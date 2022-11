Stávkující studenty bych podpořil. Uhelné elektrárny může nahradit fotovoltaika, míní exministr Bursík

Dosavadní opatření proti změnám klimatu mají jen omezený účinek. Analýzy naznačují, že emise skleníkových plynů neklesají a splnit loňský závazek udržet oteplování planety na 1,5 °C se zdá být nedosažitelný. „Můj pocit je, že bude problém udržet závěry konference v Glasgow. Jsou silné tlaky to rozmělnit,“ říká Martin Bursík (LES), který je poradcem české delegace na probíhající konferenci OSN o změně klimatu v egyptském Šarm aš-Šajchu. Praha 20:18 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ideálním řešením je podle Bursíka zdanění fosilních zdrojů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Problémem obecně je to, že na opatřeních se musí dohodnout celý svět včetně států, které produkují ropu, mají velký průmysl nebo patří k velkým znečišťovatelům, jako je Indie nebo Čína.

„Nejde vyjednávat s planetou, to jsou fyzikální zákony. V souvislosti s konferencí byla vydána řada zpráv, které jsou velice varovné: krize se prohlubuje a emise kromě Evropy a Spojených států jdou nahoru. Potřebujeme se dohodnout na tom, že v roce 2025 se to zlomí a emise půjdou dolů – i v Číně a Indii,“ zdůrazňuje bývalý ministr životního prostředí.

Rozvojové země nebo malé ostrovní státy, kterým hrozí zaplavení, požadují finanční prostředky na prevenci a monitorování katastrof souvisejících se změnou klimatu a vznik mechanismu pro rychlé čerpání finančních prostředků.

„Došlo k posunu. V Glasgow to ještě Evropa a Spojené státy zablokovaly z obavy, aby to nebylo chápáno tak, že ponesou obecnou odpovědnost za dopady klimatické změny, což by nebylo možné unést. Teď už je to agenda a hledáme způsob, jak to nastartovat,“ uvádí Bursík.

Výhodná transformace

Bursík upozorňuje na to, že adaptace na klimatickou změnu je důležitá, ale má své limity: „Je mýtus, že se jen přizpůsobíme klimatické změně. Musíme především zastavit emise skleníkových plynů. Toto se daří technologicky v tom, že obnovitelné zdroje jsou nejlevnější a postupně se prosazují. Ale problém je, že se vůbec nebo velice pomalu vypínají stávající fosilní zdroje.“

Ideálním řešením by prý bylo tyto fosilní zdroje zdanit a získané peníze převádět ostrovním státům a pomáhat s adaptací v rozvojových zemích.

„To by fungovalo. Ale najít na tom globální politickou shodu je zatím nemožné,“ připouští.

„Realita je taková, že je to ohromná příležitost a že bychom to měli prostě rychle pochopit a transformovat naše hospodářství. Nejenom kvůli nám, ale prostě kvůli planetě a budoucím generacím. Kvůli vysokým teplotám bude migrační vlna a budeme mít klimatické uprchlíky, protože ti lidé nebudou moct žít v 50 stupňových vedrech,“ upozorňuje.

Snaha o klimatickou neutralitu je podle Bursíka výhodná i z hlediska byznysu a konkurenceschopnosti.

Hybnou silou je prý fotovoltaika na střechách domů pro decentralizovanou výrobu pro vlastní spotřebu, větrné elektrárny a stále levnější baterie.

„Náklady jdou rapidně dolů, za poslední dekádu o 82 procent. Rozvíjí se ohromný byznys v oblasti čistých technologií, které pomohou dekarbonizaci. To je ohromný trh, daleko větší, než je ten současný s fosilními palivy, který se zmenšuje, ale bohužel pomalu,“ poznamenává.

Bursík podporuje okupační stávku za klima, kterou vyhlásili studenti Masarykovy univerzity.

„Podpořil bych je a byl bych ještě radikálnější v tom, aby vláda dala datum vypnutí uhelných elektráren. Rok 2033 je strašně pozdě a v rozporu s vědou. Ať je to do roku 2030, myslím, že výrobu elektřiny z uhlí dokážeme nahradit fotovoltaikou,“ soudí.

