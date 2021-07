Klimatický sociální fond: Chceme, aby chudí lidé nepocítili navýšení cen energií, tvrdí Věra Jourová

Česko získá z mimořádného fondu Evropské unie 180 miliard korun. Půjdou tyto peníze na obnovu českého hospodářství, nebo na jeho přeměnu směrem k větší digitalizaci a využití obnovitelných zdrojů energie? Byly oprávněné výtky opozice a nevládních organizací, které upozorňovaly, že plán plní vyžadované klimatické projekty jen na oko? Hostem Dvaceti minutách Radiožurnálu byla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (za hnutí ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Brusel 0:10 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Navrhli jsme rozsáhlá legislativní pravidla, která mají vést ke snížení emisí o 55 procent k roku 2030. Podporujeme obnovitelné zdroje energie, alternativní paliva, lepší využití půdy, postupné opuštění spalovacích motorů, rozšiřujeme systém obchodování s emisními povolenkami.“ To píšete na svém Twitterovém účtu. Jak důležité je emisními povolenkami regulovat námořní dopravu?

Vzhledem k tomu, že námořní doprava je jeden z velkých znečišťovatelů, tak byla jen otázka času, kdy se emisní povolenky rozšíří i na ni a leteckou dopravu. Mimo jiné to bude znamenat posílení zdrojů na řešení klimatické změny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou

Ten tweet potom ještě pokračuje. „Navrhujeme klimatický sociální fond, který zmírní dopady na domácnosti – především na lidi, kteří si nemůžou dovolit nést další finanční zátěže.“ Můžete myšlenku rozvést?

Pokud vás můžu pozvat do kuchyně, tak kolem toho byly v komisi největší boje. Velice jsme se obávali, zejména my komisaři ze zemí, kde je hodně lidí, kteří žijí v panelácích, které jsou energeticky nevlídné k životnímu prostředí, aby rozšíření emisních povolenek na bydlení, což by se promítlo do cen energií, nepadlo na chudé lidi.

Věra Jourová

@VeraJourova Navrhli jsme rozsáhlá legislativní pravidla, která mají v 🇪🇺 vést ke snížení emisí 55% k roku 2030. Podporujeme obnovitelné zdroje energie, alternativní paliva, lepší využívání půdy, postupné opuštění spalovacích motorů aut, rozšiřujeme systém obchodování s emisními povolenkami. 14

Hodně jsme se dohadovali o termínu energetická chudoba. Já jsem osobně prosazovala to, abychom se nebavili jen o nejchudších, ale i o lidech, kteří mají hluboko do kapsy. Klimatický sociální fond je na poslední chvíli navýšen a bude záležet na členských státech, jak tyto peníze budou rozdělovat, aby lidé, kteří žijí v těchto domech, nepocítili navýšení cen energií.

Kdy je reálné, že začne fond fungovat?

Musí fungovat dřív, než dopadnou ta zdražení. To byla právě velká debata, protože ten původní plán počítal s tím, že vybereme emisní povolenky a potom dáme peníze do fondu, což jsme velice kritizovala, protože to je zapřažení koně za vůz. Lidé budou potřebovat od prvního dne, aby měli nějaký takový sociální balík, aby měli pomoc ze strany státu a unie.