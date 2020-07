‚Podpásovka, nic neřekli.‘ Zemědělské družstvo přestěhovalo nakažené koronavirem do sousední obce

Nikdo pozitivně testován nebyl, přesto v obci vyskočil počet nakažených koronavirem. Tak to aktuálně vypadá ve středočeských Klech. Nedaleké zemědělské družstvo do ubytovny v obci přesunulo desítku pracovníků s pozitivním testem, kteří byli dosud izolováni v Čečelicích. Podle hygieny v tom problém není, místním se to ale nelíbí. „Vnímáme to jako podpásovku,“ řekl pro iROZHLAS.cz starosta. Ředitel družstva ale oponuje: „Přece je nevyhodím.“

Kly (Mělnicko) 6:46 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít