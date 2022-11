Továrna na výrobu baterií do elektromobilů je pro Česko klíčový projekt, tvrdí ředitel CzechInvest

Klimatická konference v egyptském Šam aš-Šajchu přinesla do Česka téma výroby baterií do elektromobilů, které by se podle premiéra Petra Fialy (ODS) měly začít vyrábět v lokalitě Líně u Plzně. Praha 18:15 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Gigafactory je opravdu klíčový projekt, který může pomoct s rozvojem nového průmyslu a celého bateriového řetězce,“ vysvětluje ředitelem CzechInvest | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Vláda podle slov Petra Fialy zatím jedná o dvou projektech továren na výrobu baterií do elektromobilů, uvádí Petr Fiala. Jedním z investorů by mohl být Volkswagen, druhým Jižní Korea. Konečné rozhodnutí o stavbě tzv. gigafactory v Česku by se mělo rozhodnout do konce roku, Volkswagen přitom kromě českých lokalit uvažuje i o investici v Polsku nebo Maďarsku.

„Gigafactory je klíčový projekt, který může pomoct s rozvojem nového průmyslu. Má ale o něj zájem vícero zemí, takže nemůžeme stoprocentně hovořit o tom, že gigafactory bude v Česku. Na druhou stranu pro českou vládu i pro CzechInvest je tento projekt naprostou prioritou,“ vysvětluje Petr Očko, ředitel CzechInvest a také náměstkem ministra průmyslu a obchodu.

Vládní strategie elektromobility, v rámci níž by měla vzniknout i gigafactory u Plzně, je součástí evropského plánu na vyřazení aut se spalovacími motory, který byl prozatím stanoven na rok 2035. Za českého předsednictví se také podařilo stanovit rok 2026 jako moment, kdy by měla proběhnout revize plánu.

„Myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy bude vhodné se podívat na to, zda je plán realistický nebo není a vznikne prostor pro jeho případné přehodnocení. Podle mě je ale plán splnitelný,“ míní Očko.

Nejde přitom o úplný zákaz aut se spalovacími motory. Ty bude možné zaregistrovat i po tomto datu, auta už ale budou muset používat klimaticky neutrální paliva. „Uvidíme, jak na tom budeme v roce 2026 s vývojem klimaticky neutrálních paliv a jak pokročí elektromobilita,“ dodává Očko.

Elektromobilita v Česku

Česko přitom podle něj považuje elektromobilitu za ještě větší prioritu než dříve. Všichni klíčoví výrobci aut, kteří mají své závody v Česku, dnes do elektromobility investují.

V současnosti je přes deset procent vyprodukovaných aut elektrifikovaných, nejde však pouze o plně elektrická auta, ale i hybridy.

„Trend půjde rychle kupředu a je důležité, aby na něj byl navázaný i celý dodavatelský řetězec, aby byla transformace automobilového průmyslu ucelená. Proto jednáme se Svazem automobilového průmyslu nebo se Svazem dovozců automobilů tady v Česku,“ vysvětluje Jan Dusík, náměstkem resortu životního prostředí.

Podle jeho názoru by tomu napomoci i nový zákon, který nyní projednává Senát. Ten by měl podpořit prodej vozidel, která jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Podle něj však úsilí EU nebude samo o sobě stačit k naplnění globálních klimatických cílů. Na druhou stranu ambiciózní cíle nemá jen unie. Takzvaný Inflation Reduction Act předpokládá ve Spojených státech razantní rozvoj čistých technologií.

„Myslím si, že uvidíme soutěž, která povede k daleko rychlejšímu rozvoji čistých technologií, výroby a obnovitelných zdrojů,“ uzavírá Dusík.

