehdy deník Právo uvedl, že prezidentská kancelář zaslala čestnou vstupenku poslancům a senátorům.

„Využil jsem toho a prohlédl jsem si je v sobotu,“ uvedl v té době například někdejší komunistický poslanec Jiří Dolejš. „Bylo nás tam ale kolem osmdesátky, takže jsme stejně stáli frontu,“ dodal exposlanec, který na výstavu vyrazil s dcerou.

Hodiny ve frontě nemuseli zákonodárci čekat ani o pět let později, v květnu roku 2013. V té době začínal první mandát prezidenta Miloše Zemana.

Kritiku tehdy sklidilo prohlášení poslance Marka Bendy z ODS. „Je logické, že Sněmovna má jiné postavení než všichni občané," řekl tehdy Benda pro televizi Barrandov, která o přednostním právu zákonodárců informovala.

Právo na návštěvu mimo otevírací hodiny naopak odmítl tehdejší poslanec a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). „Někteří holt jsou rovnější než rovni. Náš národní klasik praví: ‚Na světě je h***o a žádná spravedlnost‘,“ komentoval možnost vyhnout se dlouhé frontě pro Lidovky.cz.

Reportéři Radiožurnálu ale zjistili, že takto přišla vstupenka například i ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi z ODS, který se na výstavu do katedrály Sv. Víta vypravil ve středu 18. ledna.

„Strávil jsem tam asi hodinu a z toho minimálně půl hodiny jsem čekal ve frontě,“ popsal Blažek pro Radiožurnál. „Pravděpodobně Hrad asi zval nějaké lidi tímhle způsobem. Měl jsem normálně vstupenku a byl jsem pozvaný na nějakou dobu,“ doplnil ministr s tím, že netuší, od koho a kdy mu speciální pozvánka přišla.

„Nevím. To chodí tak, že mám najednou v mailu... Mám denně v mailu desítky různých pozvánek a většinou píšu: ‚Ne, ne, omluvit, omluvit‘. Tady jsem to neudělal. Jak to přišlo, vůbec nevím. Ani nevím, kdy to přišlo,“ tvrdil Blažek.

V katedrále podle něj čekaly po zavírací hodině i jiné osobnosti z kulturního a společenského života. Jména ale uvést nechtěl. Žádné další lidi z „celostátní politiky“ prý neviděl. Na přímý dotaz potvrdil jen to, že na výstavě potkal brněnskou primátorku Markétou Vaňkovou, která u něj začínala jako advokátní koncipientka.

Ani Vaňková si ovšem nevzpomíná, kdo akci organizoval. „Nevím, jestli to bylo standardní, nebo nestandardní, ale rozhodně jsem tam nebyla sama. Takže se přiznám, že víc jsem to neřešila jako u jakékoli jiné možnosti, když mě někdo pozve,“ podotkla Vaňková.

Pozvánku prý dostala jako „milion jiných pozvánek do kanceláře primátorky“. „Přiznám se, že neřeším, kdo ty pozvánky zasílá,“ prohlásila Vaňková, která prý na prohlídku vyrazila s rodinou. Na facebookové stránce sdílela příspěvek o výstavě až v neděli 22. ledna dopoledne.

V Mynářově režii?

Šéf hradního odboru památkové péče Petr Kroupa přiblížil, že šlo o takzvané čestné vstupenky. „Byly vytištěné čestné vstupenky a ty dostávali nějací pozvaní hosté,“ sdělil.

Taková praxe byla běžná třeba i při výstavách v letech 2008 a 2013. Tehdy ale Hrad pozval plošně poslance, senátory nebo třeba i diplomaty. „Jako šéf protokolu jsem nechal obstarat určitý počet vstupenek. Cítil jsem, že je to natolik důležitá akce veřejného zájmu, že lidé z veřejného života mají určité privilegium výstavu zhlédnout,“ připomněl bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.

U další výstavy v roce 2016 se prý ale situace změnila. „Za pana kancléře Vratislava Mynáře to bylo všechno monopolizované pouze jeho osobou. Kolikrát mi hradní policie volala, že tam je nějaká skupina osob, která údajně měla přijít na prohlídku klenotů, a já jsem o tom vůbec nevěděl, oni taky ne. Kancléř Mynář si to domlouval po vlastní linii a naprosto spontánně, takže to bylo bez jakéhokoli přehledu,“ říká bývalý šéf protokolu.

Šéf Správy Pražského hradu Vít Novák (vlevo) a kancléř Vratislav Mynář | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Také bývalý vedoucí Správy Pražského hradu Ivo Velíšek Radiožurnálu řekl, že čestné vstupenky byly „čistě v režii Kanceláře prezidenta republiky“, kterou Mynář vede.

Stíhaný kancléř Mynář na dotazy, podle jakých pravidel Hrad vstupenky pro zvané rozdával, neodpověděl.

Nevysvětlili to ani další hradní pracovníci. Šéf Správy Pražského hradu Jan Novák dotazy přesměroval na mluvčího Víta Nováka, kterému reportéři zaslali dotazy 2. února. Nejprve slíbil, že „to zjistí“, nakonec v půlce měsíce v SMS napsal, že k tomu „nemá žádnou informaci“.

Nepozvali další ministry

Radiožurnál proto oslovil další členy vlády a primátory s dotazem, zda jim – stejně jako Vaňkové s Blažkem – dorazila pozvánka na výstavu.

Ostatním ministrům ale nic takového nepřišlo. „Prověřeno všemi směry: žádnou pozvánku jsem od nikoho neobdržel,“ uvedl například ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„Pan ministr žádnou oficiální pozvánku na návštěvu korunovačních klenotů neobdržel,“ řekla mluvčí Eliška Machová z ministerstva zdravotnictví, které vede Vlastimil Válek z TOP 09. Na výstavu Hrad nepozval ani ministra dopravy a místopředsedu ODS Martina Kupku.

Další členové vlády za ODS, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministryně obrany Jana Černochová a ministr kultury Martin Baxa na dotazy i přes urgence neodpověděli.

Na klenoty mimo návštěvní hodiny nikdo nepozval ani žádného z jedenácti primátorů, kteří na dotazy Radiožurnálu odpověděli. „Žádná oficiální ani neoficiální pozvánka na město ani mně osobně nedorazila,“ napsal třeba šéf olomoucké radnice Miroslav Žbánek z ANO.

Podobně se vyjádřila primátorka Českých Budějovic z ODS Dagmar Škodová Parmová. „Žádnou pozvánku v tomto smyslu jsem neobdržela,“ řekla.

Pozván nebyl ale ani jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). „Já jsem na kraj určitě tu pozvánku nedostal. Vůbec jsem nevěděl, že se něco takového chystá,“ sdělil Grolich.

Pavel zvýhodnění neplánuje

Už v lednu server iDNES.cz informoval o tom, že se po oficiálním ukončení výstavy dostala skupinka vyvolených na dotyk ke korunovačním klenotům. Tehdy ovšem Hrad návštěvníky označil za odborníky.

„Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, který je odpovědný za stav českých korunovačních klenotů, pravidelně při jejich vynětí z Korunní komory konzultuje odborné aspekty s přizvanými externími spolupracovníky, ať už z řad památkářů, restaurátorů, nebo představitelů muzejních institucí,“ řekl serveru ředitel odboru památkové péče Kroupa. Doplnil, že ohledání klenotů proběhlo 25. ledna.

Přestože přítomní měli být ryze odborníci z oboru, na seznamu pozvaných hostů se podle iDNES.cz objevil například i majitel lodní společnosti přepravující turisty po Vltavě Štěpán Rusňák. Kromě něj se podle serveru ke klenotům dostali také studenti a posluchači vysokoškolských kurzů.

Zvolený prezident Petr Pavel se chce v souvislosti s výstavami klenotů jakéhokoliv zvýhodňování vyvarovat. „Neplánujeme zvýhodňovat vybrané jednotlivce. Naopak budeme hledat cesty, jak klenoty více zpřístupnit veřejnosti,“ řekla Radiožurnálu jeho mluvčí Markéta Řeháková.

Klenoty a výstavy Korunovační klenoty si přišlo do katedrály sv. Víta na Pražském hradě při současném vystavení prohlédnout 33 836 lidí. Definitivně se výstava uzavřela v úterý 24. ledna v 18.00.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.

Vystavení korunovačních klenotů vždy přilákalo desítky tisíc zájemců. Rekordní počet lidí, na 100 tisíc, si je přišel prohlédnout na přelomu ledna a února 1993, o pět let později dorazilo na Hrad více než 27 tisíc návštěvníků. Následovala vystavení v roce 2003, kdy výstavu klenotů vidělo přibližně 44 tisíc lidí, v letech 2008, 2013 a 2018 jich bylo přes 30 tisíc a před sedmi lety na 40 tisíc.

Během mandátu Václava Havla se klenoty vystavovaly dvakrát (1993, 1998), dvakrát se konala výstava i za Václava Klause (2003, 2008). Za prezidenta Zemana se klenoty vystavovaly celkem čtyřikrát (2013, 2016, 2018, 2023).

K otevření komory ve svatováclavské kapli v katedrále se musí sejít sedm držitelů klíčů. Těmi jsou prezident a premiér, předsedové obou parlamentních komor, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a pražský primátor.

Tradice vystavování sahá do první republiky, první veřejná výstava klenotů se uskutečnila v roce 1929 při příležitosti domnělého 1000. výročí smrti sv. Václava (podle modernějšího bádání zemřel kníže Václav praděpodobněji až v roce 935 – pozn. red.). Klenoty byly zpřístupněny i po skončení druhé světové války roku 1945, dvakrát v 50. letech (1955 a 1958), v přelomovém roce 1968 i za normalizace (1975 a 1978).