‚Klub vyvolených‘ si díky opravám silnic rozdělil přes 14 miliard. Kraj má měsíc, aby smlouvy vypověděl

K lukrativním zakázkám na údržbu středočeských silnic má už téměř dvě dekády exkluzivní přístup jen hrstka vyvolených firem. Ty za tu dobu inkasovaly díky historickým kontraktům přes 14 miliard korun z eráru. Krajská koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) chtěla tento dodavatelský systém rozbít. Celá akce ale vázne a čas se krátí. Pokud se spolupráce do měsíce neukončí, angažmá firem se zabetonuje o další rok. Blíží se navíc volby.

Vyspravit silnice, ořezat keře nebo nainstalovat nová ocelová svodidla. Zakázku na běžnou údržbu vozovek na Mělnicku za půl milionu korun získala koncem února firma ZKP Kladno. Napřímo, aniž by musela čelit konkurenčním nabídkám. Výlučný přístup k silničním tendrům má v okrese už od roku 2005. Tehdy jí Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přiklepla rámcovou smlouvu, která platí doteď.

Společnost si díky historickému kontraktu za tu dobu přišla na zakázky v hodnotě více než jedné miliardy korun, jak ukazují data zveřejněná v registru smluv. Zda jsou její ceny pro kraj výhodné, se ale dnes neví. Majitel ZKP Kladno Zdeněk Škarvada se k zaslaným dotazům nevyjádřil. Bezprostředně mu přitom hrozí, že o lukrativní smlouvu s krajem přijde.

Podobně je na tom i další desítka firem. Souhrnný přehled si můžete prohlédnout v tabulce níže.

Rámcové smlouvy se mají podle aktuálně platné legislativy soutěžit každé čtyři roky. „Zákon tak nutí státní správu hledat si automaticky nové dodavatele a nebýt fixovaný na těch stále stejných,“ říká expert na veřejné zakázky Marek Zelenka z organizace Oživení. Nejde přitom jen o to, zda jsou kontrakty výhodné, nebo ne. Čím déle platí, tím více podle Zelenky narůstá riziko korupce.

Riziko korupce

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) proto chtěla stávající dodavatelský systém rozbít. A to i s ohledem na opakované podezření, že se v minulosti zakázky ve středočeské správě silnic nerozdělovaly férově. Nejprve v policejní síti uvízl dlouholetý ředitel krajských silničářů Zdeněk Dvořák. Čelil obžalobě z korupce. Byť vyšetřování nasvítilo nestandardní praktiky, u soudu se jeho vina neprokázala, jak informoval loni v srpnu server Seznam Zprávy.

V roce 2022 si kriminalisté došlápli i na Dvořákova nástupce Jana Lichtnegera, kterého do čela organizace s miliardovým rozpočtem vybrala současná koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců. Kvůli vazbám na obviněné v korupční kauze Dozimetr byl z funkce odvolán. Podle policejní verze měl zařídit, aby dodavatelské firmy za silniční zakázky dávaly skupině kolem podnikatele Michala Redla úplatky.

Vedení kraje tak v listopadu 2022 pověřilo radního ODS pro dopravu Karla Bendla k „neprodlenému učinění všech kroků nutných k přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě“. Zdá se ale, že celá akce na politické úrovni vázne. Teprve nyní probíhají předběžné konzultace, které mají zmapovat situaci na trhu a usnadnit přípravu podmínek veřejného tendru. Hejtmanství dosud stávající kontrakty nevypovědělo.

Výpověď smluv

Aktuálně se přitom hraje pouze o oblast Mnichovo Hradiště. Tedy jednu ze čtyř oblastí, pro kterou se budou tendry na silniční údržbu soutěžit. První fáze výběrového řízení tak dopadne pouze na zmíněnou společnost ZKP Kladno, dále na firmy USK a PKB, které údržbu v dané oblasti obstarávají. K výměně celého dodavatelského řetězce má dojít postupně během následujících pěti až šesti let, jak vyplynulo z lednového jednání zastupitelstva. Na něm bylo také řečeno, že se celá věc rozsekne v příštích týdnech.

„Benefity z přesoutěžení jsou dle mého názoru vyšší než rizika. Rizika se navíc dají navíc eliminovat tím, že většina prací se nebude zadávat prostřednictvím těchto rámcových smluv, ale dynamickým nákupním systémem. Tedy pravidelně soutěžit.“ Petra Pecková (STAN) (hejtmanka Středočeského kraje)

Hejtmanka Pecková je pro to, aby výpovědi daným firmám odešly už nyní, tedy do konce března. „Benefity z přesoutěžení jsou dle mého názoru vyšší než rizika,“ řekla pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. A případná rizika jdou podle ní navíc eliminovat tím, že se budou zakázky pravidelně soutěžit, a ne zadávat pomocí rámcových smluv. „Takže za mě to reálné je,“ doplnila Pecková s tím, že za oblast silniční dopravy je ovšem zodpovědný radní ODS Bendl.

Bendl, který celý proces zaštiťuje, se ale drží spíše zpátky. „Dokud nebudou shromážděny veškeré podklady a analýzy, bylo by vypovězení nezodpovědné,“ zdůvodnil, proč zatím ukončení spolupráce s klubem vyvolených firem blokuje. Podle něj se chystá další kolo předběžných tržních konzultací, které má s jednotlivými dodavateli diskutovat zbývající nejasnosti kolem tendru. Zda budou výsledky do konce března, aby se stihlo ještě jednat, ale neupřesnil.

Čas se přitom nelítostně krátí. Firmy mají nárok na roční výpovědní lhůtu, a pokud tak kraj spolupráci s nimi neukončí do konce března, jejich angažmá se prodlouží až do roku 2026. Blíží se navíc krajské volby, po kterých může dojít ke změně politického kurzu. Na špičky hejtmanství kvůli tomu apeloval koncem ledna během jednání krajského zastupitelstva také předseda dozorčí rady krajské správy silnic Filip Kořínek (za STAN).

Výpověď smluv a následný výběr nových dodavatelů je podle něj potřeba kvůli transparentnosti organizace, zachování konkurenčního prostředí i jako znak řádného hospodaření. „I kdyby to ze všech těchto důvodů nestačilo, proč je to potřeba smlouvy přesoutěžit, tak jsou to i čistě praktické technické důvody u 16 až 19 let starých smluv,“ uvedl s tím, že původní kontrakty obsahují dnes neaktuální položky.

Neshoda v koalici

Podle opozičního zastupitele hnutí ANO Martina Hermana, který byl dříve také členem dozorčí rady středočeských silničářů, by se však zatím mělo s výpovědmi počkat. „Můžeme se také octnout bez dodavatele. Myslím, že to riziko je velmi reálné,“ namítl během zastupitelstva s tím, že výběrové řízení bude komplikované a může se táhnout kvůli námitkám účastníků delší dobu.

Plnou podporu Kořínek nenašel ani u koaličního zastupitele z řad ODS Tomáše Havlíčka. Podle něj by kraj měl nejdříve vybrat nové dodavatele a až potom dát těm současným smlouvám výpovědi. „A údržba bude probíhat standardně dál. Také se může stát, že tržní ceny budou tak vysoké, že možná tu výpověď ani rada kraje dávat nebude,“ uvedl během lednového jednání zastupitelů.

Využije tedy hejtmanství šanci zbavit se starých pořádků co nejdříve? Pokud podle radního Bendla z probíhajících analýz vyplyne, že je to skutečně výhodné i nezbytné z hlediska kvality, tak se začne soutěžit už nyní. „Pokud ne, budeme proces směřovat do roku 2026, kdy končí smlouvy na nájem areálů nezbytných pro běžnou a zimní údržbu,“ doplnil radní pro dopravu a slíbil, že do podzimních krajských voleb se s tím – snad – pohne.