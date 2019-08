Ombudsmanka nemá aktuální informace, odmítá kritiku Klokánků předsedkyně Fondu ohrožených dětí

Fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je potřeba opravit. V obsáhlé zprávě to uvádí veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Klokánky a další zařízení by prý měly více plnit svůj původní záměr, tedy poskytovat dětem zázemí pouze na nezbytně dlouhou dobu a nenahrazovat ústavní péči. Pro a proti Praha 11:29 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti v Klokánku - rodinné alternativě ústavní péče (ilustrační foto). | Foto: Jan Schejbal / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

„Zákon vyžaduje, aby v těchto zařízeních byla péče krátkodobá a intenzivní... V praxi to tak často nevypadá. Není to problém jen Klokánků, podobných zařízení je kolem 60,“ uvedla v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus Tereza Gajdůšková z kanceláře Veřejného ochránce práv, která se na zprávě také podílela.

Ombudsmanka se prý nevymezuje proti Klokánkům, ale proti celému systému. „Zařízení v současnosti dublují systém ústavní výchovy, děti jsou tam několik let... Tím, že zařízení neplní svou funkci, nepracují s rodinou, aby se do ní mohlo dítě vrátit, tak ho vlastně obírají o možnost vrátit se. Jsou tak jen předstupněm ústavní výchovy.“

„Je to pozůstatek dob minulých, kdy fungovala podobná zařízení v podstatě jako dětské domovy a zařízení ústavní výchovy... V roce 2012 zákon stanovil maximální dobu pobytu 1 rok, ale nám se zdá, že praxe na to ještě úplně nezareagovala. Nemluvím jen o zařízeních, ale i o soudech a OSPODech (Orgánech sociálně-právní ochrany dětí, pozn. red.), které se ještě úplně neztotožnily s tím, že by opravdu tato péče měla být krátkodobá a intenzivní,“ tvrdí Gajdůšková.

Často jen poskytnou stravu a ubytování, prohlásila ombudsmanka po kontrole dětských krizových center Číst článek

Na vině nejsou samotná zařízení, ale například soudy, upozornila úřednice. „Lhůty nejsou dodržovány, řízení o přemístění nebo nařízení ústavní výchovy jsou často natahována, několikrát se ukázalo, že ani OSPOD nepracuje tak, jak má... I to se snažíme v našich doporučeních zohlednit.“

„Je princip naší práce, že navštívíme nějaké množství zařízení... a pak upozorňujeme na nedostatky. Není naší rolí psát konkrétně, kde bylo co, ale spíš upozornit společnost a stát, co je v této oblasti za nedostatky,“ dodala Tereza Gajdůšková.

Zpráva Klokánky poškozuje

„Nemyslím si, že by fungování Klokánků bylo třeba měnit. Zpráva není objektivní vůči našim zařízením. Musí se ale určitě jednat o změně financování a upravení počtu zaměstnanců,“ reagovala předsedkyně Fondu ohrožených dětí, který provozuje Klokánky, Hanka Kupková.



Ta ujistila, že zákon je striktně dodržován. „Maximální doporučená doba pobytu u nás je jeden rok. Snažíme se tuto dobu nepřekračovat... V současné době mohu říci, že v Klokáncích nepobývají děti delší dobu, pouze ve velmi ojedinělých případech.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak přesná je zpráva ombudsmanky kritizující provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?

„Zákonem stanovené lhůty se téměř nepřekračují. Kdyby se překračovaly, tak porušujeme zákon a zařízení by byla zavřena. Takže si nejsem úplně jista, jestli má kancelář ombudsmanky aktuální informace... Zpráva v celkovém shrnutí Klokánky velmi poškozuje. Proč jste pochybení hodili do jednoho pytle a neuváděli, odkud pochybení jsou?“ ptá se Kupková.

Předsedkyně kritizovala detaily zprávy. „Navštívili jste 11 zařízení, ale jen 3 byly Klokánky... Fotografie s malými záchůdky vedle sebe nebo s mnoha malými postýlkami vedle sebe, to u nás nenajdete... Je to rodinná péče, jsou to byty a ve zprávě s tím i souhlasíte.“



„Je dobré, že se paní ombudsmanka problémům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc věnuje, ale pokud se někomu zpráva dostane do ruky, zahrne do toho právě Klokánky... a pak se velmi diví, že to tam vypadá úplně jinak,“ konstatovala Hanka Kupková.