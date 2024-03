‚Klub vyvolených‘ a vazby na ODS. Odkrýváme pozadí miliardových zakázek ve Středočeském kraji

Rada Středočeského kraje před pár dny vypověděla dlouholeté smlouvy na údržbu silnic pro čtvrtinu svého území. Je to reakce na to, co jste s kolegou Vítkem Kubantem zjistili a na co jste upozornili. Výpověď smluv byla jednomyslná?

Nakonec ano, i když to tak do poslední chvíle nevypadalo, protože radní Karel Bendl z ODS, který má celý proces přesoutěžení těchto historických smluv na starosti, nám opakovaně říkal, že je potřeba počkat ještě na další podklady, aby měl skutečně jistotu, že nepostupuje nezodpovědně. Krajská správa a údržba silnic, což je organizace, která zakázky na opravu silnic zadává, přitom byla připravena poslat výpovědi současným dodavatelům už loni na podzim a současně vypsat nové výběrové řízení.

Začalo se postupně ukazovat, že je to sám Bendl, kdo proces tak trochu zdržuje, protože nejdříve dva měsíce vyčkával, než radě kraje předložil ke schváleným podklady k předběžným tržním konzultacím, pak je nařídil zase o měsíc prdloužit, i když to nebylo nezbytně nutné, a pak také výslovně zakázal odeslat výpovědi bez jeho souhlasu. To plodilo otázku, proč to dělá a jestli je to skutečně pouze o tom, že chce být opatrný, protože od rady dostal už před rokem a půl jasný mandát, že má v této věci konat.

Pak jsme ještě přišli na to, že některé dodavatelské firmy mají vazby na ODS, posílaly straně sponzorské dary a předseda klubu zastupitelů ODS Tomáš Havlíček dokonce s jedním z majitelů těchto firem podniká. To byl okamžik, na kterém se to celé zlomilo, jak nám popsali lidé na kraji, se kterými jsme mluvili. V ten moment bylo jasné, že celá situace je už neudržitelná a musí se jednat. Dva dny před jednáním krajské rady strana ODS poslala tiskovou zprávu, ve které radní Bendl oznámil, že navrhne radě výpovědi smluv a zadání nových soutěží. Rada v čele s hejtmankou Petrou Peckovou z hnutí STAN to pak už jednomyslně schválila a Krajská správa výpovědi skutečně odeslala.

Kdybys měla popsat atmosféru, v jaké k výpovědím docházelo, tak to bylo napjaté, husté?

Myslím, že situace na kraji byla poslední dny, možná týdny velmi napjatá, protože velkou roli hraje i to, že se blíží krajské volby, takže hejtmanka Petra Pecková jasně řekla, že chce, aby se dodavatelský systém rozbil, ale nechtěla úplně zasahovat radnímu Bendlovi do kompetencí. Myslím si, že to bylo právě proto, že oni už myslí na to, co bude po volbách. Je jasné, že hnutí STAN, pokud bude chtít znovu vládnout nebo se minimálně podílet na vládě, bude ODS v kraji potřebovat. U ODS to tak zřejmé není. Dokážu si představit, že si třeba pohrávají i s myšlenkou, že by po volbách mohli složit koalici s hnutím ANO.

Ptali jste se na to přímo paní hejtmanky a konfrontovali jste ji s vašimi zjištěními. Věděla to, nebo nevěděla? Byla překvapená?

S Petrou Peckovou jsme o tématu komunikovali několik posledních týdnů.

„Na radě kraje byl předložen jenom materiál o jedné variantě, a to bylo vypovězení. Jednomyslně jsme ho schválili. (...) Jsem za to moc ráda.“ Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, STAN (archiv ČRo, březen 2024)

Měla jsem z toho dojem, že pak měla upřímnou radost, že se to dotáhlo a došlo k výpovědím. Nebo dotáhlo – že se spíš udělal první krok. Šlo o to, že Krajská správa a údržba silnic v minulosti opakovaně čelila podezření, že se zakázky nerozdělují férově. Nejdříve v policejní síti uvízl dlouholetý ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák, který si vyslechl obvinění z korupce. Důvodem bylo podezření, že miliardové investice do oprav krajských silnic porcují pomocí úplatků právě ty vyvolené firmy. K soudu se nakonec dostala jedna menší zakázka ve vesnici Zaječov u Berouna, za kterou měl padnout úplatek ve výši 50 tisíc korun. A byť vyšetřování nasvítilo nestandardní praktiky, u soudu se nakonec vina Zdeňka Dvořáka neprokázala, jak informoval loni v srpnu server Seznam Zprávy.

Mezi tím se do čela organizace dostal Jan Lichtneger, kterého si po volbách vybrala jako ředitele stávající koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců. I na něj si policisté došlápli, protože podle policejní verze měl zařídit, aby dodavatelské firmy za silniční zakázky dávaly úplatky skupině kolem podnikatele Michala Redla, kterého se týká kauza Dozimetr. Lichtneger byl právě kvůli vazbám na obviněné v kauze Dozimetr v roce 2022 z funkce odvolán. V té době radní Bendl společně s hejtmankou Peckovou vystoupili a řekli, že tento dodavatelský systém chtějí rozbít, že se to musí přesoutěžit. Rada k tomu přijala usnesení, že radní Bendl má učinit neprodleně kroky, aby se soutěž připravila a aby došlo k výpovědím.

Hrstka vyvolených firem

Poslední roky to tedy bylo tak, že klasickou zimní a letní údržbu na silnicích si vždycky podělily staré známé firmy…

Sekání trávy, opravy výmolů, odklízení sněhu obstarávala hrstka vyvolených firem, které jsou navíc různě personálně provázané a společně tvoří i jakousi asociaci a společně na kraji lobbují za svoje zájmy. Tuto skupinku tvoří asi 11 firem. V roce 2005, některé v roce 2008 získaly v době vlády hejtmana Petra Bendla z ODS lukrativní rámcové smlouvy, na základě kterých fungovaly nebo fungují dodnes. Celkově si díky nim rozdělily už přes 14 miliard korun, což je obrovské číslo. Točí se tam velké peníze, je to lukrativní byznys a tyto firmy na něj drží monopol, aniž by musely čelit konkurenčním nabídkám.

Bavili jsme se o tom s expertem na veřejné zakázky Markem Zelenkou z Oživení, který nám řekl, že i kdyby se jim podařilo díky otevřené soutěži snížit cenu o 1 %, tak při takovýchto objemech to jsou obrovské částky, obrovská úspora. Zelenka navíc upozornil, že rámcové smlouvy se mají podle aktuálně platné legislativy soutěžit každé čtyři roky, jenže smlouvy, které tam mají, fungují už skoro 20 let, takže je to skutečně neprověřeno časem nebo nějakou soutěží. Navíc čím déle smlouvy platí, tím se zvyšuje riziko nadstandardních vztahů a korupce. Už jenom z těchto důvodů do toho chtěla hejtmanka Petra Pecková šlápnout. Rada kraje proto v listopadu 2022 uložila Karlu Bendlovi, aby neprodleně učinil všechny nutné kroky k přesoutěžení. Vznikla dozorčí rada, která měla dohlédnout na chod té krajské organizace, byl zadán audit, který měl prověřit éru Jana Lichtenegera, byl také podán podnět k antimonopolnímu úřadu kvůli podezření na kartel, přímo uvnitř organizace se začaly chystat podklady pro novou soutěž. Takže něco se dělo. Připravovaly se i předběžné tržní konzultace, které měly zmapovat situaci na trhu. Když to ale začalo vypadat, že soutěž a výpovědi jsou na spadnutí, tak najednou celý proces začal zpomalovat. A jak se začalo odkrývat, když jsme se tím začali zabývat, tak to bylo z důvodu několika zásahů radního Karla Bendla.

Takže on je tou ústřední postavou, která měla zdržovat výpovědi?

Je a lze to poměrně jednoduše vyčíst třeba ze zápisu z jednání dozorčí rady té krajské organizace, kde se píše, že podklady k soutěži byly připraveny už loni na podzim a čekalo se, až je Karel Bendl přinese na radu a až to schválí. Bendl dva měsíce vyčkával a pak to stejně předložil, nikdo jiný místo něj. On to pak zdůvodnil tím, že čekal na rozhodnutí antimonopolního úřadu, které nakonec kartel nepotvrdilo. Ale je důležité zmínit, že nebyl důvod vyčkávat, protože Bendl už dostal úkol to přesoutěžit. Působilo to trochu jako zástupný důvod, což právě takto pojmenoval předseda dozorčí rady Filip Kořínek, nestraník za STAN. A nebyl to jenom tento zásah. Bendl pak nařídil, aby se předběžné tržní konzultace o měsíc prodloužily, pak ještě poslal řediteli krajské organizace dopis, ve kterém výslovně zakazoval, aby se bez jeho schválení cokoliv na smlouvách měnilo nebo aby se vypovídaly. Skutečně se zdálo, že on je ten, kdo proces blokuje. Bendl se hájil tím, že je potřeba počkat i na to, až se ukáže, jestli ty smlouvy jsou výhodné, nejsou výhodné, aby se vědělo. Pak se ukázalo, že smlouvy skutečně výhodné nejsou. Na konci února Krajská správa dostala materiál, kde bylo jasně řečeno, že by mohla ušetřit až 400 milionů ročně, kdyby zakázky poslala do otevřených soutěží. Karla Bendla jsem s tím konfrontovala, ptala jsem se ho, jestli je to pro něj ten zlomový moment, kdy už by se mělo začít jednat. On to znovu odložil a zase argumentoval tím, že mu to nestačí a že je potřeba počkat na další podklady.

Pavučina kontaktů

Zlomovým momentem nakonec bylo až vaše zjištění, že některé firmy mohou být nějakým způsobem navázané na ODS, což je strana, ve které je radní Bendl, chápu to správně?

Hodně lidí na kraji to naštvalo, velkou část radních, protože o tom nikdo nevěděl, včetně paní hejtmanky. Paradoxní je, že i Karel Bendl nám řekl, že nevěděl o tom, že jeho spolustraník a předseda zastupitelského klubu Tomáš Havlíček dříve pracoval pro jednu z těchto firem, a nevěděl, že také podniká s majitelem další z firem. Byly tam tedy vazby na více firem.

„Já jsem o tom nevěděl, dozvěděl jsem se to, až když se o tom začalo mluvit. Proč bych po tom taky pátral? O vašem soukromém životě, taky toho mnoho nevím.“ Karel Bendl, radní Středočeského kraje pro silniční infrastrukturu, ODS (archiv ČRo, březen 2024)

Tedy jestli to chápu správně, tak dlouhá léta existoval jakýsi klub vyvolených firem ve Středočeském kraji, který dostával zakázky na údržbu středočeských silnic, bylo to za asi 14 miliard korun. Kraj na tom tratil, protože kdyby to dával do otevřených výběrových řízení, tak na tom ušetří stovky milionů korun. Ještě k tomu všemu některé firmy měly vazby na ODS, což nakonec vedení kraje natolik rozlítilo, že se to má přesoutěžit znovu. Už padly výpovědi, od dubna začne jednoroční výpovědní lhůta. Navíc jsi zmínila, že předseda zastupitelského klubu ODS měl pro jednu z těch firem pracovat.

Přesně tak, upřesním to. Společnost Silnice Čáslav mezi lety 2006 a 2020 pravidelně sponzorovala stranu ODS. Z Hlídače státu jsme vytáhli, že straně ODS firma naposílala celkem přes 1,5 milionu korun. Tomáš Havlíček působil ve strukturách Silnice Čáslav, byl tam předsedou představenstva. Netají se tím, má to uvedeno i v životopisu na stránkách ODS, takže je to veřejná informace. Proto pak působilo poměrně překvapivě, že Karel Bendl tvrdí, že o tomto angažmá nevěděl, protože navíc i Tomáš Havlíček říká, že tu informaci měl. Další věc je angažmá Tomáše Havlíčka ve firmě, kde vlastní třetinový podíl, a dalším třetinovým vlastníkem je Zdeněk Škarvada, což je majitel společnosti ZKP Kladno, která je jedním z dodavatelů na opravy silnic ve Středočeském kraji a v uplynulých téměř dvaceti letech inkasovala skoro 2 miliardy korun. Z toho plyne možný střet zájmů. Karla Bendla jsme se ptali, jestli přijme nějaká opatření, protože si živě pamatuju, že právě ODS byla jednou z těch, kdo například po Andreji Babišovi požadoval, aby se neúčastnil jednání, na kterých se rozhodovalo o evropských dotacích, aby preventivně chodil za dveře, protože to může plodit určitý střet zájmu. Bendl na to rezolutně řekl, že v tom absolutně žádný problém nevidí, protože to je pouze formální funkce, že Havlíček akorát svolává jednání klubu, dělá zápisy z jednání klubu, takže z něho udělal tak trošku sekretářku. I kdyby to byla pravda a Havlíček tam neměl žádnou rozhodovacím pravomoc, tak ale stále má přístup k citlivým interním informacím, které může posílat dál jiným firmám nebo svému obchodnímu partnerovi a může ho to zvýhodňovat. Určitě tam konflikt zájmů je, Karel Bendl by tohle měl vyřešit a je to věc, která na kraji hodně rezonuje, hodně zastupitelů to naštvalo.

Říkala jsi ale, že podezření na kartelovou dohodu se neprokázalo, je to tak?

Přesně tak.

Řešila to tedy policie.

Antimonopolní úřad řešil kartelovou dohodu a řešila to ještě policie. Bylo to někdy v roce 2020 v souvislosti s ředitelem Zdeňkem Dvořákem. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu skoro tři roky odposlouchávali a sledovali jak Zdeňka Dvořáka, tak právě tento dodavatelský systém. Všechny firmy, o kterých se bavíme, byly tři roky odposlouchávány a policisté zmapovali velmi konspirativní chování, nadstandardní vztahy, kdy se ti lidé scházeli v restauracích, hotelích za Prahou se Zdeňkem Dvořákem. Měnili přitom několik aut, takže tam podle policie byly jasné náznaky možného korupčního chování. Ale nikdy se nepodařilo prokázat, že by byl předán nějaký konkrétní úplatek, nějaká konkrétní částka. K soudu se dostala pouze menší zakázka na opravu silnice ve vesnici Zaječov, kde měl padnout úplatek 50 tisíc korun. Ale z odposlechů víme, že se bavili ve stylu: jen počkej zajíci a on přinese půl kila za Zaječov. Byly náznaky, ale soud nakonec řekl, že i když všichni cítíme, že to nebylo standardní a že za tím mohlo něco být, jasně se to prokázat nepodařilo. Soud Zdenka Dvořáka osvobodil, ale na dotyčných firmách zůstalo viset podezření, protože pokud by všechno bylo čisté, tak není důvod, aby se ti lidé chovali konspirativně. U Zdeňka Dvořáka se navíc ukázalo, že jeho partnerka si koupila za 3,5 milionu pozemek, kde později vystavěli dům, nakoupili za 2 miliony nábytek, ale příjmy na to neměla. Nebyl tam jasný zdroj financování, takže to ukazovalo na to, že ty peníze nemusely být čistě vydělané.

Na začátku jsem mluvil o tom, že Rada Středočeského kraje vypovídá dlouholeté smlouvy na údržbu silnic pro čtvrtinu svého území. Proč je to pouze pro čtvrtinu území? Proč ne pro celý Středočeský kraj?

Řešili to, ale Středočeský kraj je tak velký, že si řekli, že nejjednodušší bude rozdělit to do čtyř oblastí. Kraj je už nyní rozdělen ve čtyřech oblastech a oni se tím pádem rozhodli, že zatím zkusí vysoutěžit jednu oblast, protože je to obrovská zakázka, na tom to otestují a pak se půjde dál. Je v tom ale riziko, protože i tuto zakázku musí stihnout vysoutěžit do voleb, protože po volbách nikdo neví, co bude. Další věc je, že po volbách není záruka, že se ty další oblasti budou dále soutěžit. Bude to v závislosti na tom, jak dopadnou volby a kdo se dostane do vedení kraje.

Což budeme vědět už za pár měsíců. Jak to bude s údržbou silnic ve Středočeském kraji, asi budeš dál sledovat.

Sledujeme to, protože je tam další vývoj. Zajímá nás, jakým způsobem se Karel Bendl popasuje se střetem zájmu u Tomáše Havlíčka, u předsedy zastupitelů. Další věc je, že dotyčné firmy už se aktivně brání. Poslaly na kraj dopis, ve kterém tak trošku vyhrožují, že pokud dojde k výpovědním, tak se budou bránit soudní cestou.

K výpovědním už ale došlo, tak už se některé chtějí bránit soudním cestou?

Avizovaly to. Oslovily jsme ty firmy, ale nekomunikují s námi, takže čekáme, jaké budou další kroky a jestli to byly jenom plané výhrůžky, nebo jestli bude nějaká akce.