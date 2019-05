Soud: Policisté pochybili, když legitimovali filmaře natáčejícího akci klimakemp na Mostecku

Policisté zasahujícího během klimakempu na Mostecku v roce 2017 pochybili, když vyzvali k prokázání totožnosti jednoho z filmařů. O tom, že zásah policie byl nezákonný, rozhodl Městský soud v Praze. Informaci, kterou v pondělí sdělilo hnutí Limity jsme my, bojující proti těžbě uhlí, potvrdila mluvčí soudu. Most/Praha 12:13 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté zasahujícího během klimakempu na Mostecku v roce 2017 pochybili, uvedl soud (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Správní žalobu na ministerstvo vnitra podal filmař Vladimír Turner, který si stěžoval na postup policie před příjezdem do kempu. „Zasahující policisté totiž na otázku po zákonném důvodu lustrace nejprve odpověděli, že je to kvůli opatření klimakemp. Žádný takový důvod však zákon o policii nezná. Po naléhání filmařů, kteří na kemp jeli natáčet reportáž do pořadu České televize Intolerance, a telefonické poradě s nadřízenými jeden z policistů nakonec sdělil pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách,“ uvedlo hnutí v tiskové zprávě.

Žaloba se týkala ochrany před nezákonným zásahem pokynem nebo donucením správního orgánu. „Rozsudek zní: Určuje se, že zásah policie ze dne 23. června 2017 v blízkosti jednoty v Horním Jiřetíně, spočívající ve výzvě prokázání totožnosti žalobce, byl nezákonný,“ řekla mluvčí soudu Markéta Puci.

Kasační stížnost

Soud nařídil likvidaci veškerých pořízených záznamů v souvislosti se zásahem ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku, žalovaný je také povinen zaplatit náhradu nákladů na řízení. Rozsudek nabývá právní moci okamžikem doručení, je proti němu možné podat kasační stížnost.

Městský soud v Praze nejprve v loňském roce Turnerovu žalobu zamítl. Filmař proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), který jeho výhrady uznal a první rozsudek zrušil.

„Během natáčení filmu o klimakempu jsem nabýval dojmu, že se Policie ČR snaží systematicky veřejnoprávním médiím ztěžovat práci. Při kontaktech s policisty se mi vysmívali, nevěřili, že jsme štáb České televize, i když jsme měli vybavení s logy ČT a prokazovali se příslušnými dokumenty. Security firmy fyzicky napadaly naši techniku i nás a vulgárně nás zastrašovali. Jsem proto rád, že jsme tímto soudem dosáhli jistého zadostiučinění, a doufám, že bude v budoucnu podobným excesům předcházeno,“ řekl Turner.

Hnutí Limity jsme my pořádalo klimakemp také loni. Někteří účastníci protestního pochodu tehdy nečekaně vnikli do lomu Bílina. Pokuty za vniknutí do lomu uložil Báňský úřad a za přestupky litvínovský městský úřad. Severočeské doly budou vymáhat soudní cestou škodu, kterou podle těžařů aktivisté způsobili.

Třetí klimakemp chystá hnutí na počátek letošního července. Uskutečnit by se měl poblíž uhelné elektrárny, a to buď u Chvaletic na Pardubicku, nebo Počerad na Mostecku.