Končí Klokánek v Janovicích nad Úhlavou, Fond ohrožených dětí má problémy s financováním

Klokánek v Janovicích nad Úhlavou, který – stejně jako 14 dalších rozmístěných po celé republice – provozuje Fond ohrožených dětí, fungoval už od roku 2009. Do letoška jím prošlo více než 400 dětí, v posledních letech byla průměrná délka jejich pobytu tři až čtyři měsíce.

„Janovický Klokánek má bohužel poměrně špatnou geografickou polohu vůči Plzni nebo Klatovům. V regionu jsou navíc další čtyři zařízení tohoto typu, jejichž zřizovatelem je přímo Plzeňský kraj. Ty mají větší kapacitu. Do Janovic vzhledem k těmto skutečnostem už nejsou umisťovány nové děti a jeho potřebnost není vysoká,“ uvádí předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková.

Aktuálně v janovickém Klokánku žije osm dětí. Jeho provoz bude ukončen k 31. květnu, datum bylo zvoleno tak, aby do uzavření stihly všechny zde umístěné děti odejít přirozenou formou. Buď jim bude poskytnuta péče v dětských domovech, nebo je čeká návrat do rodiny. Ukončení činnosti Klokánku tedy nepocítí.

Klokánky bojují s financováním

Všechny ostatní Klokánky zatím zůstávají v provozu. Jejich kapacita je nyní zcela naplněna a jejich potřebnost je nezpochybnitelná. Přesto má Fond ohrožených dětí dlouhodobě potíže s jejich financováním.

„Způsob financování zařízení tohoto typu je obecně špatně nastavený. Na rozdíl od dětských domovů, které dostávají příspěvek na lůžko, Klokánky mají příspěvek na přítomné dítě. Jenže pak dochází například k situacím, kdy je sem dítě umístěno, ale přitom je na útěku, my na jeho místo nemůžeme přijmout nikoho jiného, ale zároveň na něj nedostaneme finance, protože není přítomné. To samé se stane, pokud pustíme děti do pěstounské rodiny, do níž víme, že bude v budoucnu oficiálně umístěno. Dokud není vydáno rozhodnutí soudem, které je vykonatelné, nemůžeme na jeho místo vzít jiné dítě, ale zároveň to stávající není přítomné, takže na něj nedostaneme příspěvek,“ vysvětluje Hanka Kupková.

Dle jejích slov Fond ohrožených dětí už několikrát prosil ministra práce a sociálních věcí o pomoc. V loňském roce byly valorizovány různé dávky s ohledem na inflaci, u příspěvků pro Klokánky ale k valorizaci nedošlo a až letos v lednu byly navýšeny o deset procent.

„Máme 52 jednotek, které fungují jako byty, a náklady na ně jsou stejné jako u běžných domácností. Není tedy těžké si představit, v jaké nouzi se momentálně nacházíme. Uděláme nicméně všechno pro to, abychom Klokánky udrželi. Tímto také děkujeme za podporu veřejnosti, na jejíž darech jsme závislí ze 40 procent,“ uzavírá Hanka Kupková.