Policejní bojkot ekologické akce? Staňkovice kvůli ‚nežádoucím osobám‘‎ odmítly hostit Klimakemp

Mělo to být rutinní hlasování, nakonec ale na úřadu ve Staňkovicích došlo na vyostřenou diskuzi. „Přivazují se ke strojům a jsou mezi nimi feťáci,“ zaznělo například na adresu účastníků Klimakempu.

Tamní zastupitelé totiž koncem července řešili, zda severočeská obec dá pro letošní ročník všanc svoje pozemky. Výsledek? Zamítnuto.

Starosta Vladimír Libich (Za rozvoj obce) to dává za vinu převážně tlaku ze strany policistů, kteří se podle něj snažili předem některé zastupitele vystrašit.

Obecní úřad ve Staňkovicích na Žatecku | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když se organizátoři Klimakempu z hnutí Limity jsme my začali poohlížet, kde by se mohl konat letošní ročník, volba padla i na severočeské Staňkovice. Tisícihlavá obec ležící patnáct minut jízdy od uhelné elektrárny v Počeradech se zdála být vhodným kandidátem, akci byl navíc nakloněn také místní starosta Vladimír Libich (Za rozvoj obce).

„Jednali slušně, chtěl jsem jim dát šanci,“ popsal šedovlasý muž sedící za stolem v kanceláři s okny zatemněnými před poledním sluncem.

Libich se proto snažil vytipovat několik míst, kde by zhruba tři stovky účastníků mohly rozbalit své stany. V té době se o akce ve Staňkovicích začali zajímat policisté. Na dvojici mužů v uniformách narazil na dvoře obecního úřadu místostarosta Zdeněk Kutřín (Občané pro Staňkovice).

„Ptali se, jestli budeme něco pořádat. S Klimakempem jsem si to ale tehdy ještě nespojil, to až později. Nevěděl jsem, že to starosta řeší,“ upřesnil přísedící.

Mezitím Libich pro tábor bojovníků proti klimatické změně vybral obecní pozemky hned vedle fotbalového hřiště poblíž rodinných domků, u Bílé skály, tamní přírodní památky a na staňkovické střelnici. „Střílení bych musel v těch dnech omezit. Slíbili ale, že na oplátku pomůžou něco uklidit,“ přiblížil provozovatel areálu, který leží kousek za obcí, Antonín Štekl.

Zafungovala zřejmě šeptanda a také ke Šteklovi se doneslo, že se Klimakemp ocitl v policejním hledáčku. „Ptal se mě na to můj známý, který je policista, jestli tu budeme mít nějaké aktivisty. Starosta měl ale dobrý recenze, a já jsem se po tom, co je to za lidi, nepídil,“ vylíčil. Příliš velké nároky podle něj navíc neměli. „Měli si přivést vlastní toiku (mobilní záchod – pozn. red.) a chtěli si udělat táborák,“ doplnil Štekl.

Nežádoucí osoby

Pronájem obecních pozemků ve prospěch klimatické akce se na program staňkovického zastupitelstva dostal koncem července. Hlasování měla být formalita, diskuze mezi místními ale nabrala nečekaný spád. „Jde o nežádoucí osoby. Bude docházet k zásahům policie,“ zaznělo z úst jednoho ze zastupitelů, jak se píše v zápisu ze zasedání.

„Jsou mezi nimi feťáci. Proč nejdou do Počerad? Přivazují se ke strojům, mohou zavléci koronavirus,“ mínil podle dokumentu další. Redakce zápis získala v anonymní podobě s pomocí informačního zákona. „V obci bude živo, můžeme to vyzkoušet,“ navrhoval jiný. „Může dojít k rušení klidu,“ padlo také.

Jednání staňkovického zastupitelstva proběhlo 29. července | Zdroj: Staňkovice

Ozval se přitom také hlas na obranu, který čerpal ze zkušeností z minulých let: „Kemp a všechny pronajaté prostory vrátili v pořádku, navíc uklidili všechny parky, nedošlo k žádným incidentům, přes den jen přednášky, hry, hudební produkce umírněná.“

Výtky se ale zmírnit nepodařilo, záměr tak obec smetla pod stůl. „Nájemní smlouvu jsme neschválili, protože byly připomínky z řad zastupitelů, zejména k možnosti rušení nočního klidu v obci, k možnosti výtržností, nepořádku a k zavlečení koronaviru,“ shrnul teď staňkovický starosta. Ač sám byl pro, výsledný verdikt podle svých slov respektuje.

Odsuzuje však způsob, jakým do záležitosti obce zasahovali policisté. Z debaty mezi zastupiteli totiž podle Libicha vyplynulo, že s některými z nich mluvili a upozornili je na možná rizika s akcí spojená. Je proto přesvědčený, že to mělo na jejich hlasování vliv. „Byli tak vystrašení, že nezvedli ruku pro,“ řekl starosta s tím, že jeho nikdo oficiálně neoslovil. „Asi věděli, že bych je vypoklonkoval, tak na to šli oklikou,“ pokračoval.

Policejní šetření

Libich proto v souvislosti s postupem policie mluví o tlaku a přirovnává ho k praktikám minulého režimu. Vadí mu i to, že se zasahuje do výlučných pravomocí obce. „Někteří zastupitelé už předjímali, že se jedná o osoby nežádoucí, které byly takto podle jejich názoru označeny policií. To se mi nelíbilo, myslím si, že o tom si máme rozhodnout sami jako zastupitelé, a ne na doporučení policie,“ vysvětlil.

Starosta Vladimír Libich je přesvědčený, že informace od policie ovlivnily hlasování staňkovického zastupitelstva | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kromě Libicha dal akci z devítičlenného zastupitelstva zelenou už jen místostarosta Kutřín, dva zastupitelé se zdrželi, zbytek byl proti. To je i případ Pavla Pařízka, bývalého policisty, který dnes působí v soukromé sféře. A právě na něj se – coby někdejšího kolegu a současného zastupitele obce – policisté kvůli Klimakempu obrátili.

Co je to Klimakemp? Několikadenní akci pořádá od roku 2017 hnutí Limity jsme my, které bojuje proti klimatickým změnám a těžbě uhlí. Kempy zahrnují diskuze či přednášky a spojeny jsou většinou s nenásilným protestem. Třeba loni to byla demonstrace před hnědouhelnou elektrárnou Chvaletice. Na akcích se podle organizátorů mísí aktivisté s ekology či místními lidmi. Kde se uskuteční letošní ročník, zatím není jasné. Konat by se měl však zkraje září.

„Zjišťovali co nejvíce informací u všech možných lidí, takže i u mě se zastavili a ptali se, v jakém stadiu to je. Říkal jsem, že o tom budeme teprve rozhodovat a že informace má starosta s místostarostou,“ popsal.

Pařízek však odmítá, že to mělo na jeho rozhodnutí během hlasování vliv, spíše ho podle jeho slov hovor s policisty utvrdil v tom, že takovou akci v obci nechce.

„Mám za sebou více než 15 let u policie a s těmato skupinami lidí – s ekologickými aktivisty – mám své zkušenosti a vesměs jsou negativní. Na základě toho jsem se rozhodoval a rozhodoval jsem se i na základě informací od policie, byť byly neoficiální,“ přiblížil muž s hladce oholenou hlavou a pěstěným plnovousem.

Jako konkrétní důvody zmínil třeba možné rušení nočního klidu, nepořádek, poničenou přírodu na Bílé skále či koronavirus.

Pošlapané hřiště

Pařízek zároveň nesouhlasí s tím, že by měl na zamítnutí pronájmu obecních pozemků osobní zájem. Bydlí v rodinné zástavbě nedaleko hřiště, kde by se ubytovala část návštěvníků. Tvrdí, že jeho dům leží dostatečně daleko a případný hluk by k němu nedolehl. Nelíbí se mu ale, že by účastníci Klimakempu mohli poškodit nedávno opravené hřiště.

„Investovali jsme do nové plochy několik set tisíc a měli jsme o to samozřejmě obavy,“ pokračoval. Zastupitel totiž upozornil na fakt, že z vytipovaných lokací má hřiště jako jediné vhodné sociální zázemí. „Měli jsme strach, že by se scházeli na hřišti, kde máme jako obec sociální zařízení zajištěné pro svoje akce,“ upřesnil.

Fotbalové hřiště ve Staňkovicích vedle něhož měli rozbalit stany účastníci Klimakempu | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: iROZHLAS.cz

V místním zastupitelstvu sedí také šéf staňkovického fotbalového klubu Ján Cambel. Ten nejdříve souhlasil s telefonickým rozhovorem, později si to ale rozmyslel a bavit se nechtěl. „Nemám na to čas, je to pro mě uzavřená záležitost,“ ozvala se ze sluchátka reakce na dotazy, které byly Cambelovi podle tónu hlasu nepříjemné.

Vnitřní pořádek

Že by policisté na zastupitele Staňkovic vyvíjeli kvůli chystané události tlak, však ústecká mluvčí Jana Slámová odmítá. Argumentuje tím, že je úkolem policie „chránit bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek, předcházet páchání trestné činnosti a plnit další úkoly na úseku vnitřního pořádku.“ A výjimkou není ani Klimakemp. Slámová to označuje za standardní postup.

„Policie České republiky při plnění svých úkolů spolupracuje se zástupci obcí, zjišťuje konání sportovních, společenských nebo jiných akcí za účelem stanovení společného postupu při zabezpečení veřejného pořádku,“ uvedla krajská mluvčí.

„Dne 3. srpna 2020 proběhlo setkání vedení krajského ředitelství se zástupci organizátorů akce Klimakemp. Tématem jednání bylo upřesnění informací k organizaci, formě a pojetí akce ze strany svolavatelů shromáždění Klimakemp.“ Jana Slámová (policejní mluvčí)

Který útvar přesně má věc na starosti a proč se tedy policisté neobrátili také na starostu Libicha, nechtěla Slámová říct. „Jednotlivé úkony a opatření nebudeme blíže komentovat,“ doplnila pouze. A problém v počínání bezpečnostní složek nevidí zřejmě ani šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ten na dotazy serveru iROZHLAS.cz zaslal pouze převzatou reakci od Slámové. Nad rámec toho se k celé věci vyjadřovat nechtěl.

Starosta Veltrub Jiří Hůla (Veltruby a Hradišťko I spol.), kde se Klimakemp konal loni, si přitom na účastníky nemůže podle svých slov stěžovat. K žádným incidentům podle něj v tamním tábořišti nedošlo. I tehdy přitom plánování akce provázel výrazný zájem policie.

„Navštívila mě dvakrát a strašila mě. Chtěla mě odradit od toho, abych to povolil. Řekl jsem jim, že to budu každý den ve spolupráci s místní policií hlídat, což jsem taky udělal a žádný problém nebyl,“ popsal.

Loňský ročník Klimakempu se podle starosty Veltrub obešel bez incidentů | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas

„Když je tady nepořádek, tak si musíme s problémovými lidmi poradit sami, policie skoro nepřijede. A když se chystala tahle akce, tak tady byla kriminálka z Pardubic, pak tu byli z Prahy a dokonce i Kolína,“ pokračoval. Účastníky do obce na Pardubicko Hůla pustil na vlastní zodpovědnost.

„Myslím si, že to, co dělají, je smysluplný, není to ke škodě naší společnosti,“ doplnil s tím, že organizátorům loni pomáhal domluvit také odvoz na protest před nedalekou chvaletickou elektrárnou, původní dopravce totiž na poslední chvíli odřekl.

Stejně tak se policie snažila odradit starostu Horního Jiřetína Vladimíra Buřta (Strana zelených), který hostil v roce 2017 první ročník akce. S akcí měl nakonec také pozitivní zkušenost.

Předloni i obcím v okolí Přelouče přišel jménem policie varovný dopis, který místní zastupitele nabádal, aby organizátorům akce nepronajímali své pozemky. Tehdejší ročník se přitom konal u obce Louka u Litvínova. Policie se od psaní distancovala a výzvu se rozhodla prověřit. Posléze uvedla, že šlo o aktivitu místního policisty a formu označila za nevhodnou.

Extrémní kontrola

Praktiky policistů ve vztahu ke Klimakempu kritizuje právní zástupce hnutí Limity jsme my Pavel Uhl. Podle něj jsou netransparentní a v rozporu se zákonem. „Policie nemá mandát k tomu, aby vyvíjela jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivnění rozhodování samospráv,“ uvedl advokát. Není podle něj však jasné, zda je to „nezamýšlený důsledek, nebo úmysl“.

Policejní zásah Proti návštěvníkům Klimakempu zasahovala policie v roce 2017, a to poté, co asi stovka z nich vnikla do lomu Bílina na Mostecku a na protest zůstala pod jedním ze dvou rypadel. Severočeské doly kvůli tomu musely přerušit těžbu. Italská účastnice Silvia Pezzatová se posléze obrátila na pražský městský soud, ten posléze rozhodl, že zásah byl nezákonný. Žena se musela mimo jiné po policejní stanici pohybovat polonahá a bylo jí také odepřeno právo na právní pomoc.

Správní žalobu na ministerstvo vnitra podal pak filmař Vladimír Turner, který si stěžoval na postup policie před příjezdem do kempu. Se zdůvodněním „opatření klimakemp“ chtěli, aby prokázal svou totožnost. Když muž odmítl s tím, že to není zákonný důvod, uvedli, že pátrají po pohřešované osobě. I v tomto případě Městský soud v Praze došel k závěru, že byl postup policie nezákonný.

Proč se policisté na Klimakemp více zaměřují, vysvětluje politolog Jan Charvát tím, že podobné aktivity spojené s protesty v rámci boje proti klimatickým změnám hned řadí do škatulky extremismus.

„Když se mluví o ekologii, případně radikálnějších projevech, tak to automaticky zahrnou do kategorie extremismus. A nic jiného je nezajímá,“ vysvětlil. To je podle experta jeden z momentů, který je dlouhodobě kritizovaný.

„Koncepce extremismu je absolutně gumová, nemá žádné jasně dané kontury. Funguje vlastně tak, že toho, koho policie označí za extremistu, je prostě extremista. A dnes řešit, co je radikální, je složitější než kdy dřív,“ doplnil Charvát.

Jenže ve Staňkovicích kromě možného nepořádku a hluku převážil ještě jeden silný argument, a sice koronavirus. Zvýšené riziko nákazy byl zásadní problém například pro zastupitele Zdeňka Kadlece: „Tady je třetina lidí v důchodovém věku. Během krize jsme se je snažili izolovat, nesli to těžce psychicky a teď, když se to zase rozjíždí, bychom povolili, aby sem najeli mladí lidé z celé republiky.“

I kdyby se podle Kadlece nic nestalo, říká, že by zafungovala panika. „Ten strach seniorů je velký,“ doplnil.

Hledání pozemku

Organizátoři Klimakempu tak pokračují v hledání vhodného místa, kde by letos mohli rozbít tábor. Podle zástupce hnutí Limity jsme my Roberta Vlčka mají vytipováno několik vhodných lokalit a jednání probíhají. O které přesně jde, ale nechtěl vzhledem k policejnímu zájmu upřesnit. „Vždycky hledáme, kde se dá. Vytipujeme i třeba několik stovek pozemků a pak postupně kontaktujeme vlastníky a zjišťujeme, kdo by byl ochoten nám to pronajmout,“ popsal.

„A do toho pak přichází tyto situace, kdy i po tom, co se s někým alespoň ústně domluvíme, že by to šlo, tak se stane, že mu pak někdo zavolá a vypráví mu různé historky a on z toho raději vycouvá,“ doplnil Vlček.

Zástupci hnutí se na to proto ptali přímo šéfa ústecké policie Jaromíra Knížete. Sešli se s ním na začátku srpna, aby si řekli, jakým způsobem budou během letošního ročníku komunikovat.

„Pana Knížete, který v minulosti velel zásahům, jsme taky konfrontovali, že nějaké osoby kontaktují takto lidi v obcích a naše hnutí očerňují. On to popíral že nikdo od nich nic takového nedělá, že takové zadání nedostali,“ doplnil.

Historicky první Klimakemp proběhl před třemi lety v Horním Jiřetíně na Mostecku, o rok později to bylo v Louce u Litvínova a loni v už zmíněných Veltrubech u Kolína. Akce se zaměřuje hlavně na problematiku znečišťování ovzduší a nutnost ukončit těžbu uhlí. Je proto většinou spojená i s nenásilným protestem – loni to byla třeba demonstrace před hnědouhelnou elektrárnou Chvaletice v souvislosti s její žádostí o emisní výjimku.