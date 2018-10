Dostali miliony od Zemana, peníze na provoz přesto nestačí. ‚Situace je kritická,‘ říká šéf Klokánků Vaněk

Stát by měl Klokánky financovat v plné výši, nebo je zavřít. Alespoň tak mluví šéf Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk. Ten nyní čeká na verdikt ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), zda zařízení pomáhající dětem v tísni resort dofinancuje. Ve hře je celkem 25 milionů korun. Zelenou však injekci ze státního rozpočtu musí dát nejprve resort ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), který návrh už dříve odmítl. Jasno by mohlo být v pondělí. Původní zpráva Praha 7:00 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bez dofinancování Klokánků a dalších podobných zařízení ze státní kasy by byla situace kritická, říká šéf Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk. Na snímku zařízení v pražských Štěrboholích | Foto: Jan Schejbal / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Státní dotace na provoz Klokánků nyní podle Vaňka pokryje 65 až 70 procent veškerých nákladů.

„Stát odebere dítě, ale nezaplatí všechny náklady. Situace – nejenom naše – je velmi kritická, ministerstvo od začátku roku navíc slibuje, že to dofinancování bude,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

„Pokud by to nakonec nebylo, tak by to bylo velmi nefér, protože s tím všichni počítají. Pokud má stát pocit, že to tak nemá být, tak ať přijde s tím, že se to zruší,“ doplnil.

Spor s ministerstvem

Dofinancovat zařízení, která pomáhající týraným či opuštěným dětem, slíbila začátkem roku někdejší ministryně práce Jaroslava Němcová z hnutí ANO. Její resort tehdy počítal s injekcí ve výši zhruba 27 milionů korun, vláda však návrh nikdy nedostala na stůl.

Důvodem byly podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbary Hanousek Eckhardové připomínky ministerstva financí. Platná legislativa dofinancování v podobě, jak bylo předloženo, podle něj neumožňuje. „K materiálu se negativně vyjádřilo ministerstvo financí, které zásadně odmítá, aby tento materiál schvalovala vláda,“ řekla redakci.

Resort financí to vysvětluje tím, že jde o působnost ministerstva práce, nikoli celého kabinetu. „Podle rozpočtových pravidel rozhoduje o vyhlášení transparentního dotačního řízení příslušný poskytovatel dotace, nikoliv vláda. Z toho důvodu nepovažujeme za nutné materiál předkládat na jednání vlády,“ reagoval na dotaz redakce Filip Běhal z tiskového odboru.

Dar Zemana Klokánkům

Vše se znovu otevřelo minulý týden, když prezident Miloš Zeman na Klokánky daroval zbytek peněz z předvolební kampaně. Symbolický šek ve výši 2,3 milionu korun předal Janu Vaňkovi na Pražském hradě. Současně řekl, že pomoc Klokánkům nemůže být redukována jen na jeho dary, ale měla by být systematická.

Vaněk navíc upozornil, že se v resortu zrušila pracovní skupina, která měla problematiku dofinancování na starosti. Ministerstvo argumentovalo tím, že se sešla jenom jednou a že téma „péče o ohrožené děti plánuje dále diskutovat formou společných setkání a kulatých stolů“.

Ministerstvo tak nyní počítá, že by mohlo poskytnout na provoz Klokánků dodatečný příspěvek 25 milionů korun. Jedná o tom aktuálně s ministerstvem financí. Zda se však podařilo vyřešit původní rozpory, není jasné. Rozhodnutí by podle Vaňka mohlo padnout v pondělí. Záměr pak případně musí ještě schválit vláda.

Peníze by se následně mohly mezi jednotlivá zařízení rozdělit podle počtu dětí, o které se starají. Pro Fond ohrožených dětí by to pak podle Vaňka znamenalo možné přilepšení o osm milionů korun.

Pomoc dětem v tísni V Česku funguje šest desítek dětských azylových domů včetně 15 klokánků, které zřizuje Fond ohrožených dětí. Provozovatelé si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz kvůli nynějšímu způsobu financování. Stát dává těmto zařízením na dítě příspěvek 22 800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené. Peníze jim pak chybějí.

Zdroj: ČTK